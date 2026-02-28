Ce riscă, de fapt, FCSB dacă nu se prezintă la ultimele două meciuri din sezonul regular. Campioana poate fi exclusă din campionat!

ADVERTISEMENT

Farul – CFR Cluj, din etapa a 29-a din SuperLiga, s-a terminat în favoarea ardelenilor, scor 1-2. La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a anunțat că intenționează ca FCSB să nu se prezinte la ultimele două meciuri din campionat, în contextul în care FC Argeș s-ar impune în fața lui Dinamo. Ce sancțiuni riscă campioana României dacă va aplica acest plan.

Ce riscă, de fapt, FCSB dacă nu se prezintă la ultimele două meciuri din sezonul regular

să nu se prezinte la ultimele două meciuri din sezonul regular, cu UTA și U Cluj. Această decizie a venit după ce .

FCSB riscă excluderea din campionat dacă Gigi Becali își va pune în aplicare planul. Prima neprezentare se penalizează cu înfrângere la masa verde, scor 0-3. Ei bine, la al doilea eveniment similar echipa în cauză va fi exclusă din SuperLiga, așa cum se arată în regulament.

Ce scrie în regulament despre neprezentare

În regulament se specifică clar că o echipă care nu se va prezenta la două meciuri va fi exclusă din campionatul în curs. Rămâne de văzut dacă Gigi Becali își va continua demersul și FCSB nu va intra pe teren în partidele rămase de disputat în sezonul regular.

„Dacă o echipă de seniori nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare/cardurile la 2 (două) jocuri în același campionat, ea va fi exclusă din competiție, sancționată cu penalitate sportivă și va fi retrogradată în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar. Sancțiunile vor fi pronunțate după cel de-al doilea joc ce nu s-a desfășurat neavând nicio relevanță dacă motivele pentru care nu s-a disputat sunt identice sau nu (de exemplu: o neprezentare și lipsa numărului minim de jucători).

Dacă o echipă de seniori a fost exclusă pentru 2 (două) neprezentări în campionatul anterior, la prima neprezentare în campionatul în curs va fi exclusă din competiție. Dacă excluderea echipei de seniori potrivit prezentului articol a survenit în Campionatul Național „Liga I”, clubul în cauză nu va mai avea drept de promovare în această competiție pentru o perioadă de 4 (patru) sezoane competiționale, iar echipa sa de seniori va fi retrogradată în ultimul eșalon competițional județean, cu aplicarea măsurilor prevăzute de art. 17.3 și 4 din prezentul Regulament”, se arată în regulament.

FCSB ar urma să suporte prejudiciul adus

În cazul în care FCSB va fi exclusă, Gigi Becali va trebui să suporte, în contextul în care a primit integral sau parțial banii din drepturile de televizare, prejudiciul total adus SuperLigii prin neparticiparea la competiție.

„Dacă clubul sancționat astfel a încasat sumele cuvenite din drepturile de televiziune (parțial sau integral) în anul competițional când a avut loc retragerea/excluderea, va fi obligat să suporte integral prejudiciul cauzat organizatorului competiției și cluburilor afiliate ca urmare a retragerii/excluderii sale”, se arată în alineatul 4 din articolul 17 al regulamentului.