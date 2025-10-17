Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează, de fapt, procurorii

Ce pedeapsă riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz în blocul care a explodat în Rahova de la o acumulare foarte mare de gaz? Un dosar penal in rem a fost deschis după deflagrația din cartierul bucureștean.

Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz în blocul explodat din Rahova

În legătură cu nenorocirea de vineri, 17 octombrie, dimineață, procurorii au deschis un dosar penal cu privire la fapte, încadrând, deocamdată, situația la distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru.

Dosarul a fost deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5, iar apoi a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Oamenii legii fac investigații pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs teribilul eveniment, mai ales după ce a ieșit la iveală faptul că gazul a fost întrerupt în imobil de către cei de la Distrigaz, dar se pare că un locatar a rupt sigiliul, nemulțumit de măsura pe care a luat-o compania. Doar că acest gest a venit cu un preț dureros: pierderea a trei vieți omenești și rănirea a 14 persoane, dintre care două, cu arsuri grave, vor fi transferate în străinătate.

Ce riscă, așadar, cel care s-ar putea face vinovat de distrugerea sigiliului? Potrivit Codului Penal, persoana care a sfidat decizia luată de Distrigaz de a opri gazul ar putea face ani grei de pușcărie, până la 12.

Pedeapsa prevăzută de Codul Penal pentru distrugerea din culpă

Articolul 255 din Codul Penal prevede care este pedeapsa în cazul distrugerii din culpă care e urmată de un dezastru. Rămâne de văzut dacă această acuzație va fi singulară sau urmează ca procurorii să încadreze fapte și la ucidere din culpă.

„Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani”, prevede Codul Penal.

Până la această oră, nu se cunosc informații despre cine ar fi putut provoca această tragedie. a fost atât de puternică încât imobilul ar putea să cedeze în orice moment. De altfel, jandarmii și polițiștii prezenți în zonă nu le permite locatarilor să se apropie de clădire tocmai din acest motiv.

„Foarte probabil, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat”

De altfel, faptul că există o șansă reală ca structura de rezistență a blocului să reziste o spune chiar premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a spus că . „Din primele estimări ale Inspectoratului de Stat în Construcții, foarte probabil, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”, a spus prim-ministrul la Radio România Actualități.

Printre cei morți se numără și o tânără de 24 de ani, însărcinată. Decesul tinerei gravide a fost confirmat chiar de șeful ISU, Raed Arafat. La locul exploziei din Rahova, salvatorii au ajuns în jurul orei 09:15, la 7 minute după producerea deflagrației. Peste 300 de cadre de la ISUBIF, 125 de jandarmi și 72 de polițiști s-au deplasat în zona afectată.