Ce reacție a avut iubita lui Lamine Yamal după ce Spania s-a calificat în optimile Cupei Mondiale. Ines Garcia a surprins cu un mesaj special

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Ines Garcia, iubita lui Lamine Yamal, a reacționat după ce Spania s-a calificat în optimile Cupei Mondiale. Șatena a surprins pe toată lumea cu un mesaj special. Tânăra nu-și ascunde deloc sentimentele pentru fotbalist.

Lamine Yamal, imagine unică cu partenera sa de viață

Starul celor de la Barcelona, Lamine Yamal (18 ani), este în lumina reflectoarelor datorită carierei, dar și relațiilor. A avut o , unde a ieșit în evidență cu o bijuterie extrem de specială și costisitoare. Sportivul a purtat un lanț gros cu un pandantiv mare cu Batman, celebrul super erou din DC Universe.

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După partida încheiată cu scorul de 3-0 fotbalistul a uimit din nou, de această dată cu o imagine inedită. Fotografia a fost postată de partenera sa de viață, actrița Ines Garcia (23 ani). Frumoasa șatenă a avut o reacție emoționantă chiar dacă jucătorul nu a marcat niciun gol. Cu toate acestea, are parte de toată susținerea din lume.

Prezentă pe stadion influencerița a urmărit cu sufletul la gură evoluția tânărului cu care se iubește. „Haide Spania, haide dragostea mea!”, este mesajul pe care l-a dezvăluit înainte de fluierul de start. Ulterior, a împărtășit cu urmăritorii din social media o imagine în care apare cu celebrul atacant. Ei sunt surprinși într-un restaurant.

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Cuplul este imortalizat într-o ipostază tandră, în timp ce se sărută. Poza este însoțită de o inimă, semn al iubirii dintre Lamine Yamal și Ines Garcia. Pentru că este îndrăgostit lulea de artistă fotbalistul a repostat fotografia la secțiunea Stories de pe contul personal. Pe această pagină este urmărit de 45 de milioane de persoane.

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Anterior, spaniolul a avut o . I-a scris un mesaj după ce a marcat în Cupa Mondială 2026. „Fata mea”, sunt cele două cuvinte simple, dar care au emoționat întreaga comunitate a spaniolului de pe rețelele de socializare.

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Lamine Yamal, laude din partea lui Leo Messi

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu câteva luni Leo Messi (39 ani) a vorbit despre starul celor de la Barcelona. Fotbalistul consideră că spaniolul este un jucător excelent, punctând faptul că este cel mai bun din noua generație. Mai mult decât atât, susține că între ei este o asemănare destul de vizibilă.

„Dintre noua generație de jucători, pentru mine Lamine Yamal este cel care îmi amintește cel mai mult de mine în primii mei ani. Nu există nicio îndoială, pentru mine Lamine este cel mai bun din această generație. Datorită a ceea ce a realizat până acum și a viitorului pe care îl poate avea”, a declarat Leo Messi, pentru .

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Pe de altă parte, Lamine Yamal a transmis că fotbalistul argentinian nu este doar o legendă în sportul pe care-l practică, ci în tot ce face. Îl vede ca pe un exemplu demn de urmat, fiind cel mai bun fotbalist din istorie. De asemenea, a mai subliniat faptul că este cel mai bun atlet, motiv pentru care nu este doar un idol oarecare.