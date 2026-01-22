Ce reacție a avut francezul lui Dinamo după ce a ajuns pentru prima oară în România. ”După o oră în București…”

ADVERTISEMENT

Fundașul dreapta, Maxime Sivis, a ajuns pentru prima oară în România în anul 2024. Iată ce reacție a avut fotbalistul francez după ce s-a plimbat pe străzile din București. Detaliile pe care nu le-a putut ignora.

Viața în Capitală, prin ochii unui fotbalist francez

Maxime Sivis . Sportivul format în Franța, cu origini congoleze a semnat un contract valabil pe următorii 2 ani. Acesta a fost valabil inițial până în 2027.

În urmă cu câteva luni . Va sta în România până în 2028, dezvăluind cât de bine s-a adaptat până în momentul de față. A avut timp să observe diferențele dintre cele două țări.

Cunoscutul jucător de fotbal se simte extraordinar de bine în București, deși nu a fost primit cu brațele deschise de suporteri. Consideră că experiența din țara noastră îi influențează pozitiv evoluția în planul profesional.

„Sincer, la început nu mă așteptam să vin aici. E adevărat că aveam o viziune destul de limitată cu privire la țările estice”, a spus fundașul dreapta, Maxime Sivis, într-un interviu pentru .

Ce apreciază sportivul la cetățenii români

„Clubul mi-a acordat dreptul de a vizita capitala și țara pentru câteva zile ca să văd cum mă simt aici și, sincer, după o oră în București m-am simțit ca acasă. Oamenii sunt primitori și mă simt adesea ca în Franța.

Îmi dă impresia că sunt în micul Paris: sunt multe ambuteiaje exact ca în Paris, este capitală și e plină de viață. Când am ajuns aici era vară, deci era cald. Am intrat imediat în ritm.

De aceea nici n-am ezitat. Din momentul în care am călcat în București, n-am ezitat nici măcar o secundă”, a mai spus Maxime Sivis, mai arată sursa citată anterior.

Jucătorul francez a mai transmis că amabilitatea românilor a reușit să-l facă să se integreze repede. Sportivul a dat peste oameni drăguți, mereu cu zâmbetul pe buze, mai ales atunci când a ales să se plimbe pe străzi sau în centrele comerciale.

Pe de altă parte, dinamovistul susține că orașul București are și un aspect negativ. Acesta este legat de trafic. În ceea ce privește bucătăria românească nu a fost atras de nimic special până acum, dar trece mereu pragul restaurantelor turcești sau libaneze.