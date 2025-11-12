Ce relație a avut Horia Moculescu cu Gigi Becali. De la conflicte, până la nelansatul imn FCSB

ADVERTISEMENT

Miercuri, 12 noiembrie 2025, s-a stins din viață Horia Moculescu, unul dintre cei mai mari compozitori pe care i-a avut România. El a fost totodată și unul dintre membrii fondatori ai echipei FC Steaua. Moculescu a continuat să o susțină pe FCSB, dar relația cu Gigi Becali n-a fost mereu una roz.

Relația zbuciumată dintre Horia Moculescu și Gigi Becali

Inima lui Horia Moculescu a încetat să bată la vârsta de 88 de ani,în dimineața zilei de 12 noiembrie, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. De-a lungul vieții, fostul mare compozitor a fost un microbist înrăit. Ba, mai mult, el a fost unul din cei 89 de membri fondatori ai clubului AFC Steaua, club care, ulterior, în anii 2000, a devenit FCSB.

Totuși, Moculescu n-a avut mereu o relație cordială cu latifundiarul din Pipera. Până să se creeze între ei un respect reciproc, celebrul compozitor a dezvăluit cum și de ce s-a „răfuit” cu Becali.

„Țin cu Steaua pentru că, am mai spus-o și în alte emisiuni, mă scuzați că mă repet, eram în clasa a patra, nu mă scuz că țin cu ei, acum țin cu FCSB, nu e problemă, pentru mine asta este Steaua. Cine spune că Steaua e a generalilor poate să spună ce o vrea.

Am făcut parte dintre membrii fondatori din 2000, invitat de Gațu și de Păunescu. Am avut două conflicte cu Gigi majore, dintre care unul la un casino, el jucător, eu semi-jucător, jucător înseamnă să ai bani. Mi-a spus: ‘ce te bagi dumneata? Ești bătrân, vezi-ți de bătrânețea dumitale’.

Atunci i-am zis: ‘domnul Becali, nu mă supără nimic din ce ai făcut că ne-ai dat la o parte și nu ne-ai spus, poate veneam și noi cu 2.000 de dolari să continuăm apartenența.

Dar m-am uitat că din membrii fondatori nu ai ales în noul staff niciun jucător din Sevilla 86, nu e posibil’. S-a gândit, nu mi-a răspuns pe loc”, a povestit Moculescu, în 2023, potrivit

Horia Moculescu, în avionul Stelei de la Sevilla

Ulterior, Horia Moculescu s-a împăcat cu întreaga conducere a roș-albaștrilor. Fostul mare compozitor a povestit cum a ajuns în avionul care a dus-o pe Steaua (n.r. – FCSB) la Sevilla pentru returul cu Betis din semifinalele Cupei UEFA 2006.

„Eram la un restaurant, mâncam și apare MM, nu ne cunoșteam. ‘Maestre, ai pașaport?’ I-am zis că am. ‘Mâine dimineață, la 8, te rog să vii în aeroportul Băneasa, vă invităm, domnul Becali și cu mine, să mergem la Sevilla la meciul cu Betis’. M-am dus, el a venit cu alt avion și noi cu avionul normal.

În holul hotelului de 4 stele unde stăteam era un pian și, într-o seară, mă așez la pian și vine recepționerul, mi-a zis că e pentru profesioniști. MM s-a dus: ‘profesioniști, nu aveți, uite-l aici’.

Am stat, am cântat și a venit Gigi la mine: ‘domnule, mă uit, de așa ceva am nevoie în partidul meu’. A zis că eu trebuie să fiu formator de opinie. Am rămas prieteni, mă salută pe stradă din Maybach, chestii din astea”, a mai povestit fostul mare compozitor.

Gigi Becali l-a rugat pe Horia Moculescu să facă imn pentru FCSB

FCSB nu are un imn oficial, de-a lungul timpului fiind mai multe încercări pentru ca roș-albaștrii să aibă o melodie reprezentativă. Gigi Becali l-a rugat inclusiv pe Horia Moculescu să se ocupe de acest lucru.

„Mi-a zis că trebuie neapărat să apară cuvântul Dumnezeu în versuri. I-am replicat că un imn care trebuie preluat și cântat de toți suporterii e greu să mai fie imn dacă apare și Dumnezeu, i-am explicat că locul Divinității nu e în versurile unui imn al unei formații de fotbal. Mi-a spus așa: ‘Să fie ceva, acolo, de Dumnezeu, dar să fie!’”, dezvăluia Moculescu, în anul 2010.

Pentru Horia Moculescu, FCSB a rămas Steaua

, Horia Moculescu a rămas un simpatizant al echipei patronate de Gigi Becali. Într-un , fostul mare artist a vorbit despre conflictele avute cu latifundiarul din Pipera, dar mai ales despre faptul că, în opinia lui, FCSB este continuatoarea Stelei.

„Din capul locului vreau să spun că FCSB este Steaua, poate să se supere pe mine toată Armata română, de la Marele Stat Major până la ultimul recrut. Sunt stelist, transformat de conjunctură în fecesebist.

Și dacă nu era Gigi, Steaua, dacă mai exista, era pe undeva prin eșaloanele inferioare… Și tot ce a făcut, a făcut din banii lui, numai din banii lui. …Chiar dacă subliniază asta la fiecare frază…”, a transmis Horia Moculescu, în exclusivitate pentru FANATIK.