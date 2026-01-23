Sport

Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în Australia. ”Lipsă de respect”

Jelena, partenera lui Novak Djokovic, a luat atitudine în disputa dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, de la Australian Open. De partea cui s-a poziționat.
Alexa Serdan
23.01.2026 | 17:15
Ce reactie surprinzatoare a avut sotia lui Novak Djokovic cand a vazut ce a patit Sorana Cirstea in Australia Lipsa de respect
Soția lui Novak Djokovic îi ține partea Soranei Cîrstea. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Foarte multă lume a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea, în Australia, unde a pierdut în fața unei jucătoare de tenis din Japonia. Iată ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic în privința acestui eveniment neplăcut.

Ce spune partenera lui Novak Djokovic despre conflictul Sorana Cîrstea – Naomi Osaka

Partenera lui Novak Djokovic este o persoană discretă, care nu se afișează prea des în lumina reflectoarelor. După ce soțul său a fost subiect de polemică legat de performanțele din tenis a decis să ia atitudine.

În social media a scris un mesaj amplu în care și-a spus punctul de vedere despre un incident nefericit petrecut la Australian Open. Jelena a comentat disputa controversată dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka.

Aceasta s-a poziționat de partea româncei care se pregătește de retragere la finalul lui 2026. Soția tenismenului sârb a subliniat o mare lipsă de respect, după ce jucătoarea japoneză a comentat pe serviciul iubitei lui Alexandru Țiriac.

„Hmm, sunt surprinsă că nu s-a dat «distragere». Între două servicii, când publicul aplaudă sau strigă, arbitrul le cere să se oprească pentru că deranjează jucătorul. Punctul nu e gata.

Sorana a ratat primul serviciu și se concentra pe al doilea, e o scurtă pauză. În plus, e lipsă de respect să aplauzi la greșeala pe primul serviciu a altcuiva”, a notat soția lui Novak Djokovic, pe Instagram.

„Nu știu de ce s-a prefăcut surprinsă la final”

„Sunt surprinsă că arbitra și Naomi au crezut că e corect. Sunt schimbări de regulament pe care le-am ratat? Nu e nimic greșit cu a te încuraja… E despre când și cum să o faci. 

Ca jucătoare profesionistă, ea ar fi trebuit să știe că nu se face asta, cu siguranță, între serviciile 1 și 2 ale adversarei. Doar dacă vrei să provoci. În acest caz, nu știu de ce s-a prefăcut surprinsă la final că Sorana a fost provocată.

Naomi e felicitată de fani pentru că s-a încurajat, grozav. Pur și simplu nu am văzut-o făcând asta cu o altă jucătoare, așa că m-am gândit că s-a schimbat regula sau ceva”, a completat Jelena Djokovic, în mediul online.

În altă ordine de idei, Novak Djokovic a transmis un mesaj după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Jucătorul de tenis de origine sârbă a apreciat postarea prin care românca dezvăluie decizia luată.

Printre internauții care au luat la cunoștință hotărârea sportivei se numără și Simona Halep. Momentan, jucătoarea de tenis în vârstă de 35 de ani nu știe cum își va ocupa timpul, însă concentrarea va fi pe odihnă și relaxare.

