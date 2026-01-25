Ce replică i-a dat Ion Țiriac fostului premier al României: „Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat?”

ADVERTISEMENT

Un eveniment de gală a avut loc în urmă cu câteva zile la muzeul auto pe care îl deține miliardarul Ion Țiriac. Au participat aici mai multe personalități, printre care și un fost premier al României. La un moment dat, între politician și omul de afaceri a avut loc un schimb savuros de replici.

„Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat?” Replica lui Ion Țiriac pentru un fost premier al României

În cursul zilei de marți, 20 ianuarie 2026, echipa României și-a prezentat, la sediul Țiriac Collection, echipajele care vor participa la cea de-a 28-a ediție a Raliului Monte-Carlo Istoric (Rallye Monte-Carlo Historique). Vorbim de o competiție care adună la startul ei doar mașini clasice, de epocă.

La acest eveniment de la Țiriac Collection a participat, printre alții, și . Acesta nu a fost întâmplător aici. Politicianul, un cunoscut împătimit al cailor putere, este parte a echipei participante la Raliul Monte-Carlo Historique.

La un moment dat, fostul premier a luat cuvântul la acest eveniment. Tăriceanu a spus că: „Nu este doar o experiență individuală, ci una de grup. Suntem cinci echipaje, aceasta fiind cerința pentru înscrierea unei echipe naționale”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, cel care a condus Guvernul țării în intervalul 2004-2008.

și i-a dat o replică. „Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat? Ce înseamnă ploaia, ce înseamnă vântul. Mie mi l-a propus 50 de ani și n-am avut curajul! Nu este o cursă contra-cronometru, este o cursă dependentă de cronometru – adică în momentul ăla, la timpul ăla, trebuie să fii în locul ăla!”, a spus omul de afaceri, conform .

Cum i-a răspuns fostul premier lui Ion Țiriac

După cele spuse de miliardar, fostul important om politic a adăugat: „Cei care suntem novici în această experienţă am încercat să învăţăm. Cursa începe pe 1 februarie, durează până pe 5. Maşina Lancia Fulvia este o maşină emblematică pentru Monte Carlo, a câştigat câteva ediţii în anii 70”.

Același Tăriceanu a mai spus că, în 2026, prezența românească la această întrecere automobilistică are o încărcătură simbolică aparte. În acest an se împlinesc 9 decenii de la victoria legendară obținută de Petre Cristea în Raliul Monte Carlo din 1936, performanță unică în istoria sportului auto românesc. Dat fiind acest aspect, în semn de omagiu și respect, echipa va concura sub numele „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years”.

„Participarea echipei României la Monte-Carlo Historique își propune să marcheze 90 de ani de la victoria compatriotului nostru, Petre Cristea, în Raliul Monte-Carlo. Până astăzi – și, probabil, pentru o bună perioadă de timp în viitor – aceasta rămâne singura victorie a unui pilot român. La Monte-Carlo am dorit să înscriem echipa României pentru a marca acest eveniment”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, ex-prim-ministru al României.

Care sunt cele cinci echipe din România înscrise la a 28-a ediție a Raliului Monte-Carlo Istoric

În urmă cu 90 de ani, la o vârstă extrem de fragedă, 27 de ani, Petre Cristea uimea lumea curselor auto. Acesta câștiga în 1936 Raliul Monte Carlo la volanul unui Ford V8 modificat în România, alături de Ionel Zamfirescu. Era numit de specialiștii vremii drept „regele derapajelor”.

Acum, în 2026, printre cei care vor reprezenta România se află și Călin Popescu-Tăriceanu. Se știe faptul că fostul prim-ministru este pasionat de raliuri istorice și membru activ al comunității Retromobil. El va concura alături de copilotul Radu Dumitrescu, la bordul unei Lancia Fulvia 1.3 S din 1974.

România va fi reprezentată de următoarele cinci echipaje și automobile istorice: