Ce relație există, de fapt, între Selly și Dorian Popa: „Nu suntem prieteni la cataramă”. Video

Selly a vorbit despre relația pe care o are cu Dorian Popa. Cei doi au apărut de mai multe ori împreună, dar nu se știa ce relație există între ei, de fapt.

Selly, detalii despre relația pe care o are cu Dorian Popa. Cât de prieteni sunt cei doi?

Vloggerul a dat mai multe detalii despre prietenia pe care o are cu Dorian Popa, coleg cu el în industria muzicală, dar și pe YouTube.

se cunosc de câțiva ani, de pe vremea când Dorian Popa se ocupa de vloguri și nu avea atâți de mulți abonați ca acum.

Cei doi se întâlnesc des și au o relație „ok”, așa cum o descrie Selly, care a insistat că nu poate afirma că este prieten la cataramă cu Dorian Popa.

“Ne cunoaștem din 2018, dacă nu mă înșel. Ne întâlnim de multe ori și nu filmăm, dar, dacă nu filmăm, nu ne vezi, deci nu ai de unde să știi. Avem o relație foarte OK, nu suntem nici «la cataramă», adică o prietenie din aia de «best friends forever», dar avem o relație super-bună”, a declarat Selly, în cadrul podcastului lui Horia Brenciu.

Ce apreciază Selly la Dorian Popa

Mai mult decât atât, Selly are numai cuvinte de laudă la adresa lui . Despre el, vloggerul a spus că este foarte serios și gata să ofere sprijin oricui atunci când are nevoie.

Dorian Popa i-a oferit chiar și sfaturi lui Selly, dar și el l-a răsplătit cu aceeași monedă. Cântărețul și actorul apreciază și energia lui Dorian Popa.

„E unul dintre puținii oameni din industria asta mega-punctual, mega-serios, întotdeauna dispus să te ajute. Întotdeauna am apreciat asta la el.

Am apreciat întotdeauna sfaturile lui și eu de fiecare dată când am putut, l-am ajutat înapoi și am apreciat întotdeauna energia lui și optimismul de care dă dovadă”, a povestit Selly.