Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”

Brooks Nader a intrat în atenția publicului după ce s-a vehiculat că este apropiată de doi jucători de tenis. În ce relații sunt, de fapt, Carlos Alcaraz (22 de ani) și frumoasa blondină, în vârstă de 28 de ani. Ce spun apropiații vedetei americane.

În ce relații sunt, de fapt, Carlos Alcaraz și Brooks Nader

În ultimele zile s-a vorbit foarte des despre povestea de dragoste dintre Carlos Alcaraz și , Brooks Nader. Sora modelului a confirmat că vedeta are o relație sentimentală cu câștigătorul de la US Open 2025.

Din peisaj nu lipsește rivalul jucătorului de tenis, Jannik Sinner, apropiații blondinei venind cu o ipoteză nouă. Acum a spus care este, în realitate, legătura dintre sportivul de 22 de ani și modelul de costume de baie.

O sursă susține că cei doi sportivi s-au luptat pentru inima tinerei, nu numai pe terenul de tenis. O altă persoană a dezvăluit că modelul se întâlnea în același timp cu ambii jucători de tenis, dorind să fie în centrul atenției.

„Agenda lui Brooks Nader este conectată acum la fiecare poveste, relație sau dramă cât mai mult posibil. Își dorește să-și vândă emisiunea și să determine oamenii să o urmărească în continuare.

Continuă astfel să-și îndeplinească visul de a deveni o vedetă de reality show. Așadar, cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”, a spus cineva din cercul de prieteni ai lui Brooks Nader, scrie .

Cu cine se iubește Brooks Nader

„În ceea ce privește viața sentimentală, dorește să rămână singură și să se distreze, fără a se stabili cu Carlos, Jannik sau oricine altcineva, dar dorește să se distreze pe cinste”, a completat aceeași persoană.

De asemenea, respectiva sursă a mai afirmat că modelul de costum de baie este interesat doar să apară în cât mai multe știri. Vrea cât mai multă popularitate, dorind să se focuseze numai pe dezvoltarea profesională.

În plus, a afirmat că Brooks Nader nu vrea să aibă o relație serioasă în momentul de față. Mai mult, sursa a sugerat faptul că modelul de costume de baie Sports Illustrated a căutat „adrenalina” pe care o simțea în relația anterioară.

Concret, este vorba de legătura amoroasă pe care a trăit-o alături de Gleb Savchenko. Acesta i-a fost partener în emisiunea Dancing with the Stars. În concluzie, totul este strâns legat de imaginea publică.

Brooks Nader, dependentă de dramă

Persoana care a dezvăluit ce este între Brooks Nader și Carlos Alcaraz a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre model. Aceasta a subliniat faptul că blondina este o persoană care se hrănește cu drama pe care o creează.

E dependentă de zvonurile care circulă în lumea din care face parte, chiar dacă uneori lucrurile se termină după scurt timp. Se pare că îi place jocul din momentul de față și cel mai probabil zvonurile legate de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner vor continua.

În altă ordine de idei, Brooks Nader promovează noul său reality show, intitulat Love Thy Nader. Acesta a fost lansat în această vară și este realizat alături de cele trei surori ale sale. Emisiunea urmărește viața plină de glamour a lui Brooks, Grace Ann, Sarah Jane și Mary Holland.