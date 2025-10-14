Ce rol a avut TikTok-ul în tragedia de la Constanța. Mădălina, tânăra care a murit într-o clinică privată, victima dezinformării online? ”Ea e vinovată!”

Ce rol a avut, de fapt, TikTok în tragedia Mădălinei, tânăra care și-a pierdut viața într-o clinică privată din Constanța? Experții trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele dezinformării online și ale deciziilor medicale influențate de rețele sociale.

Noi detalii în cazul Mădălinei, femeia de 29 de ani care a murit la naștere

Tragedia Mădălinei, , scoate la iveală detalii puțin cunoscute până acum. Surse medicale susțin că mai multe spitale i-ar fi refuzat femeii nașterea naturală din cauza unei probleme hematologice, iar singura clinică care a acceptat-o, Armonia, nu era complet pregătită pentru complicațiile severe care au urmat.

Medicii atrag atenția că decizia pacientei de a refuza o cezariană, influențată de experiențele altor mame și de conținutul de pe TikTok, a agravat situația, iar transferul ulterior într-un spital de stat ridică semne de întrebare privind responsabilitatea spitalelor private în cazurile de risc major. Deputata Corina Atanasiu avertizează că dezinformarea online poate costa vieți, chiar și în cazul unor sarcini atent monitorizate.

Cum influențează sursele online deciziile pacienților

În contextul tragediei, FANATIK a discutat cu medicul primar Sorin Paveliu, specialist în boli interne, care a explicat că situația reflectă un tip de dilemă frecvent întâlnită în cazurile medicale complicate. Potrivit medicului, pacienții, influențați de diverse rețele de socializare, pot lua decizii cu risc major pentru viața lor, uneori refuzând intervenții recomandate de medici.

„Este un caz dramatic în care oamenii, sub diverse influențe, au tentația de a crede mai mult în sursele lor de informare decât în opinia medicului și aceste lucruri îi împing către decizii grave, soluții cu risc mare, exact cum se întâmplă și aici.

Și mai dramatic este că decizia asta le-a aparținut. Asta pentru că oamenii când semnează un act, dar nu realizează că e vorba de viața lor. Deciziile proaste, cel puțin din informațiile momentane, au aparținut familiei.

În aceste condiții, nu poți decât să respecți opinia fiecăruia. Unii se aruncă de pe bloc. Unii optează să se sinucidă. E opinia lor. Alții optează să refuze cu orice risc un tip de intervenție chirurgicală. Opțiunea fiecărui individ. Ea e vinovată. Din datele pe care le-a văzut până acum, singura vinovată este pacienta care a spus că nu acceptă să nască decât pe căi naturale, deși îi erau aduse la cunoștință problemele medicale”, a declarat Sorin Paveliu, medic primar boli interne, pentru FANATIK.

De ce este important să urmezi recomandările medicului, și nu doar opiniile de pe TikTok?

Paveliu a explicat că recomandările medicilor nu sunt menite pentru a-i „acoperi”, ci , mai ales în cazurile cu risc major.

„Pacienții nu realizează când primesc o recomandare că nu e făcută pentru ca medicul să se acopere, ci pentru că chiar este vorba de riscuri. Lucru care a fost neacceptat, se pare, de familia cu pricina pentru că i s-a spus în repetate rânduri că este cel mai bine să fie pe o naștere planificată din timp efectuată prin cezariană, eventual.

Deci nu te lași influențată de steluțe, de recomandări pe TikTok, de faptul că altcineva a mai născut acolo, cum s-a întâmplat în cazul de față”, a mai punctat specialistul.

Ce riscuri implică urmarea sfaturilor nevalidate din social media

Despre acest caz puternic mediatizat a comentat și Corina Atanasiu, deputată USR de Vrancea și specialistă în politici publice și educație, cunoscută și pentru implicarea sa în promovarea fondurilor europene și a educației financiare. Aceasta a relatat într-un video publicat pe , subliniind pericolele dezinformării în mediul online.

„Mădălina, mama aceea tânără din Constanța a murit cu zile. A vrut să nască sub apă, la o clinică obscură și a refuzat tot ce au spus medicii. Nu pentru că nu ar fi vrut să trăiască, ci pentru că a ales să creadă mai mult în ce a văzut pe TikTok și pe Facebook, decât în știință. Asta e tragedia zilelor noastre.

Oamenii nu mai vor să audă de medici, dar cred orice prostie, orice clip cu muzică pe fundal. Refuzăm știința și înghițim conspirații pe nemâncate. Și, din păcate, uneori prețul este viața. Sănătatea nu se învață din comentarii pe TikTok, se apără cu încredere, cu educație și cu oameni care chiar știu ce fac”, este mesajul transmis de aceasta.

