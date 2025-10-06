Ce riscă George Simion după noul atac la adresa lui Nicușor Dan? CNCD: ”Vrem să conexăm toate dosarele”

După ce l-a făcut „autist” pe președintele României, Nicușor Dan, George Simion se află în centrul unui nou scandal. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării analizează petițiile depuse. Cât de drastică va fi reacția autorităților?

De ce au fost depuse petiții împotriva lui George Simion?

După ce s-au luptat pentru România în spațiul public, Nicușor Dan și George Simion se află din nou față în față, de data aceasta într-un conflict tensionat. Totul a pornit după ce Simion l-a numit „autist” pe președintele României.

În luna mai 2025, au fost depuse 17 petiții la Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Acestea au vizat utilizarea sintagmei „autist” de către George Simion, la adresa președintelui României, Nicușor Dan.

Demersurile au fost înaintate atât de persoane fizice, organizații neguvernamentale, formațiunea SENS („Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate”), cât și de către liderul de la Cotroceni.

Aceste petiții au fost motivate de caracterul discriminatoriu și jignitor al expresiei folosite de Simion, considerate ofensatoare și inadecvate în spațiul public. Prin intermediul acestor acte întreprinse, semnatarii au dorit să atragă atenția asupra necesității respectului reciproc, a incluziunii și a combaterii discursului care marginalizează persoanele cu dizabilități.

De ce și-a reluat liderul AUR atacurile împotriva președintelui?

Deși, după aceste episoade, pe care le-a făcut, comportamentul său nu a rămas fără continuitate. Sâmbătă, 4 octombrie 2025, acesta a revenit cu un nou mesaj adresat președintelui în funcție, reafirmându-și atacul verbal.

În mesajul respectiv, el a declarat: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scoatem România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii…”.

Comentariile au stârnit reacții și mai ample în spațiul public, fiind considerate din nou jignitoare și discriminatorii.

Care este stadiul reclamațiilor împotriva lui Simion?

În acest context, FANATIK a luat legătura cu reprezentantul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Cristian Jura, pentru a afla stadiul petițiilor depuse în luna mai 2025, după ce domnul George Simion a folosit din nou sintagma „autist” la adresa președintelui Nicușor Dan.

Jura a explicat că procedura de citare durează și că toate dosarele vor fi conexate pentru a fi soluționate împreună, fără nicio excepție chiar și pentru președinte.

„Nu s-a materializat pentru că e procedura asta de citare și durează până se fac citările. Până se prezintă toate părțile. Și oricum, vrem să conexăm toate dosarele. Adică să le soluționăm o dată pe toate având același obiect.

Chiar dacă este vorba de președintele României, asta e procedura la noi. Nu există o o manieră diferită de a soluționa mai rapid. Asta e pentru toate dosarele”, a menționat Cristian Jura, pentru FANATIK.

Cum vor fi analizate petițiile de către CNCD

Membru al Colegiului Director, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Cristian Jura, a oferit detalii suplimentare despre modul în care vor fi soluționate petițiile depuse împotriva lui George Simion, explicând pașii procedurali și cadrul legal aplicabil.

„În primul rând, trebuie să finalizăm procedura și să vedem cum se face încadrarea. Prin aplicarea legei 137 pe 2000. OG 137/2000. Aveam acolo definiții ce înseamnă discriminare directă, indirectă, dreptul la demnitate.

În majoritatea cazurilor, audierile au avut deja loc, urmează să finalizăm procedura în ultimele 5 dosare, apoi petițiilor vor intra în dezbaterea Colegiului Director și vor fi soluționate.

Apoi, vedem care sunt amenzile care se dau în mod normal de la CNCD”, a mai punctat Jura, reprezentantul CNCD.

Ce pedeapsă riscă George Simion pentru cuvintele adresate Președintelui României

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) are competența de a sancționa comportamentele și declarațiile cu caracter discriminatoriu. În funcție de gravitatea faptei, instituția poate aplica avertismente scrise, amenzi contravenționale sau măsuri complementare menite să repare efectele discriminării.

Astfel, persoanele fizice pot fi sancționate cu amenzi între 1.500 și 10.000 de lei, în timp ce persoanele juridice sau instituțiile pot primi amenzi de la 5.000 până la 50.000 de lei. CNCD poate, de asemenea, să ceară publicarea de scuze sau rectificări și să impună măsuri pentru prevenirea unor situații similare, cum ar fi instruirea personalului sau modificarea procedurilor interne.

Au fost depuse plângeri după postarea lui Simion din 4 octombrie?

În discuție a fost adusă și , din 4 octombrie, în care și-a reiterat atacul verbal la adresa Președintelui României.

„Cu toate că am văzut declarații publice, până în acest moment nu a fost depusă nici o petiție la CNCD”, a spus în final, pentru FANATIK, Cristian Jura.