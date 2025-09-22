Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce relaţie are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi: „S-au făcut trei săptămâni de când nu mai vorbim! Avem încredere mare”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre relația sa cu antrenorul echipei, Mirel Rădoi. Omul de afaceri a dezvăluit în ce situații simte nevoia de a interveni la echipă.
Bogdan Mariș
22.09.2025 | 13:34
Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre relația sa cu antrenorul echipei, Mirel Rădoi. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că nu comunică regulat cu antrenorul echipei, Mirel Rădoi, sub comanda căruia gruparea din Bănie are rezultate impresionante în acest start de sezon.

Mihai Rotaru, dezvăluiri despre relația cu Mirel Rădoi

Chiar dacă Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere din actuala stagiune a Superligii, 0-1 cu Oțelul, Mihai Rotaru a afirmat că nu a discutat despre acest meci cu antrenorul Mirel Rădoi. Omul de afaceri a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că nu discută foarte des cu tehnicianul.

(n.r. aveți o discuție săptămânală cu Mirel Rădoi?) Nu. Cred că acum vreo 10 zile am făcut un video call cu el, dar nu e obligatoriu. Cred că săptămâna asta nu o să discut cu el deloc, deci se vor face aproape trei săptămâni de când nu vorbesc cu el. Pentru că nu am de ce.

Eu nu intervin decât dacă simt nevoia să discut. Din punctul meu de vedere, lucrurile merg bine. Am șchiopătat, am avut o înfrângere (n.r. 0-1 cu Oțelul), dar Mirel știe să-i repună pe picioare, așa cum a făcut-o și după meciul cu UTA Arad.

Mihai Rotaru are încredere totală în Mirel Rădoi

(n.r. și după înfrângerea de la Sarajevo) Da. S-au gestionat bine momentele. Dacă acelea s-au gestionat bine, de ce să nu avem încredere mare că și acum se va gestiona foarte bine această înfrângere pe care am avut-o la Galați? Care, din punct de vedere fotbalistic, nu trebuia să fie înfrângere. Un egal era ok, era un punct meritat”, a declarat Mihai Rotaru, care a vorbit în cadrul emisiunii și despre decizia pe care Mirel Rădoi a luat-o în cazul lui Ștefan Baiaram.

Mirel Rădoi a revenit pe banca Universității Craiova în ianuarie, înlocuindu-l pe Costel Gâlcă. Fostul selecționer al României a mai avut un mandat pe banca echipei, în prima parte a sezonului 2022-2023, însă atunci a rezistat doar patru luni, fiind demis după o serie de patru meciuri fără victorie.

