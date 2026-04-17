Ce riscă bărbatul care a anunțat că strânge bani pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Cei care au comentat, complici. „Aici vorbim despre o tentativă de omor”

O postare pe Facebook i-a pus pe polițiștii din Timiș pe urmele unui bărbat care a anunțat că organizează o strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Internauții n-au rămas indiferenți, astfel că postarea a strâns și comentarii în care autorul era îndemnat în acest demers. Celebrul avocat Cristian Sîrbu ne-a explicat ce riscă individul și de ce se complică situația. Ar putea fi trași la răspundere cei care au comentat la postare?

Bărbat căutat după ce a scris pe Facebook că-l asasinează pe Nicușor Dan

O postare pe Facebook i-a pus pe jar pe polițiștii din Timiș, care s-au autosesizat, după ce un bărbat a scris că intenționează să strângă bani pentru a-l asasina pe președintele Nicușor Dan. Acesta mai afirmă că „fiecare leu contează” și au existat persoane care, apoi, au cerut IBAN-ul sau au cerut un cont în care să doneze.

„Organizez strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Fiecare leu contează, fă un bine țării”, se arată în textul publicat pe Facebook, conform . Astfel, polițiștii s-au pornit în căutarea autorului, iar IPJ Timiș a precizat că se fac verificări.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public pe o reţea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a anunțat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

Ce riscă individul și de ce situația se complică

Pe acest subiect, FANATIK a stat de vorba cu avocatul Cristian Sîrbu. Acesta susține că nu mai este vorba despre o simplă amenințare, ci despre o . De asemenea, nu este relevant modul în care a transmis acel mesaj, ci intenția, faptul că a spus că strânge bani pentru acea acțiune.

„Aici vorbim despre o tentativă de omor. Adică el a spus că strânge bani în vederea asasinării președintelui. Modalitatea prin care se face acest lucru, că se face prin Facebook, că se face la telefon, că se face prin corespondență, că se face prin mail, nu este atât de importantă, ci intenția, faptul că se pregătește. De asta este vorba de tentativă. Se numesc acte premergătoare pentru a face ce credea el”, a explicat avocatul Cristian Sîrbu.

De altfel, după ce îl vor identifica și îl vor prinde, oamenii legii trebuie să țină cont de mai multe aspecte, printre care și istoricul persoanei respective. În cazul în care se va dovedi că bărbatul a mai făcut astfel de afirmații, ori este cunoscut pentru astfel de comportamente, se vor complica lucrurile pentru el. De asemenea, în contextul unor percheziții domiciliare, dacă se vor identifica obiecte cu , naziste, fasciste, orice din această sferă, pedeapsa va fi și mai grea, adăugându-se o nouă infracțiune. Astfel, avocatul susține că nu putem vorbi cu exactitate acum despre o pedeapsă, deoarece sunt multe lucruri de luat în calcul până să se ajungă la o decizie.

„Nenorocirea este că încadrarea la tentativă, că el este la tentativă de omor, este foarte mare. Și atunci discutăm despre cu totul altceva. Pedeapsa este la jumătate ca pentru omor și vorbim de o încadrare enormă. Ca cineva să spună că te bat, te omor, o faci ca amenințare și alta e să spui că strângi bani să-l omori pe ăla”, a mai subliniat avocatul.

Întrebat dacă are relevanță faptul că postarea a fost făcută la adresa unui demnitar, avocatul susține că acest aspect are o greutate foarte mare și, din păcate, lucrurile nu se tratează mereu în mod egal, așa cum ar fi corect.

„Asta-i clar, pentru că e vorba de Nicușor Dan. Că dacă spunea că vrea să mă moare pe mine sau pe dumneavoastră, mergeați la poliție. Asta mă deranjează cel mai mult la noi în țară. Dacă spunea că vă amenința pe dumneavoastră sau pe mine, nu interesa pe nimeni. Bineînțeles că aici polițiștii s-au autosesizat”, a punctat avocatul pentru FANATIK.

Ce ar putea risca cei care au comentat la postare

Așa cum precizam anterior, postarea nu a trecut neobservată. Întrebat dacă cei care au comentat și l-au îndemnat pe autor la acea acțiune răspund juridic, avocatul Cristian Sîrbu susține că și ei pot fi trași la răspundere în fața legii, însă pentru complicitate.

„Vedeți că pot intra la complicitate. Complicitatea înseamnă că eu cu dumneavoastră ne punem de acord să furăm două mere de la Mega. Vreau să stați la intrare și eu intru înăuntru și furăm două mere. Pentru faptul că ați stat de șase sunteți complice. Dar ghiciți ce? În legea noastră complicele răspunde cu aceeași pedeapsă ca pentru autor. Deci, dacă vine un cineva și spune că strânge bani pentru mitraliere să omoare pe nu știu cine și ceilalți îi spun, da, dați-ne IBAN-ul să vă trimitem bani, tu faci exact acte premergătoare. Ești complice. Vestea proastă pentru cei care nu sunt foarte atenți la lege, bine, nu foarte multă lume știe legea, este că, în România complicele răspunde exact cu aceeași pedeapsă ca și autorul”, ne-a mai explicat Cristian Sîrbu.