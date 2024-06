Ce relație are, de fapt, Pepe, cu fiicele sale: „Nu se iau decizii fără….”

Pepe a dezvăluit care este relația sa cu fiicele cele mari, Maria și Rosa, dar și cum reușește să se împartă între familie și carieră. Artistul a mărturisit cât de permisiv este în rolul de tată.

Ce fel de tată este Pepe

Pepe are o viață plină. femeia care l-a făcut și tată de băiat. Însă, el mai are și două fete din căsnicia cu Raluca Pastramă,

În plus, cântărețul nu își dorește să-și neglijeze cariera. Recunoaște că vorba „copii mici, probleme mici”, e adevărată, dar asta nu înseamnă că nu sunt și stresante. Iar cu cât micuții se dezvoltă, cu atât oboseala este mai mare. Dar fiecare etapă are frumusețea sa.

Viața de tată vine la pachet cu multe provocări, iar Pepe face tot posibilul pentru a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală. „Întotdeauna, orice ai alege să faci și pe oricine ai alege să prioritizezi, cineva, cumva va fi în așteptare, fie că vorbim despre carieră, despre sport, despre pasiuni, ori despre copii și soție.

Dacă alegi să pleci în vacanță cu soția, te simți responsabil și ești supărat pe tine, pentru că nu sunt și copiii, iar dacă te ocupi mai mult de copii, îți neglijezi soția. La noi, există un echilibru, lucrurile se discută. Comunicăm foarte mult și ne putem baza unul pe celălalt. Eu sunt plecat destul de mult. Când este muzica la mijloc, se întâmplă să lipsesc și două zile de acasă. Și atunci neglijez întreaga familie. Dar sunt situații când las orice deoparte. Uit chiar și să intru în studio. Și mă ocup de tot ceea ce înseamnă familie”, a declarat Pepe pentru

Cât de permisiv este artistul

Pepe recunoaște că este un tată destul de permisiv. Dar asta nu înseamnă că fetele sale nu au limite. El încearcă să le explice că pot primi ce își doresc, atâta timp cât muncesc pentru asta și știu că nimic nu pică din cer.

„Consider că e bine să responsabilizezi un copil, să simtă că are sprijinul tău în tot, dar să nu primească totul pe tavă. Da, e greu, însă am învățat să fac asta după ce am făcut câteva greșeli, evident, și tot copiii au fost cei care m-au învățat cum să acționez cu ei, atunci când nu am avut dreptate.

Ele sunt responsabile și iau în serios tot ceea ce își propun, au trecut de etapa aia în care ce visează noaptea vor să se întâmple a doua zi, așa că știu că tati le îndeplinește o dorință doar dacă și ele sunt pregătite să aprecieze munca altor persoane”, a adăugat Pepe.

Totodată, cântărețul a mărturisit că fetele sale nu iau decizii fără se consulte cu el. „Orice situație este rezolvată prin comunicare cu tati. Fără a îmi cere un sfat, nu se iau decizii. Pentru că e important să ascultăm toate variantele și să știm exact ce decizii luăm împreună. Știu că îți răsfeți fetele ori de câte ori ai ocazia…”, a completat artistul.