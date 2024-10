Ce regim a ținut Jojo pentru a elimina kilogramele în plus. Actrița a apelat la un medic nutriționist

Ce regim a ținut Jojo pentru a elimina kilogramele în plus. a apelat la un medic nutriționist. Soția lui Paul Ipate, pe numele real Cătălina Grama, a trecut prin mai multe transformări pentru a fi în formă maximă.

Dieta pe care a încercat-o Jojo pentru a da jos kilogramele în plus. Vedeta din serialul Tătuțu a ținut cont de sfaturile unui specialist

pe care a încercat-o Jojo pentru a da jos kilogramele în plus. Vedeta din serialul Tătuțu a ținut cont de sfaturile unui specialist. Inițial, programul ales nu a dat roade, dar în cele din urmă a ajuns la silueta dorită.

ADVERTISEMENT

Actrița din filmul Candidatul perfect a mâncat porții foarte mici de mâncare. Recunoaște că nu a fost deloc ușor, însă într-un final a dat peste un medic nutriționist fain datorită căruia acum este trasă prin inel.

„Am încercat mai multe metode până să ajung la ea și nimic nu funcționa. Pentru că metabolismul este în continuă schimbare. Cu ea am încercat mai întâi înainte de nuntă o dietă din aceasta, unde cântăream absolut tot.

ADVERTISEMENT

A funcționat parțial și apoi a schimbat. Nu am mai fost atât de atentă la cântărirea porțiilor, cât le-am micșorat foarte mult. Adică nu am mai fost restrictivă pe ceea ce mâncam, cât pe cantitate.

Am slăbit foarte ok și sănătos. Au fost luni de zile în care am avut timp să slăbesc. Nu m-a stresat nimeni cu nimic, am avut timp între proiecte să slăbesc în timp, nu brusc”, a declarat Jojo pentru revista .

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, vedeta de la Pro TV spune că a fost pentru prima dată când nu a mai fost un proces galopant, ci totul s-a desfășurat într-un ritm normal. Soția lui Paul Ipate este mândră de felul în care arată.

Cât de mult a slăbit Jojo

Jojo a mai dezvăluit că schimbarea pe care a făcut-o legat de kilogramele în plus s-a datorat în primul rând rolului pe care-l joacă în serialul Tătuțu. În această producție interpretează o tânără în vârstă de 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Acesta este motivul pentru care a recurs la această transformare majoră, care este vizibilă cu ochiul liber. Mai exact, actrița a dat jos 9 kilograme datorită nutriționistului care a avut o abordare sănătoasă și sustenabilă.

Nu a fost nevoie să se restricționeze foarte mult, ceea ce înseamnă că nu a scos din meniul zilnic multe alimente. De asemenea, Jojo face și mișcare atunci când îi permite timpul și nu are repetiții sau spectacole de teatru.