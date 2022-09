Ce relație este, de fapt, între Vica Blochina și Bănel Nicoliță. Fosta iubită a lui Pițurcă a recunoscut: „Am petrecut o săptămână împreună”

Vica Blochina a vorbit despre relația ei cu Bănel Nicoliță, colegul său de pe platourile de filmare de la Splash! Vedeta la apă.

Ce relație este, de fapt, între Vica Blochina și Bănel Nicoliță

Vica Blochina și Bănel Nicoliță s-au înțeles foarte bine pe platourile de filmare de la , la care au participat împreună.

Acum, a povestit ce relație există, de fapt, între ea și fotbalist. Aceasta a recunoscut că se știa de multă vreme cu Bănel Nicoliță, dar niciodată nu au trecut mai departe de un salut.

Acest lucru s-a schimbat la Spash!, a recunoscut Vica Blochina, pentru că ea s-a apropiat mult de Bănel Nicoliță, la fel și cu ceilalți colegi ai săi.

Totuși, ce a observat Vica Blochina a fost că este foarte iubit de oameni și este oprit pe stradă. Vedeta TV a spus că a petrecut o săptămână cu fotbalistul și chiar au ieșit în oraș.

Între Bănel Nicoliță și ea nu a existat nimic mai mult decât o relație de prietenie frumoasă, a susținut fosta parteneră a lui Victor Pițurcă, conform

„Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit așa foarte mult la Splash, ne-am împrietenit cu toată gașca, nu numai cu el, știi. Dacă tot am petrecut o săptămână împreună, am ieșit în oraș și am văzut cât de tare este iubit omul de lume”, a mai spus ea.

Vica Blochina are numai cuvinte de laudă la adresa lui Bănel Nicoliță

Vica Blochina are numai cuvinte de laudă despre Bănel Nicoliță și spune că este „un băiat mișto cu suflet bun” și „o legendă”.

„Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto, e un om foarte bun.

E un suflet foarte bun Bănel, un om foarte bun. E înnebunit după copii, are și școala aia de copii și se vede că e un suflet bun.

Pur și simplu ne-am împrietenit. Pur și simplu eram pe același vibe. Eram pe aceeași caterincă, pe același glume”, a mai dezvăluit Vica Blochina despre relația ei cu Bănel Nicoliță.