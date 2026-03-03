Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față

ADVERTISEMENT

În vara lui 2019, Anamaria Prodan a fost prinsă în mijlocul unui scandal cu Dan Alexa, după un meci Astra – FC Botoșani 2-2. Iată ce relație este, în momentul de față, între celebra impresară și câștigătorul de la Asia Express.

Anamaria Prodan, despre relația cu fostul fotbalist, Dan Alexa

Anamaria Prodan este o carte deschisă și de fiecare dată debordează de sinceritate. La scurtă vreme după ce , vedeta a oferit o informație specială.

ADVERTISEMENT

Renumita impresară a spus cum se înțelege cu Dan Alexa. Fostul fotbalist, actualmente antrenor, a fost surprins în vara lui 2019 în timp ce încasa un pumn de la vedetă. Totul s-a petrecut în incinta stadionului din Giurgiu.

Deși au trecut aproximativ 7 ani de la acest incident, lumea încă se întreabă care este motivul pentru care s-a ajuns aici. Pe de altă parte, vedeta a făcut lumină legat de relația pe care o are cu câștigătorul trofeului de la Asia Express.

ADVERTISEMENT

„Toată lumea mă întreabă: «Tu mai vorbești cu Alexa?». Da! Vorbesc cu Dan Alexa și voi vorbi cu el toată viața și voi lucra cu el toată viața”, a explicat Anamaria Prodan, în podcastul .

ADVERTISEMENT

De ce păstrează legătura Anamaria Prodan și Dan Alexa

Anamaria Prodan a mai subliniat că și-a iubit întotdeauna prietenii. A dat de înțeles astfel că Dan Alexa este apropiat de sufletul său, fosta prezentatoare de la Antena 1 cerându-și scuze de la tehnician pentru comportamentul său.

„De ce? Pentru că e foarte bun și din respect pentru tot ceea ce am făcut împreună. Faptul că eu mi-am cerut iertare… da, mă, femeia nu are voie să ridice mâna niciodată, nu doar la bărbat, ci nici la femeie!

ADVERTISEMENT

Bătaie… ce e aia bătaie? Bătaia e pentru ringul de box, pentru altceva, nu pentru oamenii inteligenți. Eu sunt un om care se dedică un miliard la sută, eu nu am jumătate de măsură, sunt all in!

Când pornesc un proiect, când fac ceva, mă dedic sută la sută, uneori uit și de copii. Când cineva îmi strică planurile, e nenorocire!”, a completat Anamaria Prodan a cărei .

Mai mult decât atât, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a transmis că este genul de persoană ambițioasă. Merge până în pânzele albe pentru „puii săi”, făcând trimitere la jucătorii ei. În schimb, Dan Alexa a avut de suferit enorm după scandalul cu blondina.

O perioadă destul de lungă a fost tras în jos, ajungând să evolueze în liga a doua. Apoi, a ajuns în liga a treia. Lucrurile nu au stat deloc bine nici în planul financiar. Totodată, cunoscutul sportiv a precizat că nu a fost o palmă din dragoste.