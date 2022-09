Cristina Șișcanu a fost acuzată că i-a spart casa lui Mădălin Ionescu. Confesiuni despre începutul relației lor: “A fost un șoc”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi. Prezentatoarea de la Metropola TV l-a cunoscut pe soțul ei în cadrul televiziunii, pe vremea când acesta prezenta emisiunea „Acces direct” la Antena 1.

Cristinei Șișcanu i-a fost greu să se apropie de Mădălin Ionescu

Vedeta a dezvăluit pentru FANATIK felul în care a început relația ei. Șatena a recunoscut că a avut o oarecare reținere față de Mădălin, cu toate că l-a plăcut din prima.

Întrucât povestea lor de iubire s-a înfiripat în spatele camerelor de luat vederi, Cristina a avut ceva emoții când a vrut să se apropie de Mădălin, gândindu-se cum va gestiona relația profesională cu cea personală.

Cristina Șișcanu a recunoscut că nu a avut curajul să-i spună lui Mădălin că-l place. La început, s-a limitat să îl admire pentru profesionalismul său. La vremea în care s-au cunoscut, Cristina Șișcanu era reporter special și PR-ul emisiunii „Acces direct”, iar Mădălin Ionescu – prezentator. Zvonurile conform cărora jurnalistul și-ar fi părăsit soția, pe Mihaela Coșerariu, pentru Cristina nu au întârziat să apară.

Realizatoarea emisiunii „După faptă, și răsplată” de la Metropola TV și-a amintit cu la fel de mare emoție de începutul relației cu Mădălin Ionescu, de parcă totul ar fi început ieri.

„Nu am îndrăznit să mă gândesc altfel la el, decât ca la un admirabil profesionist”

„Pe Mădălin l-am cunoscut la “Acces direct”. Eu eram reporter special și PR-ul emisiunii. M-a fascinat din prima clipă, dar nu am îndrăznit să mă gândesc altfel la el, decât ca la un admirabil profesionist. Avea o uluitoare capacitate de muncă și o creativitate ieșită din comun.

Mi-am reprimat orice atracție față de el până în clipa în care, după un an și ceva , el mi-a mărturisit ce simte față de mine. A fost un șoc. Rămăsese singur cu fata lui Ștefania. Toată redacția știa prin ce trece.

Ne anunțase pe toți cu luni bune înainte, dar tot nu am îndrăznit să sper la mai mult. Relația cu el a fost o explozie, o descătușare din prima clipă . Prima piesă pe care mi-a dedicat-o a fost “To the moon and back”, a celor de la Savage Garden și, credeți-mă, așa a fost!”, a declarat Cristina Șișcanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cristina Șișcanu a revenit de curând pe sticlă, după o perioadă destul de lungă de absență. Vedeta este realizatoarea unei emisiuni la Metropola TV, post unde lucrează de ceva timp și Mădălin Ionescu.

A revenit pe sticlă la Metropola TV

Emisiunea Cristinei Șișcanu este una de tip podcast, o producție cu care speră să ajungă la inimile telespectatorilor. Prima invitată din show-ul ei a fost Carmen Negoiță, care a făcut o serie de dezvăluiri despre viața personală, mărturisind în premieră că s-a despărțit de iubitul ei în urma unei vacanțe pe care a avut-o în sudul Franței.

„Am ales Metropola din câteva motive. Este un post tânăr, curajos, liber editorial și dornic să lanseze formate atractive! Îi aștept alături de mine și de Metropola TV pe toți cei care mi-au urmărit activitatea din tv și din spațiul public în toți acești ani!”, ne-a spus Șișcanu.