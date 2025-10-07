Ce riscă părinții copilului mâncat de câini. Cine poate fi tras la răspundere pentru tragedia din Mărășești. ”Este neglijență!”

Tragedia din Mărășești, unde un copil de doar trei ani a fost ucis de câini comunitari, a șocat întreaga țară. În timp ce ancheta este în plină desfășurare, se ridică întrebarea: cine poartă, de fapt, vina? FANATIK a discutat cu reprezentanții DGASPC și cu doi avocați pentru a afla ce riscă părinții micuțului și care sunt responsabilitățile autorităților.

Cum a fost posibil ca un copil de trei ani să fie ucis de câini comunitari în plină zi, într-un oraș din România

În cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie 2025, trei ani și-a pierdut viața în urma unui atac violent al mai multor câini comunitari. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, micuțul făcea parte dintr-o familie cu posibilități reduse.

„Decesul a survenit în urma unui atac canin. Copilul provine dintr-o familie de etnie mai defavorizată. Stau într-o zonă mărginașă orașului, într-un cartier plin de câini comunitari. Zona e plină de gunoaie.

Micuțul ar fi anunțat-o pe mama lui că pleacă la bunica și atunci s-a întâmplat, într-o fracțiune de secundă. A fost atacat de mai mulți câini. Aceștia l-au tras înspre o râpă, unde erau foarte multe gunoaie. Acolo a fost găsit băiețelul de trei ani”, a declarat reprezentantul IPJ, pentru FANATIK.

Cine poartă, de fapt, vina pentru moartea micuțului sfâșiat

După tragedia care a șocat întreaga comunitate, pentru a afla cine poate fi răspunzător în acest caz, FANATIK a vorbit cu reprezentanții Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Giurgiu și Vrancea, precum și cu doi avocați care au explicat cum stau lucrurile din punct de vedere legal și moral.

„Mi se împietrește inima, efectiv când citești detaliile acestui caz. E o imagine macabră. Un copil nesupravegheat nu se poate deplasa singur nici măcar câțiva metri. Este neglijență.

Cu atât mai mult dacă mama avea informare despre situația asta cu câinii. De ce nu a prevenit? Dar e adevărat că acum nici nu poți să iei copiii pe care îi are, că nu poți”, a menționat Vișinel Bălan, noul director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Giurgiu.

Unde au fost autoritățile care trebuiau să-l protejeze pe băiețel

În continuarea declarației sale Bălan, directorul DGASPC Giurgiu, a subliniat că situația este una complexă, iar responsabilitatea nu poate fi pusă exclusiv pe umerii familiei copilului. Oficialul atrage atenția că trebuie analizat întreg lanțul instituțional care ar fi trebuit să ofere protecție minorului.

„Să opinez la rece, e de condamnare. Și da, iei toți copiii, dar… Aș vrea să am rezerve tocmai pentru că trebuie văzut ce a făcut primăria, trebuie văzut ce a făcut DGASPC-ul, dacă exista în evidențele lor. Micuțul avea dreptul la protecție, îndrumare, suport, asistență, avea dreptul la de toate”, a mai spus acesta.

Cum au intervenit reprezentanții DGASPC Vrancea

Pentru a obține mai multe , FANATIK a luat legătura și cu reprezentanții DGASPC Vrancea. Aceștia au oferit detalii despre intervenția lor și despre măsurile întreprinse până în prezent.

„La data de 05.10.2025, o echipă mobilă a Serviciului Intervenție în Regim de Urgență (SIRU) s-a deplasat la domiciliul familiei, în vederea evaluării situației și oferirii de servicii de specialitate. La momentul vizitei, niciun membru al familiei nu a fost găsit la domiciliu.

Conform informațiilor furnizate de către organele de poliție, cazul se află în cercetare la nivelul Biroului de Investigații Criminale. A fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor din culpă, urmând ca și UAT Mărășești să fie analizat sub aspectul respectării obligațiilor legale privind gestionarea câinilor fără stăpân”, a afirmat, pentru FANATIK, Dan Ștefan, purtător de cuvânt DGASPC Vrancea.

Care era situația familiei în momentul tragediei

Reprezentantul DGASPC Vrancea a mai punctat că, pentru o înțelegere completă a incidentului, este important să cunoaștem și contextul familial al copilului.

„Familia este compusă din trei persoane, mama, tata și un copil de 1 an, iar mama ar fi însărcinată. Conform informațiilor preliminare, familia nu este cunoscută în comunitate ca având probleme de natură comportamentală sau de devianță socială.

