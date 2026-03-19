Ce relație are fostul fotbalist de la Dinamo cu socrul Stelian Ogică: “Trebuie să creștem alt fotbalist!”

În spațiul public intern este deja cunoscut faptul că fostul fotbalist al celor de la Dinamo, Adrian Ropotan, este căsătorit cu fiica lui Stelian Ogică, Raluca. La FANATIK, ”Ropo” a spus ce relație are în prezent cu socrul său. Aceștia au un ”scop” comun în familia lor: acela de a crește un alt posibil viitor fotbalist cu numele Ropotan.

În timpul emisiunii ”FANATIK Dinamo” la care a fost invitat special, Adrian Ropotan, 39 de ani, a vorbit despre mai multe aspecte legate de trecutul său fotbalistic, despre lucruri mai puțin știute de fanii fotbalului, dar și puțin despre familia sa. , fiica lui Stelian Ogică. În emisiunea de la FANATIK, moderatorul Cristi Coste l-a întrebat pe Robotan despre relația pe care o are cu socrul său. Acesta a spus că există comunicare în familia lor, mai ales că acum au un țel comun, acela de a crește un alt fotbalist. E vorba de Ivan (7 ani), fiul lui Ropotan și al Ralucăi.

”(n.r. Cu socrul tău, Stelian Ogică, vorbiți de fotbal?) Da, vă dați seama că am vorbit și vorbim. (…) Face parte din familia mea. Este o persoană cu care vorbesc, nu avem niciun fel de problemă, comunicăm. (n.r. Se simte și el bine ca bunic) Da. Acum, noi trebuie să creștem alt fotbalist. Ivan merge spre fotbal și nu împins de mine.

Eu mi-aș dori să facă acest sport, dar niciodată nu o să-mi forțez copilul său facă ceva. Poate el, micuțul, nu vrea. În momentul de față îi place, se duce, este un copil foarte ambițios, foarte deștept. Este un copil care, cred eu, dacă are mentalitatea… eu o să i-o insuflu. Adică nici nu are de unde să învețe golănii. O să-l las să facă și greșeli. E normal”, a spus Ropotan.

Ce i-a spus soția lui Ropotan când acesta s-a retras din activitate

În 2017, în urma unei relații de 6 ani, . Cei doi au împreună un băiețel, pe Ivan, în vârstă de 7 ani. Tot la ”FANATIK Dinamo”, ”Ropo” a spus că este o persoană familistă. Acesta s-a retras din fotbal și pentru a petrece mai mult timp alături de copilul său. A luat această decizia drastică, la doar 33 de ani, deși soția sa i-a spus să mai continue.

”Ea (n.r. Raluca) a fost persoana care mi-a spus că nu ar trebui să spun stop carierei de fotbalist. Dar eu sunt un tip foarte direct. În momentul în care eu nu mai îmi găsesc liniștea într-o societate care e greșită și bolnavă consider că nu vreau să fac parte din ea. Soția mea și-a spus părerea, pentru că eu eram într-o perioadă bună din punct de vedere fizic. Și vârsta. Cred că dacă mă chinuiam puțin și acum puteam să joc. Am avut și norocul acesta, trăgându-mă dintr-o familie de sportivi”, mai dezvăluie, Ropotan.