Ce reacții au loc în organism dacă mănânci o piersică în fiecare zi. Nutriționiștii recomandă fructul pentru efectele sale

Ce reacții au loc în organism dacă mănânci o piersică în fiecare zi.

Ce se petrece în în cazul în care consumi o piersică pe zi. Experții spun că are multe beneficii pentru sănătate datorită faptului că are o varietate de vitamine, minerale si antioxidanti care ajută la menținerea sănătății.

Specialiștii în nutriție sunt de părere că previne anumite boli, în situația în care este mâncată zilnic. Și unde mai pui că este dulce, zemoasă și savuroasă cu toate că este acoperită cu un puf neplăcut la atingere și la gust.

De asemenea, fructul este perfect în rândul persoanelor care se luptă cu kilogramele în plus pentru că are un conținut mare de apă, între 86% și 89%. Are aproximativ 60 de calorii ceea ce înseamnă că este „prietenoasă” cu organismul uman.

Piersica are un indice glicemic scăzut, adică nu determină o creștere bruscă a nivelului de glucoză din sânge. Mai mult decât atât, una dintre reacțiile care se produce în organism dacă se consumă zilnic o piersică este legată de hidratare.

„Ca majoritatea fructelor și legumelor, piersicile au un conținut ridicat de apă. Dacă te străduiești să te hidratezi sau te-ai plictisit de apa plată, reține că poți obține lichide și din alimente.

Acest lucru este util în special în lunile de vară, când probabil transpirați mai mult sau mai des”, a mărturisit medicul nutriționist Cara Harbstreet, conform publicației internaționale .

Piersica, perfectă pentru a crește aportul de fibre

Piersica este perfectă pentru a crește aportul de fibre din organism pentru că are în compoziția sa 2,25 grame de fibre. Un adult are nevoie, în general, de 21 până la 38 grame de fibre zilnic, în funcție de vârstă și sex.

Mai mult decât atât, acest fruct are circa 183 mg de potasiu. Cu toate că este mai scăzut decât la alte fructe și legume obișnuite (avocado, banană sau cartof) nutriționiștii sunt de părere că oferă o cantitate suficientă pentru beneficii generale.

Potasiul este un electrolit care ajută la menținerea echilibrului fluidelor. De asemenea, are rolul de a compensa efectele negative potențiale ale excesului de sodiu. În plus, o piersică consumată zilnic îmbunătățește sănătatea pielii și aduce mai multă energie.

Sistemul imunitar se va întări considerabil datorită substanțelor nutritive pe care le are acest fruct în compoziția sa. Piersicile promovează sănătatea digestivă și ajută la menținerea tensiunii arteriale, precum și la reducerea apariției unor boli de inimă.