Din datele inițiale, rezultă că ambii părinți se aflau la domiciliu în momentul incidentului: mama având grijă de copilul de 1 an, iar tatăl desfășurând activități gospodărești. Copilul în vârstă de 3 ani se afla în curte, iar momentul exact al producerii tragediei urmează să fie stabilit în cadrul anchetei penale”, a adăugat reprezentantul legal de la Vrancea.

Cine va răspunde legal în cazul tragic: părinții sau autoritățile

Pentru a obține o perspectivă completă asupra responsabilităților implicate în acest caz tragic, FANATIK a mers mai departe și a întrebat și doi avocați, pe Beatrice Comăniceanu și pe Adrian Cuculis, despre situația juridică și morală a incidentului.

„În primul rând, părintele este de vină. Și după aceea, autoritățile, că nu-i sterilizează. La 3 ani copilul trebuie să stea sub supraveghere. Nu să plece singur la bunici, să traverseze drumul. Probabil, nici nu era prima oară când făcea asta.

Dar, până la urmă, neglijența este a autorităților. Cățeii aceia din imagini, dacă sunt ei, sunt câini sălbăticiți. Sunt acolo de mult timp. Ăia trebuiau să dispară de mult. Este exact situația cu fata aceea care a murit la Lacul Mori. Câinii aceea puteau să fie și turbați. Erau flămânzi, nu era cățelul vecinului care era liber în fața porții”, a clarificat avocata Beatrice Comăniceanu, pentru FANATIK.

Primăria orașului Mărășești sau stăpânii animalelor?

La rândul său, avocatul Adrian Cuculis a menționat cine ar putea fi tras la răspundere, în funcție de proveniența câinelui implicat în tragedie.

„Dacă era câine vagabond, și se dovedește asta, e răspunderea primăriei din oraș. Dacă e câinele cuiva, va trebui să răspundă stăpânii animalului”, a completat și Adrian Cuculis, pentru FANATIK.

Cât de responsabili sunt părinții și ce poate face DGASPC-ul în astfel de cazuri

În încheiere Comăniceanu a oferit o perspectivă echilibrată asupra responsabilității părinților și a măsurilor pe care autoritățile le pot lua.

„Înțeleg că părinții erau plecați în altă parte, nu erau în curte, dar erau în gospodărie. Mama îngrijea un copil, tatăl făcea treburi casnice. Se sesizează DGASPC-ul, dar să-i decadă din drepturi, nu prea cred. Pentru că ei nu au mai avut probleme în trecut.

Dacă ar fi fost niște părinți problemă și ar fi existat niște sesizări pe numele lor de-a lungul anilor. Și aici vorbim de inspecții, de nerespectarea conduitei, de imposibilitatea creșterii copiilor, atunci într-adevăr puteai să faci ceva. Ca părinte e o neglijență din partea lor, dar nu e o infracțiune. Nu cred că o să vină cineva să le ia copilul în plasament”, a mai punctat Comăniceanu.

Alte cazuri de copii decedați în urma mușcăturilor provocate de câini

De-a lungul ultimilor ani, România a fost marcată de mai multe tragedii în care copii și-au pierdut viața în urma atacurilor violente ale câinilor. Cel mai cunoscut caz rămâne cel al micului Ionuț Anghel, un băiețel de doar 4 ani, sfâșiat de maidanezi în anul 2013, pe un teren privat din apropierea Parcului Tei, în București.

Fratele său, în vârstă de 6 ani, a reușit să scape cu viață. Cazul a șocat întreaga țară și a declanșat un val de proteste privind problema câinilor fără stăpân. Proprietarul terenului unde s-a produs tragedia a fost ulterior condamnat pentru omor din culpă și obligat la plata unor despăgubiri considerabile către familia copilului.

Un alt incident cumplit a avut loc la Sighetu Marmației, în județul Maramureș, unde un copil de 4 ani a fost ucis de câinele unchiului său, un exemplar de rasă Amstaff. Anchetatorii au deschis dosar penal pentru omor din culpă, iar cazul a stârnit un val de indignare, întrucât animalul fusese lăsat nesupravegheat în curte.

O altă tragedie s-a produs în 2012, în comuna Dărmănești, județul Suceava. Un băiat de 6 ani a fost sfâșiat de un câine comunitar, chiar în apropierea cimitirului, în timp ce mergea spre locul unde lucra tatăl său. Autoritățile au promis atunci măsuri mai ferme pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Promisiuni care, din păcate, au rămas în mare parte doar pe hârtie.