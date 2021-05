Ce relație au Lidia Buble și fiica lui Răzvan Simion, după despărțirea artistei de prezentator. Acest detaliu le-a dat de gol. Foto

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în vara anului 2020, iar mulți au început să se întrebe în ce relații sunt acum artista și copiii prezentatorului TV. Cel puțin în privința Iancăi, lucrurile sunt clare.

Răzvan Simion are doi copii, pe Ianca și Tudor, pe care i-a prezentat fostei sale iubite, Lidia Buble. Cei doi au fost împreună cinci ani, dar s-au despărțit în luna iunie a anului trecut.

Ce relație au Lidia Buble și Ianca, după despărțirea de prezentator

Lucrurile sunt clare în ceea ce le privește pe Lidia Buble și Ianca Simion. Dacă acestea aveau o relație bună înainte de separarea de Răzvan Simion, acum se poate spune că ele nu mai păstrează legătura.

Mai mult, decizia ar fi venit chiar din partea fiicei lui Răvan Simion, care ar fi scos-o pe Lidia Buble de pe rețelele sale de socializare. Astfel, o căutare simplă pe Instagram ne arată că Ianca nu o mai urmărește pe cântăreață.

În schimb, artista încă urmărește activitatea de pe rețelele de socializare ale fiicei prezentatorului de televiziune.

Lidia Buble îi considera „frați” pe copiii lui Răzvan Simion

Se pare că relația dintre Lidia Buble și Ianca s-a degradat în aceste ultime luni, de când aceasta nu mai este iubita tatălui său și Răzvan Simion este cu Daliana Răducan.

Acum, ele nu mai comunică și aceste detalii de pe rețelele de socializare arată că fiica acestuia nu mai dorește să știe nimic de Lidia Buble.

Artista spunea, în trecut, că cei doi copii ai lui Răzvan Simion sunt ca niște frați pentru ea și, mai mult, prezentatorul TV glumea că are trei copii.

„Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Tudor are 10 ani, iar Ianca urmează să împlinească 14 ani. Suntem ca două surori. Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon.

Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”, spunea Lidia Buble.