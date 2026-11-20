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Gabriel Tamaș a fost implicat într-un nou incident în Centrul Vechi al Capitalei, care i-ar putea aduce probleme de natură juridică. Situația fostului fotbalist ridică numeroase semne de întrebare, mai ales în contextul antecedentelor sale și al episoadelor controversate în care a fost implicat de-a lungul timpului. Pentru a afla ce riscă fostul internațional, FANATIK a discutat cu avocatul Cristian Sîrbu. Acesta a explicat, în exclusivitate, care sunt posibilele încadrări juridice, ce pedepse prevede legea în funcție de gravitatea leziunilor, dar și cât de mult pot cântări condamnările anterioare și comportamentul său în evaluarea situației actuale.

Ce pedeapsă riscă Gabi Tamaș. Leziunile victimei pot schimba radical încadrarea juridică

Potrivit avocatului Cristian Sîrbu, una dintre cele mai importante variabile în stabilirea răspunderii penale o reprezintă gravitatea leziunilor suferite de persoana vătămată. În funcție de numărul zilelor de îngrijiri medicale și de consecințele traumatismelor, fapta poate fi încadrată fie la lovire sau alte violențe, fie la vătămare corporală.

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„Depinde de leziunile suferite. Poate să intre la lovire sau alte violențe, ori la vătămare corporală. În funcție de câte zile de îngrijiri medicale se stabilesc pentru leziunile respective. Pentru vătămarea corporală, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, dacă aceasta are ca urmare o infirmitate sau leziuni care necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale. Dacă este vorba doar despre câteva vânătăi superficiale, nu discutăm despre vătămare corporală. În acest caz, pedeapsa este mai mică: amendă penală sau închisoare de la 1 la 2 ani, în funcție de situație”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Avocatul a lămurit și diferența dintre cele două infracțiuni, subliniind că nu orice act de violență justifică automat o pedeapsă privativă de libertate. Gravitatea concretă a faptei și urmările produse sunt esențiale în stabilirea răspunderii. „În cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe, vătămarea corporală este deja o faptă mai gravă. Lovirea sau alte violențe reprezintă forma mai ușoară. De exemplu, dacă îi dă cuiva o palmă, este mai dificil să susții că persoana respectivă ar trebui să ajungă la închisoare pentru o asemenea faptă”, a mai precizat Sîrbu despre cazul lui Tamaș.

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Cât de mult îl pot afecta antecedentele antrenorului. Explicațiile avocatului pentru FANATIK

Un alt aspect important în cazul fostului internațional este istoricul său. De-a lungul anilor, Gabriel Tamaș a fost protagonistul mai multor episoade controversate, unele dintre ele având inclusiv consecințe judiciare. Cristian Sîrbu atrage atenția că reputația unei persoane și comportamentul său anterior trebuie analizate cu atenție, însă există o diferență esențială între incidentele despre care s-a vorbit public și faptele pentru care există o condamnare judecătorească.

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„Legea prevede următoarele: sigur că se conturează, ca să spun așa, un profil al persoanei respective. Dar, dacă el este în permanență ațâțat să facă lucruri de genul acesta, apare o problemă. Comportamentul lui trebuie analizat și în raport cu existența unei hotărâri judecătorești. Faptul că cineva este considerat recalcitrant și violent nu înseamnă neapărat că a și fost condamnat. Dacă există o condamnare, atunci, în mod clar, se ține cont de ea. Dacă nu există o condamnare, înseamnă că, aparent, doar și-a câștigat reputația de persoană recalcitrantă, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că situația este și reală”, a ținut să mai puncteze avocatul în discuția cu reporterul FANATIK.

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Condamnarea anterioară a fostului internațional, un detaliu important. Ce spune avocatul despre faptele noi

Mai mult, Cristian Sîrbu a făcut o precizare importantă în privința situației în care o persoană are deja o condamnare și se află în perioada de încercare. Într-un asemenea context, obligația de a nu mai săvârși alte infracțiuni este esențială. Totuși, eventualele fapte noi sau alte episoade din trecut nu trebuie confundate cu analiza necesară în etapa dispunerii unei măsuri preventive.

„Încă o precizare: dacă are o condamnare anterioară, contează mult dacă se află în termenul de încercare, pentru că atunci are obligația de a nu mai săvârși alte infracțiuni. Dacă a mai comis și alte fapte, dar sunt dispersate, acestea vor fi avute în vedere la momentul individualizării pedepsei, de către instanța de fond, nu în etapa actuală, a analizării măsurii preventive. Desigur, comportamentul său și eventualele antecedente cântăresc destul de greu în evaluarea situației sale”, conchide Cristian Sîrbu.

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, în momentul în care este escortat de polițiști după ce a fost scos de la Secția 27! Fostul internațional apare cu gluga trasă peste cap, fiind însoțit de oamenii legii în timp ce este condus către Judecătoria Sectorului 3.

Imagini exclusive cu Gabi Tamaș, în momentul în care este escortat de polițiști după ce a fost scos de la Secția 27!

