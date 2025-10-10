Sport

Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două

Sorana Cîrstea și Simona Halep sunt de departe două dintre cele mai cunoscute și apreciate nume din tenisul românesc. Cum s-ar fi înțeles însă cele două sportive?
Valentina Vladoi
10.10.2025 | 19:27
Ce relație ar fi avut Sorana Cîrstea cu Simona Halep
Ce relație ar fi avut Sorana Cîrstea cu Simona Halep. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

În ultimul an, Simona Halep și Sorana Cîrstea au tot fost văzute împreună la diferite evenimente. Nu puțini sunt cei care au remarcat că cele două sunt mult mai apropiate decât erau cu ani în urmă.

Ce relație ar fi avut Sorana Cîrstea cu Simona Halep

Adevărul este că pe vremea când Simona Halep era și ea activă în circuitul feminin de tenis, au tot existat zvonuri. Nu puțini sunt cei care vorbeau despre o posibilă tensiune între cele două sportive.

Iar acest subiect a fost abordat și de Radu Banciu. Jurnalistul a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate atât despre Sorana Cîrstea cât și despre Simona Halep. Potrivit acestuia, Sorana ar fi o fană a emisiunilor sale.

Motivul? Radu Banciu o ataca mereu pe rivala sa pe teren. Și mai mult de atât, jurnalistul a făcut și o comparație între cele două. În opinia lui, Simona Halep este sportiva cu bani, iar Sorana Cîrstea sportiva cea frumoasă.

Dezvăluirile făcute de Radu Banciu

Totodată, el a mai dezvăluit că Simona Halep și Sorana Cîrstea au fost la cuțite pe vremea când erau în circuitul de tenis. Acestea nu s-ar fi înțeles niciodată, iar între cele două existau niște tensiuni ”intense”.

„Sorana este fanul nostru. Ne aprecia și era foarte încântată că pomenim la emisiune despre ea. Mereu am fost în grațiile Soranei, ca emisiune, ca și curent, pentru că noi n-am avut-o la suflet pe Simona Halep și asta îi plăcea Soranei. Ea era la cuțite cu Halep.

Una era mai bănoasă, alta mai frumoasă. Nu s-au înțeles niciodată între ele, binențeles. Era o râcă intensă, așa că Sorana aprecia mereu discuțiile astea care nu o vizau niciodată la modul direct”, a explicat Consulul, la iAMsport.

Acest subiect a fost abordat în urmă cu un an de zile și de una dintre sportive. Sorana Cîrstea rememora un episod pe care l-a avut cu Simona Halep la Indian Wells și preciza atunci că între ea și fostul lider WTA nu au existat dispute.

Ce spunea Sorana Cîrstea

Tot la acel moment, Sorana povestea că în ciuda competiției, în tenis există și prietenii. Practic sportiva voia să pună capăt tuturor zvonurile conform cărora între ea și Simona Halep ar fi existat posibile tensiuni.

Ea a vorbit atunci despre un episod din vestiar, în care cele două au avut o conversație cât se poate de normală. De asemenea și înainte să ajungă pe teren ambele sportive și-ar fi urat succes una alteia.

„Sunt prietenii în tenis, chiar în vestiare. De când am intrat eu în tenis, de acum 15 ani, s-a schimbat atmosfera în bine. Lumea e mai prietenoasă, mai relaxată. Chiar există prietenii. Am jucat contra ei la Indian Wells, când m-a bătut. Cred că acum trei ani.

Noi am plecat din vestiar, ne-am uitat la alta și ne-am zis «Baftă!, baftă!». Că sunt lucruri de bun-simț… În ziua respectivă ne-am văzut în vestiar, ne-am salutat «Bună, ce ai făcut? Unde ai fost aseară să mănânci?». A fost o conversație absolut normală.

Ne-au chemat prin microfon să mergem la teren, ne-am dus la locurile noastre, ne-am urat «Baftă!, baftă!» și ne-am suit în mașinuța care ne-a dus la teren. Am stat spate în spate. În vestiar totul a fost absolut normal.

Iar apoi mi-a povestit antrenorul că s-a făcut mare «tam-tam» pe seama faptului că noi, pe drumul spre teren, am stat spate în spate și nu am avut nicio interacțiune. Dar ne duceam spre teren, ne concentram, toți sportivii fac la fel.”, a povestit Cîrstea, la podcastul lui Cătălin Oprișan.

