Ce relație există între Maia Morgenstern și Carmen Tănase. Marile actrițe au vorbit pentru prima oară despre asta

Maia Morgenstern și Carmen Tănase nu sunt doar colege de breaslă, ci și foarte bune prietene. Cele două artiste au vorbit pentru prima dată despre legătura lor cu totul specială într-o emisiune de televiziune.

Actrița care a jucat rolul Fecioarei Maria în filmul „Patimile lui Hristos” spune că o admiră foarte mult pe Carmen Tănase pentru calitatea ei umană și că are multe amintiri frumoase cu ea.

Artista a spus că simte de multe ori nevoia de a se afla în preajma ei, de a urmări ceea ce face din punct de vedere artistic și nu numai.

Maia Morgenstern și Carmen Tănase, prietene la cataramă

Și Carmen a avut cuvinte prețioase la adresa Maiei. Flacăra din „Inimă de țigan” își amintește că Maia a făcut un gest pentru ea când nu erau prietene și orice s-ar întâmpla o va păstra mereu în suflet.

nu a vrut să dea detalii despre ce gest este vorba, dar a spus că nu se aștepta din partea ei la așa ceva.

„Am lucrat împreună cu doamna Carmen Tănase. Ne-am adunat, ne-am coagulat într-un nucleu artistic”, a declarat Maia Morgenstern la

Cele două actrițe au vorbit despre cea mai nouă piesă de teatru în care joacă împreună. Cele două fac parte din distribuția „Totul se transformă”, o capodoperă teatrală a dramaturgului Alex Popa, un tânăr artist pe care Maia Morgenstern îl consideră extrem de talentat și inovator.

Cum se înțeleg cele două actrițe pe scenă. Care dintre actrițe se plânge mai des la repetiții

În respectiva piesă de teatru, cele două actrițe joacă alături de Vlad Zamfirescu și Mircea Rusu. Actul îmbină comedia cu momente pline de sensibilitate și profunzime, care îi poartă pe spectatori într-un adevărat carusel de sentimente contrarii.

„Ne-a făcut mare plăcere să lucrăm împreună și are mare succes. Când lucrezi, nu te aștepți. Când am ieșit prima dată la public, am luat primele aplauze nu ne așteptam”, a spus Carmen Tănase extrem de mulțumită de acest spectacol.

Carmen a spus că a avut noroc că a jucat cu Maia deoarece ea este mai nedisciplinată. Simte susținere pe scenă doar privind-o în ochi pe prietena ei. În acel moment se liniștește și continuă să joace mai departe.

„Am atât de mare încredere în ea. Știu că se poate întâmpla orice și Maia mă scoate”, a completat Carmen Tănase.