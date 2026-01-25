Sport

Ce replică i-a dat Ion Țiriac fostului premier al României: „Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat?”

Ion Țiriac s-a remarcat recent cu o replică memorabilă pe care a spus-o în fața unui fost premier al României. Totul s-a întâmplat la un eveniment găzduit de Țiriac Collection.
Adrian Baciu
25.01.2026 | 18:45
Ce replica ia dat Ion Tiriac fostului premier al Romaniei Dumneavoastra stiti in ce vati bagat
Replica lui Ion Țiriac pentru un fost premier al României. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un eveniment de gală a avut loc în urmă cu câteva zile la muzeul auto pe care îl deține miliardarul Ion Țiriac. Au participat aici mai multe personalități, printre care și un fost premier al României. La un moment dat, între politician și omul de afaceri a avut loc un schimb savuros de replici.

„Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat?” Replica lui Ion Țiriac pentru un fost premier al României

În cursul zilei de marți, 20 ianuarie 2026, echipa României și-a prezentat, la sediul Țiriac Collection, echipajele care vor participa la cea de-a 28-a ediție a Raliului Monte-Carlo Istoric (Rallye Monte-Carlo Historique). Vorbim de o competiție care adună la startul ei doar mașini clasice, de epocă.

ADVERTISEMENT

La acest eveniment de la Țiriac Collection a participat, printre alții, și Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României. Acesta nu a fost întâmplător aici. Politicianul, un cunoscut împătimit al cailor putere, este parte a echipei participante la Raliul Monte-Carlo Historique.

La un moment dat, fostul premier a luat cuvântul la acest eveniment. Tăriceanu a spus că: „Nu este doar o experiență individuală, ci una de grup. Suntem cinci echipaje, aceasta fiind cerința pentru înscrierea unei echipe naționale”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, cel care a condus Guvernul țării în intervalul 2004-2008.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Imediat, Ion Țiriac a luat microfonul și i-a dat o replică. „Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat? Ce înseamnă ploaia, ce înseamnă vântul. Mie mi l-a propus 50 de ani și n-am avut curajul! Nu este o cursă contra-cronometru, este o cursă dependentă de cronometru – adică în momentul ăla, la timpul ăla, trebuie să fii în locul ăla!”, a spus omul de afaceri, conform ProSport.

ADVERTISEMENT
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință,...
Digisport.ro
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”

Cum i-a răspuns fostul premier lui Ion Țiriac

După cele spuse de miliardar, fostul important om politic a adăugat: „Cei care suntem novici în această experienţă am încercat să învăţăm. Cursa începe pe 1 februarie, durează până pe 5. Maşina Lancia Fulvia este o maşină emblematică pentru Monte Carlo, a câştigat câteva ediţii în anii 70”.

Același Tăriceanu a mai spus că, în 2026, prezența românească la această întrecere automobilistică are o încărcătură simbolică aparte. În acest an se împlinesc 9 decenii de la victoria legendară obținută de Petre Cristea în Raliul Monte Carlo din 1936, performanță unică în istoria sportului auto românesc. Dat fiind acest aspect, în semn de omagiu și respect, echipa va concura sub numele „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years”.

ADVERTISEMENT

Participarea echipei României la Monte-Carlo Historique își propune să marcheze 90 de ani de la victoria compatriotului nostru, Petre Cristea, în Raliul Monte-Carlo. Până astăzi – și, probabil, pentru o bună perioadă de timp în viitor – aceasta rămâne singura victorie a unui pilot român. La Monte-Carlo am dorit să înscriem echipa României pentru a marca acest eveniment”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, ex-prim-ministru al României.

Care sunt cele cinci echipe din România înscrise la a 28-a ediție a Raliului Monte-Carlo Istoric

În urmă cu 90 de ani, la o vârstă extrem de fragedă, 27 de ani, Petre Cristea uimea lumea curselor auto. Acesta câștiga în 1936 Raliul Monte Carlo la volanul unui Ford V8 modificat în România, alături de Ionel Zamfirescu. Era numit de specialiștii vremii drept „regele derapajelor”.

Acum, în 2026, printre cei care vor reprezenta România se află și Călin Popescu-Tăriceanu. Se știe faptul că fostul prim-ministru este pasionat de raliuri istorice și membru activ al comunității Retromobil. El va concura alături de copilotul Radu Dumitrescu, la bordul unei Lancia Fulvia 1.3 S din 1974.

România va fi reprezentată de următoarele cinci echipaje și automobile istorice:

  • Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu, Renault 5 Alpine (1981)
  • Adrian Nicolau – Levente Kovacs, Ford Escort Mk1 (1968)
  • Viorel Ognean – Florin Mitea, Ford Escort Mk2 (1976)
  • Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială, Fiat X1/9 (1979)
  • Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu, Lancia Fulvia 1.3 S (1974)
FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Surprize uriașe...
Fanatik
FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Surprize uriașe pregătite de Elias Charalambous. Cum arată echipele de start
Nicolae Stanciu a ajuns în China! Isterie generală la sosirea românului: „Regele!”. Video
Fanatik
Nicolae Stanciu a ajuns în China! Isterie generală la sosirea românului: „Regele!”. Video
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Acum se joacă Gloria Bistrița...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Acum se joacă Gloria Bistrița – Gyor! Repriză horror pentru gazde
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Nu s-a ferit! Antrenorul român a numit cele două campioane care ar fi...
iamsport.ro
Nu s-a ferit! Antrenorul român a numit cele două campioane care ar fi câștigat Liga 1 cu ajutorul FRF: 'Simțeam că e altfel'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!