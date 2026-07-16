Ce reacție a avut partenera lui Enzo Fernandez după calificarea Argentinei în finala Campionatului Mondial 2026

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Imediat ce Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial 2026 partenera lui Enzo Fernandez a reacționat. Iată ce a avut de transmis pe o rețea de socializare, dar și care sunt fotografiile pe care le-a încărcat pentru urmăritori.

Ce a spus soția lui Enzo Fernandez după ce Argentina a ajuns în finala CM 2026

Enzo Fernandez (25 ani) este argentinianul care a dat primul gol în victoria echipei sale naționale împotriva Angliei, scor 2-1. Tânărul s-a declarat extrem de recunoscător pentru faptul că poate juca încă o finală de la Cupa Mondială alături de idolul său, Lionel Messi (39 ani). Pe de altă parte, .

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Apoi, , marcat de Lautaro Martinez. Mesaje speciale au venit și din partea partenerelor de viață ale jucătorilor. Una dintre cele care a făcut o declarație puternică este partenera mijlocașului de la Chelsea. Valentina Cervantes nu a lipit din tribune.

Aflată pe stadion pentru a-și susține formația preferată frumoasa șatenă a apărut în mai multe imagini cu familia sa. În una dintre poze apare cu un rozariu la gât și cu lacrimi în ochi, semn că a trăit la intensitate maximă meciul din Atlanta. De asemenea, într-o altă imagine are un zâmbet larg pe chip, bucurându-se pentru partenerul de viață.

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„Spre finală. Haideți, Argentina!”, a notat soția lui Enzo Fernandez, pe pagina oficială de Instagram. Aproape 1.000 de persoane s-au bucurat de reușita echipei naționale, printre care se numără și Antonela Roccuzzo. Partenera lui Lionel Messi este încântată de prestația fotbalistului cu care are un mariaj de lungă durată.

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„Hai să mergem. Grozav, Enzo”, „Te iubesc atât de mult, haide”, „Vă iubim pe toți enorm! Vă mulțumim mereu!” sau „Familie frumoasă”, sunt o mică parte dintre reacțiile venite din partea celor care o urmăresc pe Valentina Cervantes. Tânăra are 3,6 milioane de fani pe acest cont de socializare.

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Enzo Fernandez, scrisoare pentru Lionel Messi

Enzo Fernandez și-a exprimat admirația pentru Lionel Messi căruia i-a scris o scrisoare în urmă cu un deceniu. În perioada în care era un tânăr jucător și visător în academia de tineret a lui River Plate i-a dedicat mai multe cuvinte celebrului fotbalist. I-a cerut să-și schimbe decizia de a se retrage din echipa națională a Argentinei.

Căpitanul celor de la Inter Miami luase această hotărâre după ce a pierdut finala Copa América Centenario în fața Chilei. Iată că la aproape 10 ani de la acea epistolă și după sute de momente petrecute împreună cei doi sportivi au jucat pe același teren. Mai mult decât atât, au participat la a doua Cupă Mondială.

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„Îmi amintesc foarte bine de acea scrisoare. Adevărul este că a fost o perioadă dificilă pentru toți argentinienii să treacă prin asta. Cred că astăzi aș scrie mult mai emoționant, pentru că am împărtășit atât de multe momente cu el și am învățat atât de multe alături de el.

Este o persoană minunată, un jucător grozav care nu mai are nevoie să fie descris în cuvinte. Astăzi, nu cred că ar exista suficiente cărți pentru a scrie tot ce am învățat alături de el și toate acele momente pe care le-am împărtășit împreună ”, a explicat Enzo Fernandez, conform .