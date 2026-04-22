Universitatea Craiova a ajuns în fața Comisiei de Disciplină a FRF după incidentele de la meciul cu Rapid, unde suporterii din Peluza Nord au afișat bannere cu tentă rasistă. Cazul este analizat astăzi, iar regulamentul disciplinar prevede sancțiuni aplicate gradual, în funcție de gravitatea faptelor și de eventualele antecedente ale clubului, de la amendă până la închiderea parțială sau totală a stadionului.

Ce prevede regulamentul pentru Universitatea Craiova. De ce contează lipsa antecedentelor

Conform articolului 82 din Regulamentul Disciplinar, cluburile răspund pentru comportamentul neregulamentar al spectatorilor, inclusiv pentru afișarea de mesaje rasiste sau discriminatorii. Conform , sancțiunile sunt prevăzute în mod gradual, începând cu penalitate sportivă (amendă) și putând ajunge, în cazuri mai grave sau repetate, la interzicerea accesului în anumite sectoare ori chiar la disputarea meciurilor fără spectatori.

Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii / denigratoare / rasiste / xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător. – Art 54.2 RD al FRF

Un element important în stabilirea sancțiunii este existența recidivei. Universitatea Craiova nu are antecedente recente în ceea ce privește , aspect care ar putea cântări în favoarea clubului în fața Comisiei. În aceste condiții, scenariul cel mai probabil este aplicarea unei amenzi. Totuși, dacă membrii Comisiei vor considera că gravitatea mesajelor depășește un anumit prag, nu este exclusă nici o sancțiune complementară, precum închiderea unui sector de stadion, cel mai probabil din Peluza Nord.

Verdictul urmează să fie anunțat în cursul zilei de astăzi, iar decizia va stabili dacă Universitatea Craiova scapă doar cu o sancțiune financiară sau dacă va avea de suferit și din punct de vedere organizatoric la următorul meci de pe teren propriu, cu Dinamo, din data de 3 mai.

Fanii olteni se apără invocănd o declarație a lui Dan Șucu dată la FANATIK: „Echipa asta, a țiganilor, va fi numărul 1 din România!“

Tensiunile generate de bannerele afișate la partida dintre Universitatea Craiova și Rapid București au stârnit reacții în spațiul public, în contextul interpretărilor apărute pe marginea mesajelor suporterilor. În acest context, în atenție a revenit și o , oferită în cadrul unei intervenții în exclusivitate la FANATIK: în care patronul Rapidului rǎspundea ironic la un alt derapaj easist al lui Dorinel Munteanu la adresa giuleştenilor, pe care i-a numit “bronzați”: „E deranjant ca Rapidul să fie permanent asociată cu echipa țiganilor, așa cum spune și cântecul. Rapid este peste tot acasă. Deci Rapidul este echipa tuturor, nu doar a țiganilor. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Echipa asta a țiganilor da, echipa țiganilor, o voi transforma alături de colegii mei în echipa numărul 1 din România. Da, aici va fi ironia. Da, că această echipă despre care se spune, domne, echipa țiganilor, sunt convins că va deveni un club serios, redutabil, care va fi respectat de absolut toată lumea. Da, și va deveni forța numărul 1 în România”, spunea Dan Șucu, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Cum explică Peluza Nord Craiova mesajele afișate la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid: “Ironii între galerii, nu rasism!”

Într-un comunicat public transmis la o zi după partidă, reprezentanții Peluzei Nord au respins ferm acuzațiile de rasism și explică faptul că bannerele au fost adresate exclusiv galeriei Rapidului, ca parte a tradiției de tachinare dintre suporteri: „În urma apariției în spațiul public a unor articole bombastice de presă și a unor interpretări eronate privind mesajele afișate în tribune la meciul cu Rapid București, considerăm necesar să clarificăm următoarele: Bannerele în cauză au reprezentat strict niște înțepături ironice, cu umorul specific rivalității dintre galeriile noastre. Ele au fost adresate exclusiv galeriei adverse (Rapid București), în contextul unei competiții sportive aprinse, și nu au vizat nicio etnie, comunitate sau grup social în ansamblul său.

În fotbalul românesc, și nu numai, galeriile se tachineaza reciproc dintotdeauna prin mesaje ironice sau exagerate – aceasta face parte din folclorul ultras, din tradiția derby-urilor și din cultura tribunelor. Mesajele noastre au fost create în acest spirit: de a tachina, de a ironiza și de a crea atmosferă, fără nicio incitare la ură, violență sau discriminare împotriva cuiva. Aceste banale ironii între rivali au fost mistificate și interpretate într-o manieră absurdă, motiv pentru care subliniem cu fermitate că:

• Nu am incitat și nu incităm la violență împotriva nimănui.

