Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul din avion. Replica ei a devenit virală

Răspunsul oferit de o mamă după ce o pasageră a dorit să ocupe locul fiului său, în avion. Intervenția a ajuns celebră.
Alexa Serdan
15.08.2025 | 22:30
Ce reactie a avut o mama care zbura alaturi de fiul ei cand a fost rugata de o alta pasagera sa schimbe locul din avion Replica ei a devenit virala
Cum a reacționat o femeie care zbura cu fiul său când o pasageră i-a cerut să schimbe locurile. Sursa foto: Instagram / Pinterest. Colaj: Fanatik

aO femeie a împărtășit pe social media un eveniment mai puțin plăcut. Ce reacție a avut, de fapt, această mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră din avion să schimbe locurile. Replica a devenit virală pe Internet.

Reacția unei mamei care zbura cu fiul ei când a fost rugată de o pasageră să schimbe locul din avion

Răspunsul oferit de o mamă care călătorea în avion împreună cu fiul său a devenit cunoscut în toată lumea. Aceasta a dezvăluit pe o rețea de socializare, unde este activă de foarte mulți ani, pățania prin care a trecut.

Creatoarea de conținut pe numele său Angelique Dunklin a plecat de pe Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago și urma să aterizeze pe aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie. Călătoria cu escală în Atlanta avea să dureze destul de mult.

Probabil la acest lucru s-a gândit o pasageră care a dorit să ocupe locul băiatului său, în vârstă de numai 15 ani. Femeia de 54 de ani nici măcar nu a avut timp să se instaleze pe locul său din avion când a fost abordată de o pasageră din aeronavă.

Aceasta călătorea cu fiica sa, însă nu aveau bilete achiziționate unul lângă celălalt. S-a gândit să-și încerce norocul cu Angelique Dunklin, însă intervenția dintre cele două a devenit celebră pe rețelele sociale.

Insistențele pasagerei care dorea locul femeii care zbura cu băiatul ei

„Pasagera stătea în rândul nostru și a întrebat înainte chiar să încep să mă așez. Ea a început imediat cu «Hei, ai putea schimba locurile cu fiica mea ca să putem sta împreună?».

Am spus «nu, mulțumesc», iar ea a continuat «ei bine, are și un loc liber la mijloc cu câteva rânduri mai în spate, spre ieșire… ai putea avea mai mult spațiu».

Nu, am plătit pentru aceste locuri ca să stăm împreună în timpul călătoriei noastre și să avem o conversație. Nu, doamnă, suntem împreună și nu schimbăm locurile”, a explicat femeia care zbura alături de fiul său, pentru Newsweek.

Practic, pasagera din avion îi cerea fiului lui Angelique Dunklin să se mute pe unul dintre locurile de la ieșirea din aeronavă. A spus „Nu” în toate modurile posibile, frustrarea sa atingând cote maxime pentru că nu dorea să se despartă de băiatul său.

În plus, a avut senzația că persoana care i-a cerut să facă schimb de locuri este genul de om care nu acceptă un refuz. Totodată, are impresia că i se cuvine totul, doar că lucrurile nu au decurs conform planului pe care îl avea stabilit deja.

A încercat să găsească diferite căi de a o convinge pe mama băiatului. Mai mult, a insistat pe lângă copil pentru a schimba locurile din avion. Privind în urmă spune că i s-a părut normal să împărtășească cu comunitatea sa incidentul. Acesta a devenit viral pe social media, primind numeroase comentarii.

Rezultatele unui sondat legat de schimbarea locurilor din avion

Firma internațională de cercetare de piață și analiză de date bazată pe internet, YouGov, a realizat în urmă cu un an un sondaj important. Acesta are legătură cu etichetele pe care trebuie să le respecte pasagerii în timpul unui zbor cu avionul.

Una dintre întrebările adresate respondenților face trimitere la schimbarea locurilor pe timpul unei călătorii aeriene. În cazul acestui sondaj au fost intervievați 1.152 de adulți. Dintre aceștia, 51% au spus că este acceptabil să ceară schimbarea locurilor.

În schimb, 26% dintre respondenți au declarat altceva. Aceștia spun că nu sunt de acord să schimbe locurile din avion cu un alt pasager. În aceeași notă, companiile aeriene anunță că pasagerilor li se pot percep taxe suplimentare pentru cererea de locuri alăturate.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
