Ce reprezintă cuvântul pe care Cristiano Ronaldo l-ar fi rostit înainte să execute penalty-ul cu Croația. Imaginile sunt virale

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După ce nu a apărut pe lista marcatorilor cu Columbia, Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a revenit cu Croația, în șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială. Acesta a egalat la 1 și a dat semnalul revenirii echipei sale în postura de favorită la calificare. Înainte de a-l învinge pe Livakovic de la punctul cu var, CR 7 a făcut un gest care a devenit viral. Cuvântul pe care veteranul portughez l-ar fi rostit înainte să execute penalty-ul a creat isterie.

Ce ar fi spus Cristiano Ronaldo înainte de a executa penalty-ul cu Croația. Imaginile circulă în întreaga lume

Deținătoarea Ligii Națiunilor, Portugalia, își continuă aventura la Cupa Mondială 2026. Vineri, 3 iulie, la Toronto, lusitanii au trecut cu 2-1 de ”bronzul” din Qatar, Croația, și s-au calificat în optimile de finală. Urmează aici chiar reeditarea finalei din UEFA Nations League din 2024, contra Spaniei.

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În meciul contra lui Modric & co., superstarul portughez Cristiano Ronaldo a înscris pentru prima dată în cariera sa într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale. Croația a deschis scorul la începutul reprizei a doua, după ce, în prealabil, Portugalia a avut un gol anulat pe motiv ofsaid. În minutul 68, Ronaldo a egalat de la punctul cu var.

. Unul dintre ele l-a avut în centrul atenției chiar pe Ronaldo. Cu câteva secunde înainte să execute lovitura de pedeapsă, CR 7 a vorbit singur. Acest lucru i s-a citit pe buze. Ceea ce a spus el a fost însă punctul central care a atras atenția a milioane de fani.

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Urmăritorii starului portughez de pe rețelele sociale cred că acesta a spus ”Bismillah” înainte să înscrie. În arabă, asta înseamnă ”În numele lui Dumnezeu”. Mai multe publicații au relatat despre această interpretare, dar au precizat că este o presupunere a fanilor, nu un fapt confirmat, notează și cei de la .

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Un internau a scris, pe rețeau X (fostul Twitter): ”Cristiano Ronaldo a părut să spună ‘Bismillah’ înainte să transforme cu succes penalty-ul”. Un altul a comentat: ”Cristiano Ronaldo înainte de penalty: Bismillah.. Bismillah”. Un al treilea a adăugat: ”Cristiano Ronaldo a spus ‘Bismillah’ înainte să execute penalty-ul împotriva Croației”.

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🚨🚨| Cristiano Ronaldo says "𝐁𝐈𝐒𝐌𝐈𝐋𝐋𝐀𝐇" twice before the penalty kick…meaning "In the name of Allah/God" 🙏 — Goals Side (@goalsside)

De când ar fi început, de fapt, Cristiano Ronaldo să pronunțe ”Bismillah”?

Adevărul din spatele acestui clip viral nu ține de convingeri religioase pe care le-ar avea Cristiano Ronaldo, ci de un ritual psihologic obișnuit de care majoritatea oamenilor nu sunt conștienți. Mulți fani consideră că, , el a învățat unele cuvinte arabe și le folosește instinctiv.

Ceea ce s-a întâmpla vineri la Toronto nu ar fi ceva în premieră. Ronaldo a început să spună frecvent această frază înainte de loviturile libere și penalty-uri de când a ajuns la Al-Nassr. Cert este că acest episod a adus valuri de entuziasm printre fanii din Orientul Mijlociu pe care îi are starul Portugaliei.

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Site-uril de socializare sunt pline de filmulețe cu momentul în care Cristiano Ronaldo ar pronunța acest cuvânt. Nimic oficial nu a venit încă din parte fotbalistului.