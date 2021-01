Ce relație are, de fapt, Petre Roman cu fiica lui, Oana. Își vizitează sau nu nepoatele fostul premier?

Petre Roman, primul premier după Revoluția din decembrie 1989, a vorbit despre relația cu copiii săi în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, iar telespectatorii au putut afla dacă își vizitează sau nu nepoatele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea i-a adresat întrebări atât despre Oana Roman, cât și despre Petrus, băiatul pe care îl are împreună cu Silvia Chifiriuc, actuala lui soție.

Petre Roman este unul dintre cei mai importanți oameni politici din România, însă căsătoria cu o femeie mult mai tânără decât el și relația tensionată cu fiica lui au stârnit mai multe controverse.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce relație are Petre Roman cu fiica lui, Oana. „Nu am mai avut timp de ea”

Invitat la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Petre Roman a primit câteva întrebări legate de relația cu copiii săi, mai mult sau mai puțin incomode. Fostul premier a mărturisit că nu este ușor să fie tată de fete, însă nu are ce să-și reproșeze.

„Sincer nu, nu cred, dar dincolo de acest sentiment pe care îl am, pe terenul ăsta nu e ușor să fii. Legat de relațiile lor sentimentale (n.r. ale fiicelor), nu e un subiect despre care vreau să vorbesc”, a declarat acesta.

ADVERTISEMENT

O întrebare care a stat mult timp pe buzele românilor a fost dacă Petre Roman este supărat pe fiica sa de sânge, Oana. Fostul politician a negat această presupoziție, dar nu a dorit să ofere detalii pe această temă: „Nu, dar trecem peste întrebarea asta.”

Oana Roman spunea, în urmă cu ceva timp, că tatăl ei a fost violent cu ea în copilărie și adolescență. Întrebat dacă este un tată violent, Petre Roman a spus că nu, sau nu cum l-a descris fiica lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Dacă Oana simte așa cum spune, nu are niciun rost ca eu să spun altceva, dar nu, în niciun caz. S-a mai întâmplat să o mai atenționez cu câte o palmă pentru prostiile ei, dar e adevărat că din momentul în care am ajuns premier nu am mai avut timp de ea, așa cum o făceam când era mică.

Până la urma urmelor, a ieșit destul de bine pentru Oana. A reușit să facă niște studii foarte importante, în Franța, a dobândit o certă calificare profesională, iar azi e o femeie pe picioarele ei. Îmi crește nepoțica, care e o persoană minunată”, a fost răspunsul oferit de fostul om politic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce relație are cu Iza, fiica Oanei Roman

Deși s-a scris de multe ori că Petre Roman nu își vizitează nepoatele, acesta a spus că nu este deloc așa și că are o relație foarte bună cu Izabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei. Cu toate acestea, a recunosut că Oana este o fire impulsivă și că nu se înțeleg întotdeauna.

„Cu Izabela m-am văzut de foarte multe ori și am o relație foarte bună. Câteodată, cu Oana, care este și impulsivă, am o relație mai dificilă. Acum 3-4 săptămâni mi-am văzut nepoata”, a mărturisit acesta.

ADVERTISEMENT

În schimb, relația cu Petrus, fiul lui și al Silviei Chifiriuc este foarte bună, în vârstă de 11 ani. Petre Roman ține foarte mult ca fiul lui să aibă demnitate, așa cum a învățat el de la părinții săi:

„Copiii cresc ca buruienile, spune un mare pedagog. Eu am văzut la părinții mei cât de mult se iubeau, cât de mult se luptau pentru copii lor. De la ei am deprins cel mai mare sentiment care mă definește: demnitatea. Asta vreau să deprindă Petrus de la noi.”

ADVERTISEMENT

Denise Rifai a ținut să-l întrebe dacă are un copil din flori, însă răspunsul fostului premier a fost un simplu „Nu”.