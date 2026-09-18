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Mai mult decât trecerea sa propriu-zisă în Grecia, a contat pentru fani și jurnaliști rumoarea stârnită în jurul lui Tavi chiar înainte de plecarea de la București. Tavi ar fi ajuns la Spitalul Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant . Poliția, sesizată de oameni din club, l-ar fi transportat la instituția medicală.

Pentru a afla ce impact real a avut subiectul în Grecia, FANATIK a stat de vorbă cu jurnalistul Antonis Olkonomidis de la publicația Sport24.gr, o voce cu autoritate în media elenă. Acesta spune că dezvăluirile despre Popescu au atras atenția asupra lui, dar crede că evoluțiile din teren vor stabili, de fapt, „eticheta” pe care românul o va purta în tricoul lui Levadiakos.

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Antonis Olkonomidis: „Popescu a atras atenția cu adevărat abia când s-a scris de gazul ilariant”

FANATIK: S-a discutat în Grecia despre transferul lui Tavi Popescu? Sau faptul că nu a mers la o echipă mare l-a făcut să treacă pe sub radar?

Antonis Oknonomidis: Nu chiar atât de mult, dar s-a vorbit. Să explic. Levadiakos nu este cea mai importantă echipă din punct de vedere comercial din campionatul Greciei și nici nu are o bază de suporteri deosebit de numeroasă, astfel că, inevitabil, atenția acordată lucrurilor care se întâmplă la club este oarecum limitată. Cu excepția, desigur, a cazurilor excepționale.

Așadar, atunci când au fost analizate trecutul și prezentul lui Popescu, parcursul carierei sale, cât de talentat este, dar și problemele care l-au adus în această situație, el a atras în mod firesc atenția și, în cele din urmă, da, acordul pe care l-a încheiat cu Levadiakos a fost reflectat în presă. Desigur, proporțional cu statutul clubului.

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FANATIK: Cum s-au tratat în Grecia informațiile legate de presupusul consum de gaz ilariant?

AO Da, acela a fost, dacă vreți, factorul declanșator care a stârnit interesul și atenția presei grecești. Vă pot spune că această poveste a primit mai multă acoperire decât anunțul transferului său și decât povestea lui în sine. Ne-a făcut să cercetăm mai amplu în trecutul lui.

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FANATIK: S-a discutat în Grecia despre consumul de gaz ilariant printre jucători?

AO: Nu cred. Ca să fiu sincer, este prima dată când mă confrunt cu ceva de genul acesta. În cei 25 de ani în care am acoperit fotbalul din Grecia, nu-mi amintesc să se fi întâmplat vreodată ceva similar cu vreun jucător.

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Dar, serios vorbind, nu cred că va avea probleme în baza legislației sportive existente. Cea mai mare problemă cu care s-ar putea confrunta, evident, dacă ar repeta gestul sau ar comite abateri similare, ar fi cu propriul club.

FANATIK: A existat vreo poziție din partea cuiva din cadrul clubului Levadiakos pe subiectul Tavi Popescu?

AO: Nu, absolut deloc. Și cred că este perfect de înțeles și rezonabil.

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FANATIK: Ce fel de club este Levadiakos? Apare des în știri sau este mai degrabă interesant pentru cei din regiunea pe care o reprezintă?

AO: Este un club provincial, situat relativ aproape de Atena, la aproximativ 125 de kilometri distanță. În mod tradițional, nu a beneficiat de o acoperire media foarte mare și nu are performanțe istorice majore care să-i fi putut schimba statutul sau nivelul de atenție acordat de presă.

În ultimii 2 ani, însă, lucrurile s-au schimbat, deoarece au construit cu adevărat o echipă excelentă, care a practicat un fotbal foarte bun, extrem de ofensiv, cu jucători foarte valoroși și cu un antrenor excelent, Nikos Papadopoulos.

Așadar, da, au beneficiat de mult mai multă atenție sezonul trecut. Au terminat pe locul 5 în campionat, au ajuns în semifinalele Cupei Greciei și s-au aflat în lupta pentru un loc în competițiile europene până la finalul sezonului.

În acest sezon, lucrurile s-au schimbat destul de mult. Antrenorul a plecat. Papadopoulos a preluat-o pe APOEL, în Cipru, în timp ce mai mulți jucători importanți din sezonul trecut au părăsit echipa.

Tsapras, fundașul dreapta și, probabil, cel mai bun jucător din Grecia pe postul său în sezonul trecut, s-a transferat la Panathinaikos, extrema argentiniană Sebastian Palacios a ajuns la Aris, iar atacantul Ozbolt s-a mutat și el la un club din Cipru, Apollon Limassol.

Au venit mai mulți jucători noi și este clar, după evoluțiile de început de sezon, că echipa încă își caută constanța, stabilitatea și echilibrul. Le va fi dificil să atingă nivelul de sezonul trecut. Personal, consider că este puțin probabil. Cu siguranță, având în vedere statutul istoric al clubului, o clasare în prima jumătate a clasamentului ar fi considerată o performanță bună.

FANATIK: Credeți că Popescu ar putea avea de suferit la nivelul atitudinii suporterilor față de el? Publicul de fotbal judecă, de regulă, foarte ușor.

AO: Nu, absolut deloc. Cu siguranță va atrage interes și atenție publică, asta este clar. Dar nu există niciun motiv să aibă probleme în general, nici cu suporterii echipelor adverse, nici cu cei ai lui Levadiakos (care, oricum, nu sunt foarte numeroși).

Cred că problema esențială pentru Popescu va fi modul în care își gestionează prezența în afara terenului. Dacă le oferă jurnaliștilor mai multe motive să se concentreze asupra lui, atunci o vor face — chiar și în cazul unui jucător de la Levadiakos — mai ales ținând cont de trecutul său sau chiar de acest incident. Dacă nu va repeta un comportament similar, atunci singurul lucru care va conta vor fi evoluțiile sale pe teren și nimic altceva.