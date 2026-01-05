Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului

ADVERTISEMENT

Campionul mondial WBA la categoria semi-ușoară, Leonard Doroftei, a făcut dezvăluirea momentului. Renumitul pugilist profesionist, în vârstă de 55 de ani, a explicat ce regret major are. Ploieșteanul a uimit cu această declarație.

Leonard Doroftei, despre cel mai mare regret din carieră

Leonard Doroftei s-a retras din activitatea competițională în 2004, după ce a pierdut lupta cu Arturo Gatti pentru centura WBA. Boxerul a bifat de-a lungul anilor reușite impresionante, însă nu are o viață lipsită de remușcări.

În ceea ce privește cariera sportivă spune că are un regret imens. ar fi vrut să treacă de la amatori la profesioniști mai repede. A făcut acest pas în 1997, când a semnat cu clubul canadian Interbox.

Cu toate acestea, în palmaresul său de amator se găsesc două medalii olimpice de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992) și Atlanta (1996). De asemenea, deține un titlu de campion mondial, primit în anul 1995.

Mai mult decât atât, în această etapă a carierei sale, ”Moșu” a obținut un titlu de campion european, în 1996. Leonard Doroftei îi îndeamnă pe sportivii din ziua de astăzi să nu repete greșeala pe care a ajuns să o regrete acum.

Leonard Doroftei: ”Stilul meu se formase pe lovituri multe”

„Din păcate pentru mine, am stat prea mult în boxul amator. Stilul meu deja se formase pe lovituri multe.

Nu trebuie să mai stăm atât de mult în boxul amator, important e să putem face performanță cât putem de repede, după care să trecem la profesioniști. După Barcelona ’92 trebuia să trec la profesioniști.

Atunci aveam timpul necesar să fac o carieră la boxeri profesioniști, așa cum și-o fac toți marii boxeri. Cum a fost Oscar de la Hoya, după Barcelona a trecut imediat”, a explicat Leonard Doroftei, în producția de pe YouTube intitulată Un Podcast.

Un alt regret major al fostului campion este legat de locuința pe care a deținut-o în orașul Ploiești. Imobilul a fost vândut înainte de a se stabili în Canada, acolo unde a locuit împreună cu soția și cei 3 copii vreme de 5 ani.

A revenit în România în 2019. Privind în urma sa, pugilistul spune că ar face lucrurile diferit. În schimb, Leonard Doroftei nu a renunțat la pasiunea sa. Recent, de care este tare mândru.