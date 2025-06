Ce rezultate a obținut la BAC fiul unei cunoscute prezentatoare de la Antena 3. Copiii de vedete care au dat examenul maturității anul ăsta

Rezultate bune la bacalaureat pentru fiul unei cunoscute prezentatoare de la Antena 3. Vedeta a dezvăluit cum s-a descurcat băiatul ei, în exclusivitate pentru FANATIK, menționând că încă nu s-a decis la ce facultate să dea, având două opțiuni.

Rezultate la bacalaureat în lumea vedetelor. Fiul unei prezentatoare de la Antena 3 a obținut media 9,05

Ela Crăciun, una din cele mai carismatice prezențe de pe micile ecrane, cunoscută ca realizatoare a emisiunii de lifestyle „Numai de bine” difuzată de Antena 3, dar și bloggeriță de succes, specializată pe parenting, a trăit cu emoții mari în ultimele săptămâni, atât pentru ea, dar mai ales pentru fiul ei, Bibi.

Feciorul vedetei a terminat anul acesta liceul și, evident, ca orice absolvent de clasa a 12-a, a trecut și prin focurile examenului maturității. Băiatul Elei s-a descurcat foarte bine, obținând rezultate bune la examenul de bacalaureat, iar mama lui ni le-a împărtășit, în exclusivitate.

Fiul expertei în parenting a obținut, așadar, media 9,05 la bacalaureat, cea mai mare notă fiind la biologie (probă scrisă): 9,45. Așa cum FANATIK a relatat într-un material anterior, băiatul Elei Crăciun vrea să studieze mai departe medicina, însă nu s-a hotărât încă dacă vrea să dea la cea umană sau veterinară.

„El este foarte implicat și un copil care a terminat clasa a 12-a cu premiul trei și media 9,61. Nu-mi fac probleme, este silitor, învață, a avut și susținerea profesorilor, deci chiar nu-mi fac probleme. Dar ca orice părinte vrei să fie cât mai bine. Ar vrea să dea și la medicină umană și la medicină veterinară, încă nu s-a hotărât, vede în funcție de cum intră și ce note va lua”, ne-a spus în urmă cu zece zile , în prima zi a examenului de bacalaureat.

Nu doar fiul Elei Crăciun a trecut prin emoții. Violeta Marin, fata Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Junior, a dat bacalaureatul internațional, căci tânăra va merge la studii în Statele Unite ale Americii. Despre ce înseamnă acest bacalaureat internațional, FANATIK a explicat pe îndelete, recent (vezi aici tot ce merită știut).

Băiatul Geaninei Ilieș și iubita lui Cătălin Botezatu au dat și ei bac-ul anul ăsta

De asemenea, băiatul Geaninei Ilieș, prezentatoare la Antena Stars, a parcurs și el ultimele examene după patru ani de liceu, însă vedeta nu a dorit să împărtășească, cel puțin până la ora redacterii acestei știri, ce note i-a luat feciorul. Din seria persoanelor cunoscute care au dat bacalaureatul anul ăsta o menționăm și pe un fotomodel din Oradea care cochetează la rândul ei cu medicina, dar și cu actoria. Nicolle a vorbit recent despre planurile ei de viitor, înainte să afle ce rezultate a bifat la bacalaureat,

„M-am descurcat conform așteptărilor, a fost ok. După o perioadă în care am preferat să îmi prioritizez studiul, pentru că am considerat că asta e cel mai important pentru mine acum, această pauză nu are legătură cu viața mea personală sau cu relația mea de cuplu, chiar nu are nicio legătură.

Ca planuri de viitor, am discutat și cu Cătălin și el își dorește foarte mult să dau la medicină. Am pus în balanță avantajele și dezavantajele și am ajuns la concluzia că ar fi o idee chiar foarte bună. Am început și pregătirea și voi merge la admitere. Eu oricum am studiat materiile necesare și nu îmi va fi greu, căci am fost la profil de științe ale naturii. Bineînțeles, mai sunt din materii pe care nu le-am făcut. Și planul cu actoria rămâne valabil și voi încerca să le fac simultan”, ne relata acum câteva zile Nicolle.

Potrivit datelor furnizate de , rezultatelor de la bacalaureat, 74,3% dintre elevi au promovat examenul în 2025, al doilea cel mai bun procent din ultimii 10 ani.