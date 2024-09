Ce respectă cu sfințenie Ion Țiriac atunci când vine vorba de mâncare. Acesta este secretul longevității. „De la 43 de ani nu mai fac asta, dar aşa mă mențin”

Ion Țiriac, care a împlinit vârsta de 85 de ani, vârstă la care rămâne într-o formă fizică de invidiat, a dezvăluit care este, de fapt, secretul menținerii lui în formă.

Ce-l menține în formă pe fostul mare tenismen

Chiar dacă nu mai face sport, miliardarul român se menține în formă, chestiune necesară unui om activ ca el, care este mereu ocupat și care trebuie să facă o serie de deplasări, să ajungă la diverse întâlniri, la diverse evenimente, sportive, mondene, de afaceri.

Recent, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Ion Țiriac a dezvăluit ce-l menține în formă. Mai precis, și-a impus să nu mănânce între patru și șase ore în fiecare zi.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis ‘jur să nu mai ating o rachetă de tenis’, ‘jur să nu mai alerg’. Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, a declarat miliardarul, potrivit Pro Sport.

Poftește după mâncărurile din Ardeal

Verișoara lui Ion Țiriac, Mariana Stanciu, a dezvăluit pentru impact.ro că fostului tenismen îi plac mâncărurile care se gătesc în dar trebuie să se abțină și să evite grăsimile, pentru sănătate și siluetă.

„Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu.

Chiar și la această vârstă, Ion Țiriac a rămas un pasionat al automobilelor și avioanelor. La acest ultim capitol figurând recenta achiziție a unui pentru care a plătit 60 de milioane de . Pentru a pilota noua aeronavă este necesar să treacă mai multe teste, potrivit regulamentelor internaționale.

„Mi-am luat medicalul acum trei săptămâni, iar acum zece zile am stat în cușcă cinci ore, în simulator la Dubai, că nu mai fusesem de mult în simulator. În fiecare an trebuie să fac aceste teste, pentru că altfel nu am voie să pilotez, iar medicalul trebuie să-l fac la șase luni. Cât timp am medicalul, nu am niciun fel de problemă. Am și copilot, normal. Avioanele pe care le pilotez eu, nu sunt single pilot”, a spus Ion Țiriac despre noul avion.

„Eu am acum un avion care mă duce la Beijing. De aici la Hong Kong. 14 ore! Am un avion, care e aproape nou, am schimbat cu altul, care ăsta zboară cu 1000 de mile mai mult. Un avion din ăsta nou costă vreo 60 de milioane de euro. Acesta este un avion relativ nou. După 15 ani îl desface complet și îl pune înapoi, ca să vadă dacă are ceva. Avionul iese nou, zero kilometri. Dacă vrei să-l vinzi, nu mai iei 20 de milioane pe el”, a precizat Țiriac în urmă cu scurt timp.