Ce reacție a avut un turist britanic după ce a petrecut două zile în București: “Nu mi-a venit să cred”

Ce reacție a avut un turist britanic venit la București. Bărbatul a petrecut două zile în Capitală

Jon, un turist din Marea Britanie, pasionat de călătorii, a decis să facă un tur al Europei cu trenul și a ajuns și în România. Bărbatul a petrecut două zile la București și a povestit, într-un clip video, despre experiența sa.

Videoclipul postat de britanic a strâns deja câteva zeci de mii de vizualizări. Acesta a ajuns la București de la Budapesta, după care a plecat în Republica Moldova, tot cu trenul.

În principiu, . Acesta a găsit o cazare foarte ieftină, pentru care a plătit 18 euro pe noapte. Aceasta avea, însă, baia comună, iar camera era destul de mică.

Cu toate acestea, a fost mulțumit de experiență. S-a plimbat prin Parcul Izvor, apoi a văzut Palatul Parlamentului. A prins și vreme bună afară, ceea ce a fost un mare plus.

Turistul nu a fost speriat de traficul de pe unele străzi din București, aceasta fiind o problemă și în alte orașe din Europa. Acesta a fost impresionat mai ales de numărul mare de parcuri.

“Am găsit cazare pentru o noapte în București, aproape de centru, la doar 18 euro, e drept, cu baie comună. Am avut un prosop foarte mic, o cameră mică, dar per ansamblu a fost ok. Bucureștiul m-a surprins în cel mai plăcut mod.

A fost o experiență de neuitat să mă plimb în Parcul Izvor înainte de a vedea Palatul Parlamentului, a doua cea mai mare clădire de pe glob, după Pentagon. Am avut și șansa de a prinde o vreme bună.

Bucureștiul e categoric una dintre cele mai frumoase capitale din Europa, am remarcat și numărul mare de parcuri superbe.

Pe anumite străzi principale era cam haos în trafic, dar haos privind circulația e în multe orașe europene. Bucureștiul e categoric un Paris el Estului ca farmec”, a spus Jon în clipul video postat pe YouTube, pe canalul .

“Îmi doresc să revin în România”

Totodată, turistul a fost impresionat de cât de multe cafenele sunt în capitala României. Prețurile din acestea sunt mult mai mici decât cele din Marea Britanie, după cum a ținut să precizeze.

Acesta a discutat despre istoria țării cu două românce, iar arhitectura Bucureștiului i-a plăcut foarte mult. După , Jon a spus că și-ar dori să revină în România și să viziteze și alte orașe.

“Nu mi-a venit să cred câte cafenele am văzut în București, iar prețurile sunt cu mult mai mici comparativ cu Marea Britanie.

La un moment dat, într-o cafenea, am intrat în conversație cu două românce și am vorbit aproape o oră despre istoria României și a țărilor de dincolo de fosta Cortină de Fier.

În scurta perioadă petrecută în București am remarcat și unele clădiri vechi ce aveau un aer sovietic. Per ansamblu, m-a încântat arhitectura Bucureștiului.

Îmi doresc să revin în România, inclusiv la București, dar să vizitez în viitor și alte orașe din această țară încântătoare”, a mai spus turistul.