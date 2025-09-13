Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă

Carlos Alcaraz este unul dintre cei mai populari jucători de tenis din lume. Câștigătorul US Open a intrat în atenția tuturor, iar fanii au început să fie din ce în ce mai interesați de viața sa personală. În ciuda programului încărcat, se pare că Alcaraz a trecut deja pe lista iubitelor câteva nume celebre.

ADVERTISEMENT

Cine sunt fostele iubite ale lui Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz nu mai are nevoie de prezentări. Victoria sa recentă este cea mai bună carte de vizită, dar și cea care i-a adus titlul de câștigător al US Open 2025. Pe teren, Alcaraz dă tot ce are mai bun, iar prestațiile sale sunt urmărite cu sufletul la gură de milioane de fani. Atunci când vine vorba de carieră, nu are secrete, însă nu același lucru se poate spune și despre viața sa personală.

Carlos Alcaraz este destul de discret și preferă să își țină relațiile departe de ochii curioșilor. Totuși, de-a lungul timpului, tenismenul a fost văzut în compania unor femei frumoase și surprinzător sau nu, multe dintre ele au avut legătură cu sportul.

ADVERTISEMENT

În 2022, presa internațională a început să speculeze o relație a lui Carlos Alcaraz cu Maria Gonzales Gimenez. Despre partenera de la acea vreme a lui Alcaraz nu se cunosc prea multe detalii, dar se pare că are conexiuni cu lumea sportului.

Potrivit , aceasta joacă pentru Murcia Club de Tenis, un club de tenis din Spania. De asemenea, mai multe surse susțin că Maria și Carlos sunt prieteni din copilărie și au crescut împreună în El Palmar, Murcia.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

În 2023, tenismenul declara că este singur

Cei doi și-au păstrat presupusa relație departe de ochii curioșilor, dar o fotografie cu ei a fost făcută publică. Publicația a distribuit un screenshot de pe Instagramul lui Alcaraz, în care acesta o săruta pe obraz. Sub fotografie, el a scris: „Mi-e dor de tine”. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat sau negat relația, iar momentul despărțirii nu este clar.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu din februarie 2023, Alcaraz a făcut aluzie la o despărțire și a dezvăluit că era singur de 18 luni. „E complicat, niciodată nu stai într-un loc. E greu să găsești persoana cu care să împarți lucruri dacă ești mereu în diferite părți ale lumii.”, a declarat el pentru Vogue.

Ce legătură a existat între Carlos Alcaraz și românca Emma Răducanu

În trecut, fanii au speculat că Alcaraz ar fi avut o relație cu românca Emma Răducanu. Cei doi au fost văzuți împreună în cadrul unor evenimente sportive, însă Alcaraz a negat la acea vreme orice relație cu românca.

ADVERTISEMENT

În 2024, tenismenul a vorbit din nou despre statutul său sentimental, subliniind faptul că nu are nicio relație. De asemenea, a recunoscut că nu îi este deloc ușor să găsească femeia potrivită.

„Caut pe cineva. Poate fi dificil ca jucător de tenis să întâlnești persoana potrivită, pentru că călătorești mereu.”, spunea la acea vreme Carlos Alcaraz, pentru

Un an mai târziu, în 2025, a venit momentul ca Emma Răducan să vorbească despre legătura dintre ea și tenismenul Alcaraz. Romanca i-a asigurat pe curioși că este „doar prietenă” cu Alcaraz.

Recent, s-au întâlnit pe terenul de tenis. Ultimul lor meci de la US Open a avut loc pe 19 august 2025. Alcaraz a postat ulterior o fotografie cu ei pe Instagram alături de mesajul: „A fost distractiv @emmaraducanu!”

Cine este actuala iubită a câștigătorului US Open 2025

Recent, s-a aflat faptul că tenismenul Carlos Alcaraz are o relație cu modelul Brooks Nader. Relația celor doi a fost confirmată de sora modelului, Grace Ann Nader. Aceasta a recunoscut într-un interviu pentru E! că cei doi sunt împreună.

„Zvonurile sunt adevărate. Dating e un termen vag, dar știu că el este omul momentului.”, a spus sora modelului.

View this post on Instagram

Brooks Nader nu este deloc străină de lumea sportului și se pare că are o preferință pentru jucătorii celebri de tenis. Înainte de Carlos Alcaraz, pe lista de cuceriri a modelului s-a aflat și Jannik Sinner.

Zvonul a apărut după ce sora mai mică a lui Nader, Grace Ann, a dat de înțeles că Brooks se întâlnește cu cineva „al cărui nume rimează cu «winner»”, ceea ce i-a făcut pe fani să concluzioneze că este vorba chiar de Sinner.