Ce relație există între Ilie Năstase și soția lui. Ioana Simion, despre contractul prenupțial: „Scrie negru pe alb”

Ioana Simion și Ilie Năstase au o relație de prietenie în acest moment, deși bruneta a intentat divorțul la începutul lunii martie și va rămâne cu bunurile de la soțul ei, potrivit contractului prenupțial.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, orice lucru pe care l-a cumpărat în timpul căsătoriei și se află pe numele Ioanei îi revine ei, din moment ce așa s-a stabilit de la început. Bruneta rămâne cu un Bentley în valoare de 250.000 de euro, plus bijuteriile, gențile și pantofii, care ajung la 400.000 de mii de euro.

Ruptura dintre cei doi soți s-a produs la începutul acestui an, atunci când Ilie Năstase și-a agresat fizic soția, moment în care constănțeanca s-a panicat și a sunat la 112. Cu toate că împăcarea părea ceva imposibil, iată că Ioana se gândește să-i mai dea o șansă afaceristului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioana Simion rămâne cu bunurile de la Ilie Năstase

Ioana Simion va rămâne cu bunurile oferite de Ilie Năstase și acest lucru nu se va schimba, pentru că există anumite condiții impuse de contractul prenupțial. Soția fostului sportiv a dezvăluit că bolidul de lux și restul bunurilor nu îi vor putea fi luate odată ce divorțul este finalizat.

„Există un contract prenupţial în care scrie negru pe alb că bunurile sunt ale mele. Degeaba zicea că o să îmi ia tot, pentru că există un contract. El a fost de acord ca tot ce se cumpără în timpul căsătoriei, să am dreptul doar eu. Tot ce este pe Ioana Năstase îmi revine.

ADVERTISEMENT

Deci, dacă îmi retrag divorţul este pentru că iert, nu pentru că aş fi condiţionată să predau Bentley-ul şi ce mi-a mai cumpărat el”, a declarat Ioana Simion pentru click.ro.

Ce relație există între Ioana Simion și Ilie Năstase

Recent, Ioana SImion a fost surprinsă în compania lui Ilie Năstase, deși bruneta era foarte hotărâtă să divorțeze și a depus actele la Judecătoria din Hârșova cu trei săptămâni în urmă, pe 2 martie. Lucrurile s-au mai calmat între ei, iar Ioana l-a iertat, însă nu se știe dacă au de gând să se împace și să renunțe la divorț.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Lucrurile între mine şi Ilie au rămas la fel. Nu m-am gândit la varianta de a mă împăca cu el şi de a relua relaţia ca soţ şi soţie, însă am decis, la insistenţele lui, să avem o relaţie de prietenie. Am acceptat, am iertat, mai ales că suntem în post. Am făcut-o pentru sufletul meu, mai mult.

După ce am depus cererea de divorţ, lui i-a părut rău şi m-a sunat. M-a rugat să-l iert, iar eu i-am spus că tot ce îmi doresc este să nu mai fie violent. A fost o primă condiţie. El a conştientizat că a greşit şi mi-a promis de nenumărate ori că nu va mai fi violent”, a mai spus Ioana Simion.

ADVERTISEMENT