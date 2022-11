Ce relație are Răzvan Simion cu cei doi copii ai săi, la șapte ani de la divorț: „Am învățat să nu le mai cumpăr lucruri”

Răzvan Simion a vorbit despre relația pe care o are cu copiii lui, la șapte ani de la divorțul de mama acestora. Fiica lui Răzvan Simion, Ianca, are deja 18 ani în timp ce Tudor, băiatul acestuia, are 14 ani.

Ce relație are Răzvan Simion cu cei doi copii ai săi la șapte ani de la divorțul de Diana Simion

Răzvan Simion a spus că a trăit din nou sentimentele copilăriei alături de fiul și fiica lui și un lucru pe care a trebuit să îl învețe este să nu le mai cumpere lucrurile pe care le-ar fi dorit atunci când el era copil, pentru că Ianca și Tudor au nevoie de lucruri diferite.

De asemenea, a mai spus și că încearcă să le impună anumite reguli copiilor săi, dar nu unele care să îi facă să se închidă și să nu se mai dezvolte ca persoane.

„Fiica mea a ajuns la 18 ani, băiatul a făcut 14. Deci, le-am trăit și copilăria lor și am învățat să nu le mai cumpăr lucruri de mi-au lipsit mie.

Pentru că lor nu le trebuie. Și am învățat să stau în siajul lor și niciodată să-i încurc. E frumos să-i vezi cum se dezvoltă. Ok, mai impunem și limite, dar prefer să se dezvolte”, a spus acesta, pentru

Răzvan Simion discută cu copiii lui despre viitor

chiar discută despre viitor și despre facultățile la care vor să meargă.

Nu a dat prea multe detalii despre ce vor să facă Ianca și Tudor în viitor, dar a spus că se gândesc împreună la ce este mai bine pentru ei și la ce planuri își creează singuri, în mintea lor.

„Da, am învățat să discutăm așa, ‘tu, cum vezi situația? Cum vrei să faci’. Acum ne gândim la facultăți și întrebăm ‘la ce te-ai gândit, care-i planul?’

Lucru care nu se prea întâmpla pe vremea noastră. ‘Te duci, te faci politehnist, te faci inginer și alte lucruri’”, a spus Răzvan Simion.

acum șapte ani și nu au rămas în relații prea bune, fosta lui soție acuzând atunci că a părăsit-o pentru Lidia Buble.