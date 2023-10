Ce regrete are Carmen de la Sălciua, ajunsă la 35 de ani: „Am încercat să fac pe povățuitoarea”

Carmen de la Sălciua a împlinit 35 de ani, iar în zi de sărbătoare și-a deschis inima și a vorbit despre lecțiile pe care le-a primit până acum de la viață. Încercările au apropiat-o de Dumnezeu, dar există lucruri pe care nu le-ar mai repeta.

Pe 2 octombrie 2023, Carmen de la Sălciua a împlinit 35 de ani, ocazie cu care a făcut dezvăluiri despre încercările pe care le-a primit de la viață de-a lungului timpului.

Artista a cărei muzică o ascultă milioane de români are acum o viață împlinită. După un mariaj care nu a mers, și-a găsit fericirea în brațele lui Marian Corcheș,

Ba mai mult de atât, . Făcând o retrospectivă, artista a mărturisit că deși nu i-a fost simplu în trecut, nu regretă nimic din ce a trăit, pentru ca asta a propiat-o de Dumnezeu și a învățat-o să aprecieze ceea ce are.

„Dacă m-ai fi întrebat acest lucru pe la 27 de ani, probabil ți-aș fi spus că am anumite regrete, tocmai pentru că nu gândeam așa. Dar acum, făcând o retrospectivă a trecutului, îmi dau seama că de fapt toate s-au întâmplat atât de bine și au fost așezate de Dumnezeu, în ât fiecare experiență a vieții mele a avut o lecție pe care eu am învățat-o sau poate la unele o mai am de învățat.

Dar cu siguranță nimic nu a fost întâmplător în viața mea până la anii aceștia. Toate experiențele, episoadele mai neplăcute să zic așa m-au apropiat de Dumnezeu. Și până la urmă, dacă asta mi-a fost menit, așa să-l cunosc, eu îi mulțumesc că mi le-a dat”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru

„Au fost momente când aveam tendița să judec”

Vedeta urmează să-și serbeze ziua de naștere în weekend, alături de familie, prieteni și colegii de formație, dar tuturor le-a cerut să nu-i aducă daruri. Artista consideră că cele mai de preț cadouri sunt sănătatea și bunăstarea sa și a celor dargi și asta e ceea ce își dorește.

Iar dacă ar fi să stea de vorbă cu ea, cea de acum 10 ani, și-ar dat un sfat prețios, să nu mai încerce să schimbe oamenii. „Să nu mai creadă că prin exemplul propriu poți să schimbi anumiți oameni. Sau să te gândești că dacă tu ești într-un anumit fel, așa trebuie să fie toți și poate să își judeci că nu sunt așa.

Au fost momente, în trecutul meu, în care dacă un om nu gândea cum gândeam eu, aveam tendința să-l judec. Dar fiecare om își întâlnește lecția la o anumită vârstă. Tu nu poți să faci nimic și eu am încercat mult să schimb mentalități, să schimb chiar și oamenii apropiați și să fac așa pe povățuitoarea”, a completat Carmen de la Sălciua.