Ce riscă și unde va fi închisă fata acuzată de complicitate la uciderea femeii găsite în Pădurea Cernica. ”Minora de 14 ani nu răspunde penal, asta nu înseamnă că scapă”

Fiica minoră a femeii găsite decedate în Pădurea Cernica a fost audiată împreună cu iubitul ei. Ce pedepse riscă și unde ar putea fi internată adolescenta, dacă va fi găsită vinovată, după cum explică avocatul contactat de FANATIK?

ADVERTISEMENT

Poate fi pedepsită minora pentru implicarea în crimă?

Trupul unei femei de 58 de an . Ancheta a scos la iveală un caz cutremurător, în centrul căruia se află fiica adoptivă a victimei, o minoră de 14 ani, și iubitul acesteia, un tânăr de 20 de ani.

Potrivit surselor judiciare, femeia ar fi fost sedată cu somnifere, apoi înjunghiată cu un cuțit. Ulterior, trupul său a fost transportat în pădure și ascuns sub pământ. Crima ar fi avut loc pe fondul unor tensiuni în familie, plecând de la faptul că victima nu ar fi fost de acord cu relația dintre fiica sa adoptivă și partenerul acesteia.

ADVERTISEMENT

Rudele femeii au alertat poliția după ce aceasta a dispărut fără urmă. Cei apropiați au povestit că, în urmă cu doar câteva zile, decedata anunțase lipsa fetei sale adoptive. Minora s-a întors acasă, dar la scurt timp mama nu a mai fost de găsit. Vecinii spun că, înainte de dispariție, au auzit zgomote puternice în locuința femeii.

Ce legătură are fiica adoptivă cu moartea mamei sale

Ancheta polițiștilor s-a concentrat rapid asupra adolescentei și a iubitului ei. Cei doi ar fi încercat inițial să inducă în eroare anchetatorii, însă au fost duși la audieri în seara de 16 octombrie 2025. După mai multe ore de interogatoriu, tânărul a recunoscut că el este autorul crimei.

ADVERTISEMENT

Până în acest moment, nu este clar ce implicare a avut fata de 14 ani. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla exact cum s-a petrecut crima și care a fost motivul real al gestului extrem.

ADVERTISEMENT

Ce vor să afle anchetatorii după recunoașterea crimei

Deși tânărul a recunoscut crima, cercetările sunt departe de a se fi încheiat. Urmează să se stabilească dacă a fost un gest comis la nervi sau o faptă premeditată. Avocata Beatrice Comăniceanu a explicat pentru FANATIK care sunt diferențele juridice și ce urmează în dosar.

„În ceea ce îl privește pe el, trebuie clarificat dacă omorul este din cuplă sau este omor calificat. Nu știm exact cum s-a săvârșit fapta. Plus că, chiar dacă a recunoscut, prezumția de nevinovăție există tot timpul până la sentința finală. Poate a recunoscut să salveze pe cineva sau să fugă de altceva.

ADVERTISEMENT

Omorul simplu e când te bați cu unul, i-ai dat un pumn și a căzut cu capul și a murit. În cazul omorul calificat trebuie să existe intenția. Intenție care se realizează în timp. Și aici au fost aduse în discuție niște somnifere. Apoi lovituri cauzatoare de moarte. Această intenție se dovedește prin perchezițiile informatice și prin mesaje. Prin vorbe și după aceea prin declarații”, a precizat, pentru FANATIK, avocata Beatrice Comăniceanu, despre cazul femeii găsită moartă în Pădurea Cernica.

Poate fi trasă la răspundere și minora de 14 ani?

În ceea ce privește situația minorei, . Comăniceanu a afirmat, de asemenea, ce urmează din punct de vedere juridic și care ar putea fi consecințele pentru adolescentă.

„În cazul minorei, dacă aceasta va fi găsită vinovată de orice act, va fi trimisă într-un centru de detenție. Am și eu un caz, la mine a primit 9 ani de închisoare cu executare în aceste instituții. Minora de 14 ani nu răspunde penal, momentan. Dar asta nu înseamnă că scapă de o crimă.

În primul rând ei trebuie să-i facă o expertiză psihiatrică, pentru că este minoră. În general în acțiunile de omor îi trebuie o expertiză psihiatrică pentru a dovedi capacitățile de decizie”, a mai explicat avocata.

Ce pedeapsă riscă fiica adoptivă a victimei

Anchetatorii continuă să stabilească exact rolul fiecăruia în cazul șocant al femeii găsite moarte în Pădurea Cernica. Avocata Beatrice Comăniceanu a detaliat pentru FANATIK cum ar putea fi încadrați penal cei implicați și ce pedepse îi așteaptă, în funcție de vârstă și de gravitatea faptei.

„Cum a fost găsită, asta are și profanare de morminte. El poate să-și ia și 25 de ani. În cazul ei, automat sentința se scade la jumate că are asta cu minoratul. Dar face cu executare într-un centru de detenție. Adică vreo 12-13 ani.

Și, ca să răspund la întrebare, da, o să ajungă în închisoare de maximă securitate după 18 ani. Asta pentru că nu are cum să fie liberată până atunci. Riscă 6-7 ani, dar asta numai dacă se dovedește că a fost implicată în vreun fel”, a mai menționat Comăniceanu, pentru FANATIK.