Ce relație a avut Maia Morgenstern cu părinții ei. Dezvăluire neașteptată: “Acum mă apucă râsul când mă gândesc”

Ce relație a avut îndrăgita artistă cu familia sa. Dezvăluirea neașteptată despre felul în care a fost crescută directoarea Teatrului Evreiesc vorbind și despre anii de școală. Ce nu-i plăcea să facă absolut deloc.

Cum s-a înțeles actrița Maia Morgenstern cu părinții. Detalii surprinzătoare

Cum s-a înțeles Maia Morgenstern cu Actrița teatrului românesc a recunoscut că nu a fost un copil model și nu dă vina deloc pe familia sa pentru educația pe care i-au oferit-o. Toate conflictele au rămas în trecut.

ADVERTISEMENT

În momentul de față directoarea Teatrului Evreiesc de Stat realizează că toate contrazicerile pe care le avea cu tatăl său nu mai au acum niciun rost. A fost apropiată de figura paternă, mama fiind mai absentă pentru că munca mult.

Mai mult decât atât, vedeta a mai subliniat că școala a început să-i placă destul de târziu. La fel s-a întâmplat și cu gustul pentru citit sau pentru matematică.

ADVERTISEMENT

„Am citit greu. M-am apucat greu. Am prins gustul greu de citeală. Ce să fac, nu am fost deloc un copil genial. Am mers greu anevoie. Că au făcut și părinții greșeli, fără îndoială.

Trăim într-o etapă a negării trecutului, de îndepărtare a părinților, de învinovățire a părinților, zgândărirea conflictelor trecute. Om fi avut conflicte în adolescență cu toții”, a declarat Maia Morgenstern, notează .

ADVERTISEMENT

Maia Morgenstern: ”Acum mă apucă râsul…”

Maia Morgestern a avut parte de un tată dur și sever, care a determinat-o mereu să facă lucrurile așa cum trebuie. Totodată, nu a fost scutită de critici din partea bărbatului cu care avea o relație foarte bună.

„Până la un moment dat, tata mi-a zis: «Nu sunt cu nimic altfel decât imensa majoritate a oamenilor». Acum mă apucă râsul când mă gândesc ce gogorițe, totuși, le spuneam, înfruntându-i, neînțelegându-i.

ADVERTISEMENT

Precis și părinții mei au făcut greșeli cum precis greșeli fac toți părinții de pe lumea asta”, a mai spus vedeta, mai arată sursa menționată mai devreme.