Ce reprezintă pentru David Popovici o clasare pe locul 2 într-o cursă: un succes sau un eșec? Campionul olimpic surprinde

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David Popovici, la doar 21 de ani, este un sportiv al cărui nume echivalează cu aurul la Campionatele Mondiale, Europene și la Jocurile Olimpice. Mulți s-au întrebat cum percepe campionul nostru clasările pe locul 2. Le privește ca pe un eșec sau, dimpotrivă, ca pe un succes. Tânărul a oferit un răspuns surpriză.

David Popovici surprinde. Ce spune campionul olimpic despre cursele în care se clasează pe locul 2

Născut pe 15 septembrie 2004 la București, David Popovici este primul campion olimpic al natației masculine din România. El are numeroase medalii de aur, argint și bronza la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene de înot. Pe lângă aceste clasări pe podium, el deține recordul mondial la juniori la proba de 100 m liber, precum și recordul mondial la juniori, la 200 m liber.

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Marele nostru campion mai are și momente absolut normale în orice sport, în care se clasează și pe locul 2 la competițiile internaționale. David nu vede deloc un astfel de moment ca pe un eșec, ba dimpotrivă. , recent, dacă ratarea celei mai strălucitoare medalii reprezintă pentru el un eșec sau un succes. Nu a stat pe gânduri și a spus că vede un loc secund mai degrabă ca pe o victorie.

”E mai bine să o gândești ca fiind un succes. Când eram mic și am mers la primele mele Jocuri, am luat locul 4. Am fost extrem de aproape de locul 3, la două sutimi. Eram în al nouălea cer, pe locul 4, la doar 16 ani, cu un timp extraordinar, îmi depășisem nivelul, știam și că am fost foarte aproape de podium…I-am spus și campionului olimpic de la acea vreme că eu o să fiu primul. Peste 3-4 ani am ieșit campion olimpic în aceeași probă”, mărturisește campionul olimpic.

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Un eșec poate crește un sportiv, în viziunea lui Popovici: ”Din victorii nu înveți mare lucru”

David Popovici este sincer și spune că nimănui nu îi place să piardă o cursă. În ciuda deznădejdii clasării în afara medaliei de aur, pentru un sportiv a important să învețe mereu. Popovici spune că din succes nu înveți mare lucru. Mai exact, ele nu ajută la progresul unui competitor. În schimb, eșecurile pot aduce viitoare izbânzi. Lui i-au adus, admite el.

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”Nimănui nu-i place să piardă, dar întotdeauna am învățat mult mai multe dintr-o înfrângere decât dintr-o victorie. Victoriile îți hrănesc egoul, îți demonstrează că munca nu a fost în zadar, îți adaugă titluri în palmares, însă nu înveți mare lucru din ele. Dacă nu le gestionezi cum trebuie, s-ar putea să te strice. Datorez foarte mult eșecurilor pe care le-am avut și le mulțumesc de acum eșecurilor pe care o să le am”, a mai spus David Popovici în cadrul unui interviu, notează .

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Ce înseamnă succesul în sport pentru David Popovici

Prezent la o emisiune de televiziune, și cât de dificil sunt de manageriat chiar și victoriile. Admite că, înainte să obțină succesul, acest lucru nu îl speria deloc. Ulterior, ambele, atât succesul, cât și eșecul, au devenit pentru el chestiuni extrem de greu de gestionat.

”Înainte să obțin succesul, nu mă speria deloc. Nici măcar nu îl înțelegeam pe deplin. Știam doar că vreau să fiu cel mai bun și că vreau să am succes. Abia după ce l-am atins, mai ales de pe la 16-17 ani, am început să mă simt copleșit de tot ceea ce a venit la pachet cu el.

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Ambele, și succesul, și înfrângerea, sunt greu de gestionat, fiecare în felul său. Am trecut prin eșecuri importante, inclusiv momente în care am mers la Campionatele Mondiale ca favorit și nu am urcat pe podium. Dar, după ce am trăit și înfrângeri, și victorii, cred că succesul este mai dificil de gestionat”, a spus David Popovici la .