Ce religie are, de fapt, Mihaela Rădulescu. Vedeta a făcut un sacrificiu major din iubire

Mihaela Rădulescu ascunde un secret pe care puțină lume îl știe. În urmă cu mai mulți ani, diva de la Monaco a renunțat la religia ortodoxă și a făcut acest sacrificiu din iubire. Cum a luat vedeta decizia.

Ce secret ascunde Mihaela Rădulescu. Vedeta are o altă religie

Mihaela Rădulescu este o femeie de succes, care pare că are tot ce și-ar putea dori. Diva de la Monaco se bucură de succes, faimă, bani. În plus, are un un corp pe care multe puștoaice și l-ar dori.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, se poate spune despre fosta jurată de la Românii au talent că nu a prea avut noroc în dragoste de-a lungul vieții. A fost căsătorită de trei ori, cu Bogdan Rădulescu, Stefan Banică și Elan Schwartzenberg, însă de fiecare dată a ajuns la divorț.

și chiar dacă petrec mult timp la distanță, se iubesc în continuare iar lucrurile merg bine între ei. Însă ce știe puțină lume este că în timpul căsniciei cu Elan, Mihaela Rădulescu a făcut un sacrificiu destul de mare.

ADVERTISEMENT

Vedeta și-a schimbat religia de dragul fiului său

În anul 2004, după ce a devenit mamă, Mihaela Rădulescu a avut de luat o decizie importantă. Cu toate că fiul său, Ayan, era născut în Tel Aviv, nu putea să aibă statutul de evreu. Astfel că, vedeta a luat decizia de a-și schimba religia și a trecut printr-un botez.

Mihaela Rădulescu a renunțat la religia ortodoxă și a trecut la iudaism. Mai mult, ea a primit și un nou nume: Judith. Datorită faptului că acesta nu a fost înscris și pe actele oficiale, precum buletin sau permis, nu mulți oameni își mai amintesc despre schimbare.

ADVERTISEMENT

Totodată, Mihaela Rădulescu a povestit la vremea respectivă că procesul nu a fost unul simplu și a durat o perioadă mai lungă de timp. Diva de la Monaco a fost nevoită să învețe ebraica și chiar să treacă printr-un examen.

„Nu contează religia. Am făcut aceasta pentru a-i oferi fiului meu statutul de evreu, pe care nu-l putea căpăta decât prin trecerea mea la religia mozaică. Pentru acest lucru mi-am depus un dosar în urmă cu doi ani.

ADVERTISEMENT

Am urmat niște cursuri și abia în acest an am dat examenul, care a fost foarte greu. Am învățat să vorbesc ebraică. Cu scrisul e mai greu…Am decis ca eu să-l învăț limba română pe Ayan, iar Elan, ebraică”, a declarat Mihaela Rădulescu în 2004, conform