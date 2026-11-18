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, și a ratat astfel șansa de a face rocada cu Polonia în clasamentul grupei din Liga Națiunilor. Eșecul de marți o trimite pe România la barajul pentru menținerea în Liga B din Nations League. Teoretic, „tricolorii” vor avea prima șansă la baraj, contra unor adversare destul de modeste.

Ce riscăm dacă pierdem și barajul pentru menținerea în Liga B din Nations League. Probleme financiare, dar și de imagine

Belarus, Estonia, Cipru și Insulele Feroe sunt naționalele dintre care se va alege adversara României la barajul din luna martie. Vineri, de la ora 13:00 a României, va avea loc tragerea la sorți care stabilește pe care dintre cele 4 o vom înfrunta. Cele patru au terminat pe locul 2 în grupele din Liga C a Nations League.

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„Tricolorii” vor juca meciul retur acasă, pe 28-30 martie, pentru ca turul din deplasare să fie programat în intervalul 25-27 martie. Un eventual eșec ar însemna automat și retrogradarea României în Liga C, printre cele mai slabe echipe din Europa. Iar asta vine la pachet cu multe probleme financiare, dar și de imagine pentru FRF și echipa națională.

este în continuă scădere după Euro 2024. „Generația de suflet”, așa cum a numit-o Edi Iordănescu, a cucerit inimile românilor. Dar încrederea în „tricolori” este acum la nivel minim. Chiar și în aceste condiții, fanii au umplut Arena Națională la partida cu Polonia, pe 14 noiembrie. O rețetă financiară pentru FRF, care ar putea să se fie serios afectată de un eventual eșec în baraj.

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Cu cât e mai mică suma pe care România o ia din Liga B decât cea care vine din Liga C a Nations League

Se pierd bani inclusiv din premiile oferite de UEFA pentru participarea în Liga Națiunilor. Echipele din Liga B primesc 1,5 milioane de euro, în vreme ce veniturile pentru Liga C sunt reduse la 1,2 milioane de euro. Ar fi o altă gaură în bugetul FRF, în condițiile în care s-au cheltuit sume importante pentru ca „tricolorii” să aibă cele mai bune condiții în deplasări.

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Apoi, desigur, sunt probleme și pe plan sportiv. România a urcat două locuri în clasamentul coeficienților FIFA după victoria contra Poloniei. De pe 58 pe 56. Am trecut de Irlanda și Bosnia Herțegovina. Dar bosniacii ne-au învins la Zenica, din nou, astfel că ne vor depăși din nou. În urmă cu doar 2 ani, România termina 2024 pe locul 38 în clasamentul FIFA. De atunci, declinul este foarte abrupt.

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România, în urna 3 la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028. Poate ajunge și mai jos dacă va continua să piardă meciuri

Și poate cel mai grav aspect legat de un eventual eșec în barajul din martie ar fi cel legat de urna în care vom merge la tragerea la sorți pentru viitoarele competiții majore. Suntem în urna a treia la tragerea la sorți care va decide grupa din preliminariile pentru Euro 2028. Și vom face parte dintr-o grupă de 4. Ceea ce înseamnă că primele meciuri din acea grupă le avem programate în septembrie 2027.

Dacă vor continua să aibă rezultate atât de modeste, tricolorii ar putea cădea chiar în urna 4 valorică pentru calificările la World Cup 2030 și Euro 2032. Șansele de a obține biletele pentru turneele finale ar fi din ce în ce mai mici, iar criza prin care trece fotbalul românesc s-ar adânci și mai mult.