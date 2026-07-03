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Ce reprezintă cuvântul pe care Cristiano Ronaldo l-ar fi rostit înainte să execute penalty-ul cu Croația. Imaginile sunt virale

Cristiano Ronaldo a marcat din penalty cu Croația la Cupa Mondială și a făcut un gest care a creat valuri. Cuvântul pe care lusitanul l-ar fi rostit înainte de gol. Milioane de fani sunt în extaz.
Adrian Baciu
03.07.2026 | 18:45
Ce reprezinta cuvantul pe care Cristiano Ronaldo lar fi rostit inainte sa execute penaltyul cu Croatia Imaginile sunt virale
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Ce a spus Cristiano Ronaldo înainte de a bate penalty-ul cu Croația la Cupa Mondială. Sursa foto: hepta.ro
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După ce nu a apărut pe lista marcatorilor cu Columbia, Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a revenit cu Croația, în șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială. Acesta a egalat la 1 și a dat semnalul revenirii echipei sale în postura de favorită la calificare. Înainte de a-l învinge pe Livakovic de la punctul cu var, CR 7 a făcut un gest care a devenit viral. Cuvântul pe care veteranul portughez l-ar fi rostit înainte să execute penalty-ul a creat isterie.

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Ce ar fi spus Cristiano Ronaldo înainte de a executa penalty-ul cu Croația. Imaginile circulă în întreaga lume

Deținătoarea Ligii Națiunilor, Portugalia, își continuă aventura la Cupa Mondială 2026. Vineri, 3 iulie, la Toronto, lusitanii au trecut cu 2-1 de ”bronzul” din Qatar, Croația, și s-au calificat în optimile de finală. Urmează aici chiar reeditarea finalei din UEFA Nations League din 2024, contra Spaniei.

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În meciul contra lui Modric & co., superstarul portughez Cristiano Ronaldo a înscris pentru prima dată în cariera sa într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale. Croația a deschis scorul la începutul reprizei a doua, după ce, în prealabil, Portugalia a avut un gol anulat pe motiv ofsaid. În minutul 68, Ronaldo a egalat de la punctul cu var.

Meciul de la Toronto a avut mai multe momente care au atras atenția. Unul dintre ele l-a avut în centrul atenției chiar pe Ronaldo. Cu câteva secunde înainte să execute lovitura de pedeapsă, CR 7 a vorbit singur. Acest lucru i s-a citit pe buze. Ceea ce a spus el a fost însă punctul central care a atras atenția a milioane de fani.

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Urmăritorii starului portughez de pe rețelele sociale cred că acesta a spus ”Bismillah” înainte să înscrie. În arabă, asta înseamnă ”În numele lui Dumnezeu”. Mai multe publicații au relatat despre această interpretare, dar au precizat că este o presupunere a fanilor, nu un fapt confirmat, notează și cei de la The Sun.

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Un internau a scris, pe rețeau X (fostul Twitter): ”Cristiano Ronaldo a părut să spună ‘Bismillah’ înainte să transforme cu succes penalty-ul”. Un altul a comentat: ”Cristiano Ronaldo înainte de penalty: Bismillah.. Bismillah”. Un al treilea a adăugat: ”Cristiano Ronaldo a spus ‘Bismillah’ înainte să execute penalty-ul împotriva Croației”.

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De când ar fi început, de fapt, Cristiano Ronaldo să pronunțe ”Bismillah”?

Adevărul din spatele acestui clip viral nu ține de convingeri religioase pe care le-ar avea Cristiano Ronaldo, ci de un ritual psihologic obișnuit de care majoritatea oamenilor nu sunt conștienți. Mulți fani consideră că, după mai bine de 3 ani petrecuți în zona Arabă, la Al-Nassr, el a învățat unele cuvinte arabe și le folosește instinctiv.

Ceea ce s-a întâmpla vineri la Toronto nu ar fi ceva în premieră. Ronaldo a început să spună frecvent această frază înainte de loviturile libere și penalty-uri de când a ajuns la Al-Nassr. Cert este că acest episod a adus valuri de entuziasm printre fanii din Orientul Mijlociu pe care îi are starul Portugaliei.

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Site-uril de socializare sunt pline de filmulețe cu momentul în care Cristiano Ronaldo ar pronunța acest cuvânt. Nimic oficial nu a venit încă din parte fotbalistului.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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