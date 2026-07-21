Ce reacție a avut iubita lui Alex Pașcanu după ce fundașul a marcat și a adus 3 puncte Rapidului. Toți ochii au fost asupra sa

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Iubita lui Alex Pașcanu a reacționat pe social media, după ce fundașul a marcat și a adus trei puncte Rapidului. Descoperă în rândurile de mai jos ce a avut de transmis, de fapt, partenera de viață a cunoscutului fotbalist român.

Partenera lui Alex Pașcanu, reacție după golul cu Sepsi

Alex Pașcanu (27 ani) a bifat o mare reușită la debutul lui Daniel Pancu (48 ani) în calitate de antrenor. . Primul meci oficial al echipei Rapid din acest sezon a fost împotriva celor de la Sepsi, partida terminându-se cu o victorie. , lucru care nu a fost trecut cu vederea de iubita sa.

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Partenera sportivului a simțit momentul extrem de intens. Tânăra pe numele său Șerban Diana-Alexandra a reacționat pe o rețea de socializare. A distribuit o imagine sugestivă la secțiunea Stories de pe Instagram. Frumoasa șatenă a încărcat o poză de pe site-ul oficial al formației din Giulești. În această fotografie atacantul se bucură.

Imaginea specială este însoțită de mai multe emoticoane sub formă de inimă. Aceasta nu este roșie, ci albă, lucru care a atras imediat atenția. Iubita fotbalistului nu a folosit deloc cuvinte, însă a reușit să capteze toată audiența din social media. A făcut acest pas datorită faptului că este discretă și reacționează destul de rar.

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Ea este studentă la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior medical din România. Iubita lui Alex Pașcanu este anul 6 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Tânăra se pregătește la medicină generală, urmând ca în perioada următoare să devină, cel mai probabil, medic de familie.

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Ce a declarat Alex Pașcanu după meci

Alex Pașcanu este în culmea fericirii după ce Rapid s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Sepsi. Partida din prima etapă a noului sezon din SuperLiga României i-a adus o mare bucurie pentru că ultimul sezon a fost o mare dezamăgire pentru fotbaliști. La momentul respectiv, atacantul a răbufnit, precizând că s-a destrămat totul.

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„Sună bine o victorie. A trecut ceva timp de la ultima victorie. O atmosferă incredibilă, ca la fiecare meci de acasă. Cu ajutorul fanilor am reușit să câștigăm acest meci. O victorie importantă, e bine să începi cu dreptul. Nu ne mai gândim la ceea ce a fost în sezonul trecut, a trecut.

Acum ne gândim la meciul cu Botoșani. Mai avem mult de muncă, într-adevăr sunt câteva schimbări, dar majoritatea jucătorilor sunt cei de anul trecut. Cei noi trebuie să se adapteze repede, cred deja au făcut asta la antrenamente și în pregătire. Are stilul lui aparte, dar cred că e bine pentru noi, uneori cădem așa, mai pe o ureche și nu e bine. A fost o seară perfectă pentru toți.

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Sincer, am crezut până în ultimul minut că o să dăm gol. Am avut multe ocazii, multe șuturi, știam că va veni golul. Trebuie să menținem tot așa, să sperăm că o să fie bine”, a declarat Alex Pașcanu, care este jucător de bază la Rapid.