Ce relație au, de fapt, Raluca și Irisha după Survivor România. Cele două faimoase au recunoscut adevărul

Emisiunea Survivor s-a terminat, dar fanii încă sunt curioși cu privire la unele aspecte ale acesteia, mai ales în ceea ce privește relațiile dintre foștii concurenți.

ADVERTISEMENT

Raluca Dumitru a recunoscut ce relație este între ea și Irisha

Astfel, aceștia i-au adresat întrebări Ralucăi Dumitru despre relația pe care o are acum cu Irisha, cea cu care a avut numeroase conflicte în cadrul Survivor România 2021.

a explicat cum stau lucrurile între ea și colega ei din echipa Faimoșilor, după ce emisiunea din Republica Dominicană s-a terminat.

ADVERTISEMENT

Se pare că lucrurile s-au rezolvat între ea și România, pentru că ambele au făcut niște declarații din care reiese că au trecut peste toate diferențele care existau între ele.

Irisha a mărturisit că ea și fosta sa colegă nu au nimic de împărțit, iar Raluca Dumitru a spus, la rândul ei, că tot ce au făcut a fost să își numere punctele una alteia în cadrul competiției.

ADVERTISEMENT

„Ne înțelegem ca de obicei, nu avem nimic de împărțit”, a dezvăluit Irisha. „În afară de faptul că ne-am numărat punctele, patru, două, una”, a spus Raluca Dumitru.

„Ne înțelegem cum se înțelege toată lumea”, a mai spus Irisha.

ADVERTISEMENT

De la ce a pornit conflictul dintre Raluca Dumitru și Irisha, la Survivor

Între Raluca Dumitru și colega ei din cadrul echipei Faimoșilor a izbucnit un conflict, după ce aceasta din urmă nu ar fi respectat un pact pe care cele două l-ar fi făcut înainte de a sosi în emisiune.

Astfel, Raluca a povestit pentru că ele au vorbit să se susțină și să nu se voteze una pe alta. Doar că Irisha nu a respectat această promisiune și a fost prima care i-a acordat votul care putea să o facă să plece acasă.

ADVERTISEMENT

„Cu Irisha când am venit în această competiție am și vorbit la un moment dat: Hai să ne susținem, să nu ne votăm între noi. Irisha la fel a spus. În cameră, noi am stat o noapte împreună.

După prima săptămâna în care s-a dus imunitatea noastră, Irisha a fost prima care m-a votat”, a mărturisit Raluca Dumitru pentru sursa citată.