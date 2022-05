Ce relaţie au Mara Oprea şi Alecsandru Dunaev din serialul Adela în afara platourilor de filmare

Mara Oprea și Alecsandru Dunaev formează un cuplu în serialul Adela, dar mulți se întreabă ce relație au cei doi în afara platourilor de filmare. Chimia dintre ei este vizibilă pe micile ecrane, dar cum stau lucrurile între ei în realitate?

Ce se întâmplă între Mara Oprea şi Alecsandru Dunaev din Adela

a debutat la Antena 1 la începutul anului trecut. Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură fiecare seară de joi, atunci când se difuzează un nou episod. Au mai rămas doar câteva săptămâni din sezonul trei, iar povestea nu se termină aici.

Povestea Adelei (Mara Oprea) i-a cucerit imediat pe fani. Fata simplă, dar inteligentă și ambițioasă, care și-a recăpătat viața după ce i-a fost furată de sora ei, Andreea (Oana Moșneagu), are o poveste de dragoste cu Mihai, interpretat de Alecsandru Dunaev.

Cu toate că în serial formează cel mai îndrăgit cuplu, cei doi nu sunt împreună în afara platourilor de filmare. Mara Oprea și postează adesea imagini și clipuri video de la filmări. Relația dintre ei este una de prietenie.

În urmă cu câteva luni, Mara Oprea a vorbit despre relația ei cu iubitul din serial. Tânăra actriță a avut de spus numai cuvinte de laudă la adresa lui Alecsandru Dunaev.

“Eu îl apreciez foarte mult pe Alecs și mă bucur că am norocul să am un partener atât de bun și de grijuliu.

Deși avem mult de filmat și suntem toți obosiți, de multe ori, găsește în el energia să ajute pe toată lumea și să ne reamintească ce suflet bun are și ce om de treaba este.

Suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine și în afara platourilor de filmare.”, a declarat Mara Oprea pentru .

La rândul său, Alecsandru Dunaev a spus că el și Mara Oprea reușesc să transmită chimia dintre personajele lot datorită faptului că sunt buni prieteni în viața reală.

“Cumva, fiind și prieteni foarte buni există și o chimie între noi. Ne înțelegem foarte bine și reușim să transmitem și acest lucru publicului telespectator.”, a explicat actorul pentru .

Are Mara Oprea iubit?

este destul de discretă atunci când vine vorba despre viața personală. A vorbit cu sinceritate despre relația de prietenie cu Alecsandru Dunaev, dar o altă întrebare stă pe buzele celor care o urmăresc: are sau nu un iubit?

Interpreta Adelei din serialul omonim nu a publicat nicio poză alături de un presupus partener. La finalul anului trecut, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Mara Oprea a plecat într-o vacanță de vis în Egipt.

În timpul vacanței, actrița a postat o fotografie în care fanii au putut observa că se afla în compania unui bărbat, notează . Șatena nu a vorbit despre o posibilă relație în interviurile sale.

Mara Oprea postează imagini din viața ei de zi cu zi, dar nu a oferit până acum detalii din viața amoroasă.

Cine e cea mai importantă femeie din viaţa lui Alecsandru Dunaev

Cea mai importantă femeie din viaţa lui Alecsandru Dunaev este mama lui, după cum a declarat în urmă cu câteva luni. Actorul își amintește cu drag de copilăria alături de cea care i-a dat viață.

“Când am fost la Tulcea de Crăciun m-am dus să-mi plătesc o factură și am trecut pe lângă o fostă cofetărie și mi-am amintit cum am mâncat o înghețată alături de mama.

M-am trezit zâmbind pe stradă. E o amintire foarte frumoasă.”, a mai declarat Alecsandru Dunaev în cadrul interviului menționat mai sus.

De asemenea, Alecsandru Dunaev a mai dezvăluit care este cel mai important sfat primit de la mama lui. “Să nu cer niciodată mai mult decât cred eu că pot să merit.”, a adăugat el.