Ioan Ovidiu Sabău, unul dintre cei mai respectați și apreciați membri ai Generației de Aur, a iscat unele controverse în jurul său atunci când s-a vorbit de ce religie are acesta. La începutul anilor 90, acesta a făcut o alegere extrem de interesantă în privința viitorului său spiritual.

Ce carieră a avut Ioan Ovidiu Sabău. De ce a fost poreclit ”Moțul”?

În prezent antrenor al grupării ardelene Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău a debutat în fotbal tot sub culorile ”șepcilor roșii”, în 1985. Peste nici o jumătate de deceniu, în 1990, acesta participa deja la primul său turneu final, Cupa Mondială din Italia.

Evoluția sa din ”Cizmă” a atras atenția unor cluburi importante din Europa, ca Feyenoord Rotterdam sau Brescia. Anterior, în 1990, Sabău devine campion în România cu Dinamo. După experiențele de afară, tehnicianul născut la Câmpia Turzii revine acasă. În fotbalul românesc, evoluează la Rapid, apoi este jucător-antrenor la Universitatea Cluj.

Imediat după retragerea din cariera de sportiv profesionist, Sabău debutează oficial ca antrenor, în anul 2000, la Universitatea Cluj, formație pe care o conduce și la ora actuală. Tot în anii 90, seriozitatea lui Sabău i-a adus și porecla ”Moțul”.

Au existat la acea vreme și controverse în presa sportivă. Se știa deja faptul că ”Moțul” fusese deja transformat în brand de un mare personaj al acelor vremuri, Florian Pittiş. Comentatorul radio Ilie Dobre îşi amintește în cartea sa că această controversă a fost rezolvată cu mult spirit chiar de Pittiş. Acesta i-ar fi spus: ”Numai noi doi suntem geniali, de aceea ne numim Moţu’”.

Ce religie are, de fapt, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul lui U Cluj. La 22 de ani, a luat o decizie importantă. Dezvăluire rară

Mulți spun despre Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) că este cel mai elegant antrenor din fotbalul intern. Atât în perioada de jucător, cât și în cea de manager, ”Moțul” a reușit să impună respect cu fiecare apariție în public.

sunt cele privind confesiunea sa religioasă. Până la o vârstă extrem de fragedă ca jucător, acesta a fost ortodox. Apoi, la începutul anilor 90, după ce a ajuns în Olanda, la Feyenoord Rotterdam, Sabău s-a convertit la Martorii lui Iehova.

Într-un , actuala Prima Sport, Sabău dezvăluia cum a luat decizia să-și schimbe religia. El a admis că a fost mereu un om credincios, dar că nu a studiat cu adevărat Biblia până în momentul în care a fost abordat de două persoane care l-au îndrumat.

”Pentru mine, această poveste este, într-adevăr, foarte frumoasă și importantă. Întotdeauna am fost o persoană care l-a căutat pe Dumnezeu, iar înainte de a deveni martor făceam ce făceau și ceilalți în religia din care făceam parte.

Mergeam la biserică, spuneam rugăciuni pe de rost, mă închinam la Sfinți. Eram creștin-ortodox. Aveam o Biblie, pe care nu o citisem, dar o țineam în cameră și uneori chiar o puneam sub pernă, sperând că ea mă ajută. Era un fel de talisman. În 1990 am plecat în Olanda, iar într-o zi la ușa mea au venit două persoane și mi-au propus să studiez Biblia. Considerând-o, așa cum am zis, o carte sfântă, m-a încântat ideea să o studiez și așa a început totul, de fapt”, afirma ”Moțul”.

Cât de mult a contat pentru Ioan Ovidiu Sabău convertirea la Martorii lui Iehova: ”M-a ajutat foarte, foarte mult și în carieră!”

În același interviu, Sabău dezvăluie că nu regretă în nicio secundă decizia luată în 1990. Spune că principiile asumate l-au ghidat în viață și l-au ajutat enorm inclusiv în carieră.

”N-am făcut excese, am fost un tip echilibrat în ceea ce ține de alimentație, băutură (….) Biblia ne învață și cum să ne alimentăm, să fim echilibrați, să nu facem excese… Biblia nu condamnă băutura, condamnă beția”, spunea acesta.

Sabău a mai notat că ”principiile Bibliei te ajută foarte mult să fii un alt om, să fii mai răbdător, mai liniștit, să nu ai resentimente. Atunci când apar probleme, să iei inițiativa să le rezolvi, să-i tratezi pe toți la fel, să nu ai prejudecăți, indiferent de naționalitate, rasă, limbă… toți suntem egali”.

Care este secretul formei fizice pe care o are Ioan Ovidiu Sabău. La ce aliment a renunțat

Majoritatea jucătorilor de fotbal pun în greutate după ce agață ghetele în cui. Nu se aplică această regulă în cazul lui Ioan Ovidiu Sabău. În această vară, fostul mare internațional a explicat, pentru , care sunt secretele din spatele formei sale fizice de invidiat.

”Ca greutate, sunt mai slab decât atunci când eram jucător. Soția a avut grijă de mine ca alimentație, m-a educat, m-a ajutat să mănânc ce e sănătos, mi-a spus cum să mă alimentez.

Plus că fac efort, alerg. Nu chiar zilnic, dar 3-4 zile pe săptămână. Alerg minimum 10 kilometri cu soția, undeva la 50-55 minute. Alergăm și suntem foarte atenți la ce mâncăm. De la alimentație, de acolo pleacă totul. Alerg în fiecare săptămână în jur de 40-45 de kilometri, uneori și 50. O fac într-un ritm în care să mă simt bine”, spune ”Moțul”.

Legat de alimentație, . Pe lângă asta, a renunțat și la dulciuri. ”Nu vreau să dau sfaturi. La mine sunt undeva la 20 de ani de când nu mai mănânc carne deloc! Doar dacă te informezi, sunt foarte multe… Proteine, legume, semințe, tot felul.

Nu mai am nevoie, organismul s-a resetat. E un mod de viață, nu mai simt nevoia. Sunt și perioade în care beau cafea, dar și perioade de o săptămână în care spun: Nu mai beau cafea!”.