Scandalurile care au marcat cariera lui Gabi Tamaș. De la episoadele de violență la condamnarea pentru distrugere

Problemele lui Gabriel Tamaș cu legea și episoadele controversate din afara terenului nu sunt o noutate. De-a lungul carierei, fostul fundaș a fost implicat în mai multe incidente care i-au afectat imaginea și, în unele situații, chiar parcursul profesional. Unul dintre episoadele despre care s-a vorbit la vremea respectivă a avut loc la Brașov, unde Tamaș ar fi făcut parte dintr-un grup care a recurs la violență după ce accesul în restaurant le-ar fi fost refuzat. La acel moment, reprezentanții poliției au confirmat existența unei reclamații în care era menționat și numele fotbalistului.

„Există o reclamaţie în care este menţionat şi numele fotbalistului. Urmează să audiem toate părţile implicate pentru a putea face încadrarea faptei”, declara atunci Liviu Naghi, ofițer de presă al IPJ Brașov.

Un alt moment care i-a afectat cariera a avut loc în 2011, când Gabriel Tamaș și Adrian Mutu au fost excluși din lotul echipei naționale de selecționerul Victor Pițurcă. Cei doi ar fi consumat băuturi alcoolice cu o seară înaintea unui meci amical cu San Marino. Deși și alți jucători ar fi participat la ieșirea respectivă, doar Tamaș și Mutu au fost sancționați. Ulterior, fostul fundaș a povestit că episodul respectiv l-a costat inclusiv un posibil transfer la Lazio.

„Am făcut o escapadă la echipa națională, în San Marino, și nu s-a mai făcut transferul. M-am dus doi pași, în fața hotelului. Era un bar. Am băut și eu un șpriț și m-am întors. A fost și Adi cu mine. Ne-am pus la masă, am băut un șpriț și am venit în cameră. Au fost mai mulți. Stafful nu a aflat doar de noi doi, dar noi nu eram la prima abatere. Publicul n-a știut că au fost mai mulți, a aflat doar de mine și de Mutu pentru că doar noi am fost dați afară”, povestea Gabriel Tamaș pentru GSP.ro.

2013, anul în care fostul jucător a ajuns din nou în centrul unui scandal. Condamnare de opt luni cu suspendare

Anul 2013 a fost unul dintre cele mai dificile din punct de vedere al imaginii publice pentru fostul internațional. În acea perioadă, Tamaș a fost implicat și într-un conflict cu Daniel Pancu, după o seară în care cei doi consumaseră băuturi alcoolice. Fostul atacant a povestit ulterior că a fost lovit pe neașteptate de Tamaș, deși susținea că încercase să îl ajute.

„Am stat împreună câteva ore și încercam să-l ajut. Era spre binele lui ce încercam eu să fac. M-a lovit fără să mă aștept. M-a luat total prin surprindere. Atât de surprins am fost că am început să râd după ce m-a lovit și nu mă mai puteam opri, leșinam de râs! Încercasem să-l ajut, v-am zis, voiam să meargă să se odihnească”, spunea Pancu pentru GSP.ro.

Tot în 2013, fostul fundaș a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui bloc în timp ce lovea cu piciorul și distrugea o ușă de termopan. Imaginile au devenit cunoscute în spațiul public, iar episodul i-a adus porecla ironică „Eroul de la Termopane”, printr-o trimitere la regele Leonidas al Spartei și celebra bătălie de la Termopile. Pentru acest incident, , pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și distrugere. La acea vreme, fotbalistul semnase cu CFR Cluj, însă în urma scandalurilor, colaborarea dintre cele două părți a fost întreruptă.

Arestat în Israel după ce a condus cu 205 km/h. Un alt episod controversat, în 2019

În 2019, pe vremea când evolua pentru Hapoel Haifa, Gabriel Tamaș a fost arestat în Israel după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și cu o viteză de aproximativ 205 km/h. Fostul internațional a petrecut șapte zile în arest, după care a fost plasat în arest la domiciliu. Ulterior, a efectuat două luni de muncă în folosul comunității, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de patru ani. Revenit în România, Tamaș a mai evoluat pentru Astra, Universitatea Cluj, FC Voluntari, Petrolul Ploiești și Concordia Chiajna.

Nici perioada petrecută la Petrolul nu a fost lipsită de controverse. În 2022, fostul fundaș a avut o ieșire verbală extrem de dură la adresa suporterilor ploieșteni, într-o convorbire telefonică în care și-a exprimat nemulțumirea față de criticile primite din partea acestora.

„Dacă vrei s-o spunem așa pe românește. Că am dezamăgit suporterii… mă c** pe suporteri! Eu vreau să câștig bani. Cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg! Măi dă-i în… m-au disperat suporterii ăștia. Eu chiar mă c** pe ei. Le-am zis și lor în față. Eu joc fotbal pentru galerie, mă!? Mai lăsați-mă în pace”, menționa Tamaș în respectiva convorbire.

Toate aceste episoade au contribuit la imaginea controversată pe care fostul internațional și-a construit-o de-a lungul anilor. Rămâne însă de văzut ce vor stabili anchetatorii în cazul incidentului actual și care va fi încadrarea juridică a faptelor.