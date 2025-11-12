Sport

Ce relație a avut Horia Moculescu cu Gigi Becali. De la conflicte, până la nelansatul imn FCSB

Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Fostul mare compozitor era un fan înrăit Stelei, actuala FCSB. Relația sa cu Gigi Becali a fost însă una zbuciumată
Cristian Măciucă
12.11.2025 | 16:22
Ce relatie a avut Horia Moculescu cu Gigi Becali De la conflicte pana la nelansatul imn FCSB
SPECIAL FANATIK
Ce relație a avut Horia Moculescu cu Gigi Becali. De la conflicte, până la nelansatul imn FCSB. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Miercuri, 12 noiembrie 2025, s-a stins din viață Horia Moculescu, unul dintre cei mai mari compozitori pe care i-a avut România. El a fost totodată și unul dintre membrii fondatori ai echipei FC Steaua. Moculescu a continuat să o susțină pe FCSB, dar relația cu Gigi Becali n-a fost mereu una roz.

Relația zbuciumată dintre Horia Moculescu și Gigi Becali

Inima lui Horia Moculescu a încetat să bată la vârsta de 88 de ani,în dimineața zilei de 12 noiembrie, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. De-a lungul vieții, fostul mare compozitor a fost un microbist înrăit. Ba, mai mult, el a fost unul din cei 89 de membri fondatori ai clubului AFC Steaua, club care, ulterior, în anii 2000, a devenit FCSB.

ADVERTISEMENT

Totuși, Moculescu n-a avut mereu o relație cordială cu latifundiarul din Pipera. Până să se creeze între ei un respect reciproc, celebrul compozitor a dezvăluit cum și de ce s-a „răfuit” cu Becali.

„Țin cu Steaua pentru că, am mai spus-o și în alte emisiuni, mă scuzați că mă repet, eram în clasa a patra, nu mă scuz că țin cu ei, acum țin cu FCSB, nu e problemă, pentru mine asta este Steaua. Cine spune că Steaua e a generalilor poate să spună ce o vrea.

ADVERTISEMENT
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Digi24.ro
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan

Am făcut parte dintre membrii fondatori din 2000, invitat de Gațu și de Păunescu. Am avut două conflicte cu Gigi majore, dintre care unul la un casino, el jucător, eu semi-jucător, jucător înseamnă să ai bani. Mi-a spus: ‘ce te bagi dumneata? Ești bătrân, vezi-ți de bătrânețea dumitale’.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu

Atunci i-am zis: ‘domnul Becali, nu mă supără nimic din ce ai făcut că ne-ai dat la o parte și nu ne-ai spus, poate veneam și noi cu 2.000 de dolari să continuăm apartenența.

Dar m-am uitat că din membrii fondatori nu ai ales în noul staff niciun jucător din Sevilla 86, nu e posibil’. S-a gândit, nu mi-a răspuns pe loc”, a povestit Moculescu, în 2023, potrivit sport.ro. 

ADVERTISEMENT

Horia Moculescu, în avionul Stelei de la Sevilla

Ulterior, Horia Moculescu s-a împăcat cu întreaga conducere a roș-albaștrilor. Fostul mare compozitor a povestit cum a ajuns în avionul care a dus-o pe Steaua (n.r. – FCSB) la Sevilla pentru returul cu Betis din semifinalele Cupei UEFA 2006.

„Eram la un restaurant, mâncam și apare MM, nu ne cunoșteam. ‘Maestre, ai pașaport?’ I-am zis că am. ‘Mâine dimineață, la 8, te rog să vii în aeroportul Băneasa, vă invităm, domnul Becali și cu mine, să mergem la Sevilla la meciul cu Betis’. M-am dus, el a venit cu alt avion și noi cu avionul normal.

În holul hotelului de 4 stele unde stăteam era un pian și, într-o seară, mă așez la pian și vine recepționerul, mi-a zis că e pentru profesioniști. MM s-a dus: ‘profesioniști, nu aveți, uite-l aici’.

Am stat, am cântat și a venit Gigi la mine: ‘domnule, mă uit, de așa ceva am nevoie în partidul meu’. A zis că eu trebuie să fiu formator de opinie. Am rămas prieteni, mă salută pe stradă din Maybach, chestii din astea”, a mai povestit fostul mare compozitor.

Gigi Becali l-a rugat pe Horia Moculescu să facă imn pentru FCSB

FCSB nu are un imn oficial, de-a lungul timpului fiind mai multe încercări pentru ca roș-albaștrii să aibă o melodie reprezentativă. Gigi Becali l-a rugat inclusiv pe Horia Moculescu să se ocupe de acest lucru.

„Mi-a zis că trebuie neapărat să apară cuvântul Dumnezeu în versuri. I-am replicat că un imn care trebuie preluat și cântat de toți suporterii e greu să mai fie imn dacă apare și Dumnezeu, i-am explicat că locul Divinității nu e în versurile unui imn al unei formații de fotbal. Mi-a spus așa: ‘Să fie ceva, acolo, de Dumnezeu, dar să fie!’”, dezvăluia Moculescu, în anul 2010.

Pentru Horia Moculescu, FCSB a rămas Steaua

În ciuda conflictului dintre CSA Steaua și FCSB, Horia Moculescu a rămas un simpatizant al echipei patronate de Gigi Becali. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, în anul 2021, fostul mare artist a vorbit despre conflictele avute cu latifundiarul din Pipera, dar mai ales despre faptul că, în opinia lui, FCSB este continuatoarea Stelei.

„Din capul locului vreau să spun că FCSB este Steaua, poate să se supere pe mine toată Armata română, de la Marele Stat Major până la ultimul recrut. Sunt stelist, transformat de conjunctură în fecesebist.

Și dacă nu era Gigi, Steaua, dacă mai exista, era pe undeva prin eșaloanele inferioare… Și tot ce a făcut, a făcut din banii lui, numai din banii lui. …Chiar dacă subliniază asta la fiecare frază…”, a transmis Horia Moculescu, în exclusivitate pentru FANATIK. 

  • 88 de ani este vârsta la care s-a stins din viață Horia Moculescu
  • 8 titluri a cucerit FCSB de când Gigi Becali a început să investească la echipă
1,57 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Petrolul Ploiești
Cornel Dinu, reacție scurtă după ce a fost internat la Spitalul de Urgență
Fanatik
Cornel Dinu, reacție scurtă după ce a fost internat la Spitalul de Urgență
Accidentarea de la națională, lecție valoroasă pentru Andrei Borza: „M-a ajutat”. Când revine...
Fanatik
Accidentarea de la națională, lecție valoroasă pentru Andrei Borza: „M-a ajutat”. Când revine pe teren. Video
Joan Laporta, anunț despre revenirea lui Leo Messi la FC Barcelona
Fanatik
Joan Laporta, anunț despre revenirea lui Leo Messi la FC Barcelona
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Șocul trăit de fostul jucător al lui Dinamo după ce a ajuns în...
iamsport.ro
Șocul trăit de fostul jucător al lui Dinamo după ce a ajuns în pat cu iubita antrenorului: 'M-am trezit din beție instantaneu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!