Cum a contat experiența altor mame în deciziile Mădălinei

Declarațiile Corinei Atanasiu și ale medicilor sunt completate și de mărturia soțului Mădălinei, Bogdan Luca, care a explicat cum deciziile legate de alegerea maternității au fost influențate de experiențele altor persoane. Reamintim că inclusiv cunoscută influenceriță Carmen Grbenișan a născut la aceeași clinică, cu doar câteva ore înainte.

„Sincer să fiu, mai mult soția urmărind diferiți influenceri români, în special femei care nășteau pe aici și promovau… S-a orientat, a văzut că este un spital ok, am zis să mergem și noi cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă.

Am fost zilnic la spital, la fiecare contracție, la fiecare vizită medicală să fie totul sub control, cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă”, se arată într-o declarație făcută de soțul Mădălinei, tânăra decedată, pentru .

Ce s-a întâmplat după naștere și de ce starea tinerei s-a agravat

Potrivit informațiilor apărute în presă, Mădălina obținuse sarcina prin fertilizare in vitro, după mai mulți ani de încercări.

Marți, 7 octombrie 2025, la prânz, femeia s-a prezentat la maternitatea privată acuzând dureri și contracții. Surse medicale susțin că i s-ar fi recomandat internarea, însă aceasta ar fi refuzat în acel moment. Câteva ore mai târziu, pacienta ar fi revenit la camera de gardă, fiind deja în travaliu avansat. Ar fi fost dusă imediat în sala de nașteri, iar copilul s-ar fi născut sănătos, fără complicații vizibile.

Se pare că medicii i-au explicat Mădălinei cât de gravă era situația în care se afla. După naștere, pacienta ar fi prezentat o hemoragie severă, cauzată de un uter atonic, care nu răspundea la manevrele obișnuite de oprire a sângerării.

Ce complicații au determinat intervenția chirurgicală

Potrivit unor surse, echipa medicală ar fi recomandat efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență, o histerectomie de necesitate, adică îndepărtarea parțială sau totală a uterului, pentru a-i salva viața.

Familia ar fi refuzat inițial intervenția, după ce li s-ar fi explicat riscurile, inclusiv posibilitatea unui deces. În tot acest timp, starea pacientei s-ar fi deteriorat rapid. Conform informațiilor disponibile, ulterior s-ar fi obținut un acord verbal al aparținătorilor, iar medicii ar fi efectuat operația de urgență.

Chiar și după intervenție, starea Mădălinei ar fi rămas critică. În acel moment s-ar fi decis transferul către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde pacienta putea primi tratament suplimentar și îngrijiri de specialitate. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, viața Mădălinei nu a mai putut fi salvată.

Ar trebui clinicile private să accepte paciente cu risc ridicat

Medicul Sorin Paveliu a ținut să facă și câteva mențiuni importante legate de criteriile de internare în astfel de unități medicale și de modul în care pacienții cu factori de risc ar trebui tratați.

„O asemenea instituție nu ar trebui să aibă dreptul să primească decât paciente fără risc. Spitalul ar trebui să spună că nu vă putem interna pentru că nu ne dă voie legea, deoarece aveți un factor de risc. Sunteți o pacientă hematologică.

Astfel, nu se mai permite să mergi din clinica în clinica până când te acceptă unul și spune, haide că ne descurcăm”, a menționat, pentru FANATIK, Paveliu.

Este sigur ca spitalele private să înceapă proceduri complexe fără să poată gestiona toate complicațiile?

Mai departe, cadru medical a făcut mai multe observații critice privind modul în care a fost gestionat cazul Mădălinei, subliniind problemele legate de responsabilitatea și competența spitalelor private în situații de risc major. Potrivit specialistului, nu este normal ca o procedură să înceapă într-un spital privat și să fie continuată într-un spital de stat, iar transferul pacientei ar fi trebuit să fie clar motivat și reglementat.

„O altă chestiune. Nu e normal să începi o procedură într-un spital privat și să continuu într-un spital de stat. Întrebarea cea mare este de ce au transferat-o. Aveau o secție de terapie intensivă? Aveau o secție de terapie intensivă. Au operat-o? Au operat-o. O transferau la alți ginecologi? Nu, pentru că acolo nu mai aveau ce să facă. Deci, au transferat-o, efectiv, pentru complicația hematologică. Adică pentru sângerarea care nu se oprea nici după operație.

Rămân mai multe lucruri care trebuiesc neapărat lămurite. În momentul în care intri într-un spital privat, spitalul ar trebui să aibă competența să rezolve cazul ăsta până la capăt. Chiar dacă capătul este decesul. Uneori oamenii mai și mor. Uneori viața lor nu poate fi salvată. Dar nu transferi pacientul în clipa în care a devenit un pacient grav. Spitalele private ar trebui să-și asume pacienții până la capăt. Aici e o problemă. Nu e suficient de bine reglementat acest transfer”, a încheiat medicul primar specializat pe boli interne.