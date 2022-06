Ce relație are Cătălin Crișan cu copiii lui, după ce și-a refăcut viața: “Totul s-a reglat, ca la toată lumea”

Ajuns la 54 de ani, Cătălin Crișan spune că pandemia și, în general, în viață. A scris două piese de teatru și lucrează la un roman. A compus, a citit și a participat la multe concursuri de șah online. Acum, și-a reluat activitatea și este nerăbdător de întâlnirile cu publicul.

Cătălin Crișan vorbește despre iubita lui și relația cu copiii

Cătălin Crișan are trei copii frumoși, doi cu prima soție, Lucia Bubulac, iar cu Alina Cupșa, cea de a doua soție, mai are o fetiță. Daria, fiica sa, de 22 ani, a intrat la Medicină printre primele, dar a renunțat după șase luni și a fost admisă la Institutul de Teatru și Film în primele zece.

ADVERTISEMENT

Fiul său, Raris, de 18 ani, este în ultimul an de liceu și își dorește să dea examen la Conservator. Cu fostele soții, ambele de profesie medic, spune a rămas în relații bune. De Lucia a divorțat după 14 ani în 2009, iar de Alina în anul 2013, după doar trei ani.

Se simte iubit și fericit de când și-a refăcut viața sentimentală cu o femeie superbă, pe nume Monica. Despre ea spune că este sufletul lui pereche. Prima dată s-au afișat împreună în 2016, la nunta lui Gabriel Cotabiță. Artistul vorbește despre toate acestea într-un interviu pentru FANATIK, dar și despre ce a mai făcut în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

Cum ai trecut prin pandemie? Ce ai făcut?

– Am fost atât de credul să sper la începutul pandemiei că această nenorocire va uni populația planetei, dar din păcate nu este așa ci dimpotrivă. Dumnezeu ne tot dă semnale dar nu vrem deloc să le vedem și să le înțelegem… Am senzația că am devenit mai răi, mai egoiști, nu generalizez dar marea majoritate…

Izolarea m-a forțat să-mi fac ordine în gânduri, prieteni și în general în viață. Am scris belestristică, am compus, am citit și am participat la multe concursuri de șah online. În rest, pandemia m-a forțat să-mi fac ordine în gânduri, prieteni și în general în viață.

ADVERTISEMENT

Ai pierdut persoane dragi?

– M-a ferit Dumnezeu. N-am pierdut pe nimeni din familie dar mi-a murit un prieten foarte drag de la Baia Mare.

În ultimii ani mulți artiști au plecat dintre noi…

– Da, din păcate așa este. În general lumea artistului implică multă emoție și practic noi dăm examene toată viața. Niciodată publicul nu este același și nici tu. Poți fi supărat, bolnav, fericit dar pe scenă trebuie să fii întotdeauna vesel, concentrat, atent la orice și oricine. Toate acestea te „rod” pe interior chiar dacă în mod plăcut și la un moment dat cumulându-se, își spun cuvântul…Dacă se mai adaugă și o boală, s-a terminat…

ADVERTISEMENT

Ce a fost mai greu?

– Izolarea, lipsa de comunicare față-n față, absența îmbrățișărilor, teama să nu-ți vorbească prea aproape cel din fața ta să nu iei virusul, atitudinea oamenilor care te priveau cu suspiciune dacă strănutai și pentru mine… absența concertelor… Energia transmisă de public nu se compară cu nimic…

ADVERTISEMENT

A scris a doua piesă de teatru și lucrează la un roman

Ți-ai reluat activitatea? Mai predai canto?

– Da, mi-am reluat activitatea și trebuie să recunosc cu mare bucurie că publicului i-a fost dor de mine, dovadă fiind numărul mare de spectacole. Nu, nu mai predau pentru că nu mai am timp.

Ai mai compus? Pentru cine?

– Am scris melodii pentru Alin Stoica, prim tenor al Operei Naționale, pentru prietenul meu de-o viață, Cornel Palade, pentru mine, pentru Natalia Guberna și un duet alături de Gabriel Cotabiță. Am scris a doua piesă de teatru și sunt la mijlocul primului meu roman.

Ce fac copiii artistului

Copiii ce fac? Copiii tai și ai Luciei au moștenit talentul vostru muzical… I-ai încurajat/susținut?

– Copiii mei sunt bine. Daria, fiica mea, a intrat la Medicină printre primele, a renunțat după șase luni și a fost admisă la Institutul de Teatru și Film în primele zece. Raris este în ultimul an de liceu și își dorește să dea examen la Conservator. Doamne-ajută !

Mi-aș dori ca toți trei să semene cu mine măcar în amploarea credinței în Dumnezeu, sensibilitate, coloană vertebrală dreaptă, în refuzul de a face compromisuri și în bunătatea de a ajuta oameni în necaz, fără a aștepta reciprocitatea.

Privindu-i îmi dau seama cum trec anii peste mine. Daria, este un copil talentat și nu sunt deloc subiectiv, dimpotrivă, poate prea obiectiv. Cântă, dansează fabulos. Nimic nu este întâmplător pe această lume…tatăl ei cântă de 35 de ani și este actor la bază, iar Daria, ce să vezi…o are profesoară pe fiica lui Florin Zamfirescu, marele actor fiindu-mi profesor la IATC pe vremea studenției mele.

Pe Raris și pe Lara îi aștept să-și aleagă calea. Ei singuri trebuie să-și descopere drumul de urmat. Noi parinții putem fi eventual doar cortina de copaci de la marginea lui, cea care să mai pună stavilă și să-i păzească de furtunile acestei vieți…

În ce relații a rămas cu fostele soții

Raris seamănă foarte mult cu tine. Care este relația ta cu el? Dar cu fetele?

– Totul s-a reglat și este absolut normal, ca la toată lumea.

În ce relații ai rămas cu fostele soții?

– Bună ziua, bună ziua…

Ți-ai refăcut viața sentimentală?

– Da. Mă simt iubit, împlinit și fericit.

”Port la gât un talisman luat și sfințit la Ierusalim”

Colecționezi ceva? Ai colecționat?

– Da. Colecționez cărți, brichete, stilouri, căni, filme…

Care sunt lucrurile de care nu te despărți niciodată când pleci de acasă?

– Nu am astfel de superstiții. Port la gât un talisman luat și sfințit la Jerusalem, dar practic îl port tot timpul, nu doar la ocazii speciale.

Dar când pleci în călătorii?

– La fel.

Ce planuri ai pentru viitor?

– Turnee LIVE cu orchestră, să închei și să joc cea de a II-a piesă de teatru pe care o scriu, să pot publica romanul și să fiu fericit!

În speranța că ați înțeles ceea ce am vrut să vă transmit, vă urez să fiți sănătoși, să iubiți amprenta adevărată a muzicii ușoare românești, să apreciați calitatea și nu cantitatea și să ne revedem cât mai curând, în pace, în sălile de spectacol. Vă iubesc !