• Nu am țintit nicio etnie sau minoritate, ci doar am adresat glume și tachinări specifice rivalității fotbalistice Știința – Rapid.

• Peluza Nord Craiova a fost, este și va rămâne o galerie care susține echipa cu pasiune, culoare și atitudine, 100% apolitică și care nu promovează ura de rasă sau discriminarea.

Fotbalul a însemnat dintotdeauna pasiune, rivalitate și spectacol (inclusiv în forma ironiilor sau satirei și a libertății de exprimare), nu interpretări forțate și lipsite de orice legătură cu realitatea, cu unicul scop de a atrage câteva vizualizări în plus pentru un articol de presă“, se arată în comunicatul Peluzei Nord Craiova.

Dialog pe seama incidentelor de la U. Craiova – Rapid. Giuleştenii cer sancțiuni dure

Rapid este singura echipǎ din SuperLigǎ ce a fost aspru pedepsitǎ de Comisia de Disciplinǎ a FRF, . În studioul FANATIK SuperLiga, invitații lui Horia Ivanovici au analizat . Rapidistul . Toți au ajuns la concluzia că trebuie luate măsuri serioase.

Robert Niță: „Cu tot respectul pentru investițiile de acolo, ce se întâmplă în peluză e strigător la cer. E o atmosferă frumoasă, dar nu poți să afișezi mizeriile alea. Ne batem cu pumnul în piept, închidem stadionul din Giulești și spunem că suntem corecți. Sunt curios acum: apar în raport? Sunt curios câte etape de suspendare ia Craiova pentru bannerele rasiste. Rapid a jucat un meci fără spectatori pentru o brichetă și un mir de la biserică. Dacă vrem să eradicăm fenomenul ăsta, nu merge așa. Trebuie tratat cu maximă seriozitate. Pentru ce pui cearșafurile alea în peluză? Nu ca să susții echipa ta, faci un deserviciu. Totul până la un punct. Când echipa pe care o susții e afectată, nu e în regulă. Nu poți 90 de minute așa”.

Marius Mitran: „Mai merg la meciuri. Ce s-a întâmplat la VIP? Eu nu am văzut nimic”.

Robert Niță: „Acolo te aștepți ca lumea mai educată, mai realistă, mai așezată să stea. La Craiova e total invers. E incredibil. Pare mai mult un bar acolo. Se stă la un șpriț, se fumează o țigară. E prea mult pentru ce înseamnă Craiova. Trebuie altceva. Cum să vii la meci să stai cu paharul de vin și să te apuci să înjuri? Era un băiat acolo, negru de fum. A înjurat din minutul 1 până în 90+5. Din zburători nu i-a scos pe rapidiști. Fără rost. Nu am văzut așa ceva, mă jur. E păcat. Oamenii au evoluat. Suntem în 2026”.

Marius Mitran: „Eu nu am văzut așa ceva. Am spus eu că e ok așa ceva?”.

Eugen Trică: „Eu prefer să fiu înjurat în halul în care ai fost tu înjurat la Craiova decât să arunce suporterii o găleată de pipi, cum au aruncat în Reghecampf. Îți aduci aminte? Mai bine înjură-mă”.

Robert Niță: „Suntem în 2026. Ar trebui civilizație acum. Nu poți așa ceva non-stop. Din primul minut, rasism”.

Marius Mitran: „Îmi pare rău că nu mai este printre noi Adrian Păunescu. A compus echipele ambelor tabere. A fost omul care a încercat să unească suporterii. Nu a înțeles nimeni că se pot duce mai departe ideile sale”.

Robert Niță: „Păcat de oamenii ăia. Din parcare te primesc frumos, apoi vezi strigăturile alea. E păcat de investiții, în primul rând. Vin doi, trei și fac lucrurile astea. Craiova trebuie să fie un reper în fotbalul românesc. Nu poți să pui cearșafurile alea. Nu poți așa ceva”.

Marius Mitran: „Normal că nu e voie să pui așa ceva în peluză. Mesajele se prezintă la ședința tehnică. Foarte mulți suporteri din toate galeriile ascund bannere. Trec mulți cu bannere ascunse. Normal că vor fi sancțiuni, vreau să spun asta. Am auzit discuții că meciul trebuia oprit. Nu se poate ca arbitrul să oprească meciul când Bancu e la balon pentru că undeva, în rândul 6, a apărut un mesaj rasist. Dacă se strigă, da, al patrulea oficial poate să îl sesizeze pe central prin cască. Observatorii trebuie să se ocupe de asta”.