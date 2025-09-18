Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier și a fugit de la locul faptei, în timp ce un alt caz celebru, cel al lui Mario Iorgulescu, a implicat un deces. Un cunoscut avocat explică pentru FANATIK de ce fuga de la locul accidentului poate fi mai gravă decât un omor din culpă și ce consecințe riscă fiul lui Ilie Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

De ce a fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la locul accidentului

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie 2025, într-un accident de mașină în București, în zona Bulevardului Primăverii. Mașina lui a lovit un alt autoturism condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital cu răni multiple.

După impact, Toto a fugit de la locul accidentului și a fost căutat de polițiști timp de două zile. În cele din urmă, a fost găsit într-un apartament din Pipera, unde se ascundea la un prieten.

ADVERTISEMENT

Ce pedeapsă riscă Toto după noile acuzații

a Institutului Național de Medicină Legală. În fața anchetatorilor, însă, Toto a susținut că nu a consumat nimic și că a plecat doar pentru că s-a speriat.

Judecătorii au decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului și conducere sub influența drogurilor. Situația e și mai gravă pentru că în trecut, în 2021, el mai fusese condamnat pentru o faptă asemănătoare, conducere sub influența substanțelor psihoactive.

ADVERTISEMENT

Ce șanse are actorul să scape de o pedeapsă cu executare

Pentru a înțelege mai bine ce urmează în cazul lui Toto Dumitrescu, FANATIK l-a contactat pe avocatul Cristian Sîrbu. Acesta a explicat situația care este una complicată, mai ales din cauza antecedentelor.

ADVERTISEMENT

„Pentru că el a mai avut fapte sub influența consumului de droguri și a fost deja condamnat, dar i s-a dat o măsură cu suspendare, atunci la această nouă faptă, când se va judeca pe instanță, instanța nu va mai putea să-i dea cu suspendare.

Încadrarea de acum este la droguri de mare risc. Însă, pedeapsa este cu arest pentru tot ce presupune consum de droguri”, a declarat Cristian Sîrbu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Poate Toto Dumitrescu să evite răspunderea penală prin împăcarea cu victima

Juristul Sîrbu a detaliat pentru FANATIK și aspectele juridice care fac diferența în cazul lui Toto Dumitrescu, subliniind că nu toate dosarele funcționează după același principiu.

„Pentru anumite infracțiuni prevăzute de codul penal, ca și la viol, de exemplu, spune că începerea dosarului penal se face la plângerea persoanei vătămate. N-ai plângere, n-ai dosar.

La Toto este cu o singură persoană vătămată. Ea va putea să-și retragă pe latură civilă, dar pe latură penală nu va putea, pentru că la consumul de droguri nu există împăcarea părților. El se poate împăca doar pe latură civilă cu ea, pe accident”, a mai precizat avocatul.

De ce este fuga de la locul accidentului mai gravă decât un omor din culpă

Cristian Sîrbu a adus în discuție, de asemene, a unui accident cu victime. Potrivit legii, dacă ai provocat un accident în urma căruia o persoană moare din culpă, pedeapsa prevăzută este între 1 și 5 ani de închisoare. În schimb, dacă pleci de la locul accidentului fără să acorzi ajutor victimei, pedeapsa crește la 2–7 ani.

„În cazul plecării de la locul accidentului, legea spune în felul următor. Ai mers cu mașina și ai omorât din culpă o persoană, ai de la 1 la 5 ani. Însă, plecarea de la locul accidentului este de la 2 la 7 ani. Deci este mai gravă plecarea de la locul accidentului pentru că tu ai plecat și nu ai ajutat victima.

În anumite cazuri, în foarte multe cazuri, se întâmplă cu deces. Și atunci, lăsarea victimei în halul în care ai adus-o lovindu-o și fugind de la locul accidentului este mai rău încriminată decât omorul propriu zis.

Nu a plecat nimeni de acasă cu ideea să omoare un om. Dar în momentul în care ți-a ieșit în față, l-ai lovit și n-ai oprit să-i acorzi ajutor, n-ai depus toate eforturile să-l ajuți să rezolvi problema, să chemi salvarea, să-l duci tu la medic, este mai mare incriminarea”, a ținut să puncteze Sîrbu, pentru FANATIK.

Se poate compara cazul lui Toto Dumitrescu cu speța lui Mario Iorgulescu?

Renumitul avocat mai făcut o precizare importantă, subliniind că legislația românească și modul de judecare nu funcționează la fel ca în dreptul american, unde precedentele pot dicta pedepsele. El admite că instanțele românești judecă fiecare caz în parte, ținând cont de circumstanțele concrete, iar discuțiile despre cazuri anterioare au un rol limitat.

„În România, nu e ca în dreptul american, să discutăm pe precedente. La noi poți să faci o întreagă teorie pe instanță despre cazurile anteriore, dar la un moment dat judecătorul îți va spune: vorbiți la obiect. Obiectul nostru este Toto. Cu accidentul, cu fuga de la locul accidentului și conducerea sub influența drogurilor.

Noi am avut cazuri, cum a fost ala cu Iorgulescu, care a omorât un om și a primit 10 ani. Nu poți să-i dai 10 ani lui Toto, chiar dacă e sub influența drogului, pentru că totuși n-a murit nimeni. Plus că nici nu a fost el vinovat de producerea accidentului. Dacă tu mergi și intră altcineva în tine, e clar că tu răspunzi că ești sub influența alcoolului, dar nu poți să pui pe același plan cu cineva care se îmbatră și omoară o familie întreagă. Totuși, lucrurile trebuie să fie puțin nuanțate”, a încheiat cunoscutul apărător al legii.